 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.06.2020
09:45  "Намыл" и свалил. Уволился зампред правления "Кыргызалтына" Джумадилде уулу
09:04  Голливудский кино-магнат Стив Бинг вышел в окно 27 этажа. Подумал, что он Spider-Man?
08:57  Почему в Дижоне чеченцы режут арабов и куда слиняло французское "правовое государство", - Ив Бурдийон
08:48  Как русские тролли подзуживают ниггеров бить бледнолицых, - Sunday Times
08:46  "Поколение Covid" или как молодые люди заново изобретают коды обольщения, - Мари Юре
08:40  Беременные казахстанки жалуются на "ковидный беспредел". Заставили дураков работать...
08:33  Распетушился. Президент Макрон обвинил Анкару в "опасных играх" в Ливии

08:31  В Казахстане массово закрывают "обменники". Нечего менять?
08:17  Россия денонсирует аренду и демонтирует РЛС "Балхаш" в Казахстане. Нет проку
07:37  Настоящая революция. Глубинная Америка проснулась, - Дм.Косырев
07:34  За что посадили казахского адмирала Жанзакова, - защищает и комментирует адмирал Комратов
07:31  Не основной инстинкт. Мир на пороге антисексуальной революции, - Кирилл Журенков
07:23  Индия и Китай отступают от края пропасти и обмениваются пленными, - С.Строкань
07:19  РосЭлитка теряет веру в свою исключительность, - Ирина Алкснис
07:10  Памяти трагически усопшего негра-героя Флойда. Вопиющей неполиткорректности пост, - В.Иноземцев
06:54  Токаев приказал "снизить распространение коронавируса". Вирус испугался и ушел...499 новых больных за сутки
05:26  Грядет Водо-война? У Индии и Китая реки чешутся, - "Къ"
00:55  В КазСтолице Нур-Султане закрывают все детсады
00:54  Болтон сводит счеты с Трампом. "Настоящая проблема – не его невежество или его политика, а его характер"
00:51  Пентагон саботирует приказы Трампа. Военные не собираются сворачивать американское присутствие в мире, - "НГ"
00:37  Египет начинает собственную военную игру в Ливии, - Г.Мирзаян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В КазСтолице Нур-Султане закрывают все детсады
00:55 23.06.2020

Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции.

С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады, сообщает .

По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных).

Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе. С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов. В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы. Всего в период карантина детские сады (гос и частные) посещали всего 20% детей от общего количества.
Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции.

Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе.

Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592862900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы: Телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым
- Бюджет-2019: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета
- К. Мами в Парламенте огласил Послание Конституционного Совета
- Партия "Ак жол" повторно требует понизить базовую ставку Нацбанка до 4%
- Кадровые перестановки
- Аким Алматинской области Амандык Баталов ушел на самоизоляцию
- Отдать швартовы!
- Сообщение Акмолинской областной избирательной комиссии
- Реализации проектов Карты индустриализации и развитие СЭЗ и ИЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  