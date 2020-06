Болтон сводит счеты с Трампом. "Настоящая проблема – не его невежество или его политика, а его характер"

Джон Болтон сводит счеты с президентом

"Настоящая проблема Трампа – не его невежество или его политика, а его характер"



Федеральный судья США по округу Колумбия Ройс Ламберт 20 июня отклонил попытку администрации Трампа запретить публикацию книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).



Ранее Минюст США подал официальный судебный иск, заявив, что выпуск книги Болтона должен быть отложен, а рукопись должна пройти дополнительную проверку, поскольку текст может содержать информацию, составляющую государственную тайну. Минюст потребовал от издательства Simon & Schuster и автора приостановить публикацию книги.



Однако судья Ламберт указал, что аргументов министерства юстиции недостаточно, чтобы остановить выпуск книги. Кроме того, тысячи ее экземпляров уже отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ.



Несколько новостных агентств и СМИ получили экземпляры книги и опубликовали статьи с цитатами из нее. К тому времени, когда министерство юстиции подало в суд, издательство Simon & Schuster уже распространило более 200 тысяч экземпляров книги в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Индии.



В своей книге Болтон рисует Трампа малоосведомленным, не интересующимся геополитикой, легко поддающимся манипуляциям человеком, который зачастую принимает решения, исходя лишь из перспектив своего переизбрания на второй срок.



Так, Болтон пишет, что Трамп лично просил своего китайского коллегу Си Цзиньпина помочь ему победить на президентских выборах в США в 2020 году. Болтон описал разговор между двумя мировыми лидерами на встрече G-20 в июне 2019 года в Осаке, где "Трамп сказал Си, что фермеры Среднего Запада имеют ключевое значение для его переизбрания в ноябре 2020 года. Трамп призвал Си поддержать его политические позиции, покупая американские сельхозпродукты и обещая взамен отказаться от некоторых тарифов на китайскую продукцию. Трамп подчеркнул важность фермеров и увеличил закупки сои и пшеницы в Китае для результатов выборов".



Болтон не щадит своего бывшего шефа, рассказывая, как высшие должностные лица администрации Трампа издевались над ним за его спиной. Так, когда во время переговоров Трампа с Ким Чен Ыном Трамп пообещал, что Сенат США одобрит любое соглашение с Северной Кореей, Майк Помпео передал Болтону записку, в которой было написано "он полон дерьма" (he is so full of shit), имея в виду Трампа. "Я согласился", – пишет Болтон.



Коллаж: Ahval



Турецкий новостной портал Ahval также получил экземпляр книги Болтона, на 191-й странице которой рассказано, что во время встречи между Эрдоганом и Трампом в Аргентине 1 декабря 2018 года президент США пообещал своему турецкому коллеге прекратить расследование Минюста США в отношении связанного с Эрдоганом турецкого Halkbank, который подозревался в нарушении санкций США против Ирана. Когда турецкий лидер представил Трампу записку от юридической фирмы, представляющей Halkbank, Трамп пролистал ее, а затем заявил, что считает банк абсолютно невиновным. Трамп якобы сказал Эрдогану, что он "позаботится обе всем", и объяснил, что прокуроры Южного округа "были не его людьми, а людьми Обамы" (the Southern District prosecutors were not his people, but were Obama people), и проблема будет решена, когда они будут заменены его людьми.



"Реджеп Тайип Эрдоган оказал довольно сильное влияние на политику США в Сирии и в других местах. Книга рисует картину частых звонков Эрдогана Трампу, очень эффективных для того, чтобы заставить президента США делать то, что хочет Анкара, хотя он все же потерпел неудачу на нескольких фронтах, в том числе на экстрадиции исламистского священнослужителя Фетхуллы Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в организации неудачных попыток государственного переворота 2016 года, а также в попытке заставить власти США снять обвинения с турецкого государственного Halkbank",



– пишет Ahval.



Причину неудач США в решении палестинской проблемы Болтон видит, в частности, в непотизме Трампа, который назначил своего зятя Джареда Кушнера ответственным за ближневосточное урегулирование. Ссылаясь на свою беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Болтон пишет: "Нетаньяху сомневался в том, что следует поручить задачу прекращения израильско-палестинского конфликта Кушнеру, чья семья ему была известна много лет. Он (Нетаньяху. – Ред.) был достаточно политиком, чтобы не выступать против этой идеи публично, но, как и большая часть мира, задавался вопросом, почему Кушнер думал, что он преуспеет там, где потерпели неудачу такие, как Киссинджер".



Болтон пишет, что в дискуссиях о методах свержения режима Николаса Мадуро Трамп "настаивал на военных вариантах", говоря своим советникам, что страна "на самом деле является частью Соединенных Штатов" ("is really part of the United States"). Во время встречи в Пентагоне в марте 2019 года Трамп выразил военным свое недовольство тем, что США находятся в Афганистане и Ираке, а не в Венесуэле.



