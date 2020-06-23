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00:55 В КазСтолице Нур-Султане закрывают все детсады
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|В КазСтолице Нур-Султане закрывают все детсады
00:55 23.06.2020
Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции.
С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады, сообщает .
По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных).
Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе. С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов. В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы. Всего в период карантина детские сады (гос и частные) посещали всего 20% детей от общего количества.
Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции.
Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе.
Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию.