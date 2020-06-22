Пентагон саботирует приказы Трампа. Военные не собираются сворачивать американское присутствие в мире, - "НГ"

00:51 23.06.2020

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"



22.06.2020



Несмотря на пожелание Трампа, американские военные не торопятся возвращаться домой. Фото с сайта www.dvidshub.net

Лидеры военного ведомства и начальники войск продолжают отказываться выполнять указания своего главнокомандующего. Washington Post пишет, что планы главы Белого дома вывести тысячи американских войск из Германии и из других стран списываются ими на "импульсивность президента". Осознавая, что могут быть лишены своих постов и вышвырнуты из войск, они продолжают молчаливое сопротивление новой политике Дональда Трампа.



Аналогичный процесс, отмечает газета, происходит и в отношении вывода американских войск из Афганистана. К ноябрьским выборам Трамп намерен убрать из этой республики большую часть, если не все подразделения американских войск. Однако Пентагон хочет поставить стопор и на этот процесс, предлагая свои варианты решения данной задачи. Аналогичным образом лидеры военного ведомства реагируют и на вывод войск из Ирака и из других горячих точек.



Выступая на круглом столе в Белом доме, Трамп заявил, что нынешнее количество войск в Германии обходится США в огромную сумму, и еще раз озвучил свое намерение вывести 9,5 тыс. военнослужащих из 35 тыс., постоянно дислоцирующихся в этой стране, если Берлин не погасит свои долги НАТО и не будет вкладывать в национальную оборону 2% своего ВВП. Это решение президент аргументирует несоответствующим поведением правительства ФРГ, которая, будучи самой богатой страной Европы, "не инвестирует в НАТО" и "использует США в торговле". По его словам, Германия "платит миллиарды России" за энергоносители, но недостаточно финансирует НАТО.



"Мы сокращаем численность войск до 25 тыс. военнослужащих. Посмотрим, что из этого выйдет", – сообщил Трамп и уточнил, что сейчас на территории ФРГ находятся 52 тыс. военнослужащих США. В то же время американские военнослужащие, которым "хорошо платят", живут в Германии и "тратят там огромные деньги", подчеркнул глава Америки. "Районы вокруг баз в Германии процветают. Брать Германия берет. И при всем этом она плохо обходится с нами в том, что касается торговли", – отметил он и подчеркнул, что за годы торгового сотрудничества с ФРГ "США потеряли сотни миллиардов долларов".



В ответ на заявления Трампа о сокращении контингента посол ФРГ в США Эмили Хабер отметила, что американский военный контингент находится в Европе для защиты трансатлантической безопасности и демонстрации глобальной мощи Соединенных Штатов. "Американские военные находятся там не для защиты Германии, а для обеспечения трансатлантической безопасности... А также для поддержания американского присутствия в Африке и Азии", – заявила Хабер.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предпринял попытку несколько ослабить беспокойство стран – членов блока относительно решения Америки вывести значительную часть войск из ФРГ на фоне роста "воинственности России", сообщила газета Daily Telegraph. "Пока не принято окончательного решения о том, как и когда это решение будет реализовано. Присутствие США в Европе – это не только защита Европы, но и защита американской власти за пределами Европы", – заявил Столтенберг журналистам 16 июня после подтверждения Трампом решимости твердо выполнить свое намерение.