По словам Болтона, неоднократные требования Трампа свергнуть Мадуро путем военного вмешательства часто шокировали и помощников президента, и законодателей. На встрече с республиканцами из Флориды "Трамп все еще призывал к военному варианту", оставив сенатора Рика Скотта и губернатора Рона Десантиса "совершенно ошеломленными", в то время как сенатор Марко Рубио, который ранее уже слышал подобное от Трампа, сумел вежливо уклониться от обсуждения темы.



Болтон не обходит стороной и Россию. Основная мысль – Трампу крайне не нравятся санкции против России. Бывший советник по национальной безопасности утверждает, что Трамп в частном порядке с "продолжительным ворчанием и жалобами" сетовал на санкции, наложенные на Россию, хотя публично он их поддерживал. Это касалось, помимо прочего, скандала вокруг Скрипалей и конфликта 2008 года в Южной Осетии.



Перед встречей с Путиным в Хельсинки летом 2018 года Трамп якобы спросил своих советников, является ли Финляндия частью России или это "своего рода сателлит России" (kind of satellite of Russia).



"Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки", – пишет Болтон. В эпизоде, описывающем телефонный разговор между президентами США и России, Болтон вспоминает, как Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с Хиллари Клинтон. "Это был великолепный пример пропаганды в советском стиле", – считает Болтон, добавляя, что "доводы Путина в основном убедили Трампа".



По утверждению Болтона, Трамп напрямую связывал помощь США Украине с расследованием в отношении Байдена; при этом Болтон неоднократно обвиняет Трампа во лжи, упрекая демократов в том, что они ограничились поспешным, узкопартийным расследованием злоупотреблений Трампа, сосредоточившись только на украинской теме.



Однако команда Байдена воспользовалась содержащимися в книге обвинениями Трампа в потворстве китайскому лидеру, чтобы набрать очки в предвыборной гонке. Рон Клейн, возглавлявший администрацию Байдена, когда тот был вице-президентом США, обвинил Трампа в том, что тот постоянно заискивал перед Си Цзиньпином и "игнорировал нарушения прав человека" в Китае, пытаясь получить помощь от Пекина в решении своих личных проблем во внутренней политике.



"Закрывать глаза на права человека в Китае – это закономерность для администрации, которая проводит аморальную внешнюю политику", – заявил Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям. Хаас отметил, что Трамп и его команда "хотят лишь выглядеть, но не быть жесткими по отношению к Китаю".



Однако не все американские СМИ разделяют это мнение. Так, Business Insider, комментируя книгу Болтона, делает вывод, что Трамп не является ни ястребом, ни голубем в отношении Китая, а ищет экономической выгоды для своей страны: "Он просто хочет заключать сделки, которые позволят ему выглядеть эффективным перед своими избирателями, чтобы выиграть переизбрание…"



Достается в книге и бывшему главе Пентагона генералу Джеймсу Мэттису, который несколько раз удерживал Трампа от военных авантюр, в частности против Ирана. Джим Мэттис – "любимая боксерская груша Болтона", пишет Дэвид Игнатиус в The Washington Post: "На каждой следующей дюжине страниц – еще один выстрел в бывшего министра обороны".



"Книга Джона Болтона очень мало говорит нам о том, что мы еще не знали о внешней политике президента Трампа", – считает один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, редактор еженедельника Newsweek International Фарид Закария в своей колонке в The Washington Post. "Он рисует образ президента, который ничего не знает" и "имеет мало четких взглядов на внешнюю политику… Однако Болтон показывает... что настоящая проблема Трампа – не его невежество или его политика, а его характер… Для тех, кто был готов поддержать Трампа… книга Болтона ясно показывает, что Трамп заплатит любую цену, заключит любую сделку, изменит любой закон, чтобы обеспечить собственное выживание и успех".



Команда Трампа и сам президент в долгу не остались. Трамп написал в "Твиттере", что Болтон – "отвратительный человек, который не справился со своей обязанностью защищать Америку". По словам Трампа, Болтон "выдал секретную информацию в огромном количестве и должен ответить за это".



Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что полностью не читал работу Болтона, но из прочитанных отрывков сделал вывод, что бывший советник "распространяет множество лживых утверждений, натянутую полуправду и прямые измышления". "Печально и в то же время опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона – это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа", – заявил Помпео.



Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро считает, что Болтон выпустил свою книгу только ради денег, что с приходом в администрацию он лишь продвигал свои интересы, а после увольнения принялся всех критиковать. "Болтон сделал то же самое с администрацией президента Джорджа Буша-младшего после того, как втянул их в войну в Ираке, крупно солгав насчет наличия у Ирака оружия массового уничтожения".



Дискуссия вокруг книги Джона Болтона, разгоревшаяся, что примечательно, еще до выхода самой книги в свет, оборачивается свидетельством кризиса американской политической системы. Источник - fondsk.ru

