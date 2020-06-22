Грядет Водо-война? У Индии и Китая реки чешутся, - "Къ"

05:26 23.06.2020 У Индии и Китая реки чешутся

Две крупнейшие державы мира вступают в полномасштабное противостояние



Вскрывшиеся на днях страшные подробности гибели 20 индийских военнослужащих от рук китайских пограничников повергли Индию в шок. Военное командование перебрасывает ударную авиацию на линию контроля с Китаем и усиливает группировку ВМС в Бенгальском заливе. Индийское руководство назвало произошедший 15 июня пограничный инцидент спланированной акцией, призванной закрепить за Пекином право на стратегически важную спорную территорию долины реки Галван. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у индийских военных "развязаны руки для принятия всех необходимых мер".



После гибели индийских военнослужащих в пограничном инциденте в Ладакхе 15 июня, ставшем самым кровопролитным столкновением с Китаем за последние 53 года, по всей стране не утихают многотысячные акции протеста, участники которых сжигают китайские флаги и портреты председателя КНР Си Цзиньпина, призывают бойкотировать китайские товары. Об аннулировании контрактов с китайскими подрядчиками уже объявила Индийская государственная железнодорожная компания, а Министерство телекоммуникаций разослало государственным компаниям предписание избегать для модернизации мобильной связи использование 4G китайского производства.



Наиболее взрывоопасной остается ситуация на линии контроля в Ладакхе.

По информации "Ъ", сразу в нескольких точках, включая долину реки Галван и район стратегически важного озера Пангонг-Цо, где шли главные бои индо-китайской войны 1962 года, офицеры с трудом контролируют ситуацию, призывая к сдержанности потерявших своих товарищей солдат.



Столь бурная реакция на события обусловлена вскрывшимися на днях обстоятельствами гибели 20 индийских военнослужащих.



Изложенная по горячим следам инцидента версия Дели состояла в том, что произошла очередная стычка пограничников, которые много раз случались здесь и раньше. Однако дальнейшее расследование заставило индийскую сторону прийти к другому выводу: инцидент 15 июня стал продуманной до мелочей изощренной акцией устрашения, в ходе которой индийский пограничный патруль вначале заманили в ловушку, а затем перебили и сбросили со скал, после чего, согласно индийским военным источникам, китайцы еще и надругались над трупами.



Как пограничные инциденты осложнили перезагрузку Дели и Пекина

По версии индийского командования, китайская сторона отслеживала перемещение индийского военного патруля с помощью беспилотников и его встретили китайские пограничники в защитных костюмах и шлемах, вооруженные металлическими дубинками с гвоздями. Одновременно китайцы открыли сооруженные ими плотины на нескольких горных реках. В результате на индийцев, пришедших на помощь патрулю, обрушились мощные потоки воды, смывая их со скал в пропасть.



Операция по эвакуации раненых в базовый лагерь пограничников и поиску тел погибших, в ходе которой использовались вертолеты, проходила на участке площадью несколько квадратных километров. Учитывая сложные метеоусловия, поисково-спасательные работы растянулись на несколько часов, и некоторые из раненых замерзли в горах, не дождавшись помощи.



Эти обстоятельства объясняют, почему столкновение без применения огнестрельного оружия, о чем Дели и Пекин договорились еще в 1993 году, привело к такому числу жертв.



Индия заявляет, что враг получил достойный отпор и понес большие потери, но никаких деталей, подтверждающих это утверждение, не приводит. Не говорит о своих потерях и китайская сторона.



Как бы то ни было, но версия о попытке Пекина совершить показную акцию устрашения для изменения существующего на линии контроля статус-кво высказывается в Индии не какими-то анонимными источниками, а высшим руководством страны.

Так, в ходе состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар назвал действия китайской стороны "преднамеренной и спланированной акцией", возложив на Пекин ответственность за "вызванные этим насилие и жертвы". Господин Джайшанкар предупредил, что, несмотря на приверженность индийской стороны к диалогу, инцидент будет иметь "серьезные последствия" для отношений с Китаем.



Тяжелая судьба отношений Индии и Китая

История вопроса



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Напомним, что у главы МИД Индии, ранее много лет проработавшего послом в Пекине, сложились хорошие рабочие отношения с его китайским коллегой и о важности диалога с Китаем он, в частности, заявлял в интервью "Ъ".



Однако на этот раз разговор двух министров, которым уже 23 июня предстоит провести трехстороннюю видеоконференцию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в формате Россия-Индия-Китай, шел на повышенных тонах. Китайский министр возложил всю ответственность за случившееся на индийскую сторону, указав на то, что это индийские военнослужащие нарушили линию контроля. "Индийской стороне не стоит высказывать неверных суждений, не стоит недооценивать твердую решимость Китая обеспечить безопасность своей суверенной территории",- предупредил он.



Уже после разговора двух министров, в прошлую пятницу, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что долина Галван расположена на китайской стороне линии контроля на западном участке китайско-индийской границы. В Дели это заявление расценили как еще одно подтверждение намерения Пекина изменить действующий в регионе статус-кво. "Ранее китайская сторона подобных высказываний не допускала",- подчеркнул в беседе с "Ъ" индийский дипломатический источник.



Долина реки Галван - часть спорного региона Ладакх, находящегося в Гималаях, причем в Дели и раньше заявляли о том, что Пекин пытается развивать инфраструктуру региона.

Согласно спутниковым снимкам, которые распространил в минувшую пятницу индийский телеканал NDTV, за последнюю неделю китайская сторона перебросила в долину реки Галван более 200 грузовиков, бульдозеров и землеройной техники.



В ситуации, когда напряженность в отношениях двух стран стремительно растет, причем как на линии контроля общей протяженностью около 3,5 тыс. км, так и на уровне высшего руководства, премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу вечером провел экстренное совещание с лидерами всех политических партий. В своем выступлении господин Моди заверил ведущих индийских политиков, включая лидеров оппозиции: "Никто не находится на нашей территории и не захвачен ни один из наших постов". "20 наших доблестных солдат принесли высшую жертву, заставив врага заплатить высокую цену и преподав ему урок навсегда",- отметил индийский премьер. "Наши силы находятся в полной боевой готовности на всех направлениях и будут осуществлять необходимое сдерживание",- заверил Нарендра Моди. "Осуществляемое индийской стороной развитие инфраструктуры вдоль линии контроля позволит усилить патрулирование и отслеживать перемещения китайской стороны",- добавил он. Впрочем, самыми резонансными стали высказывания премьера Моди о том, что на линии контроля с Китаем у вооруженных сил "развязаны руки для принятия всех необходимых мер".



Уже на следующий день после этого ведущая индийская газета Times of India со ссылкой на военные источники сообщила, что Индия разворачивает в Восточном Ладакхе ударные вертолеты Apache с ракетами "воздух-земля" Hellfire, а также вертолеты Chinook, способные доставлять артиллерию в высокогорные районы. По данным источников газеты, на передовых авиабазах размещены истребители Су-30МКИ, МиГ-29. Для переброски военной техники применяются тяжелые транспортные самолеты С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32. Кроме того, полным ходом идет усиление группировки кораблей ВМС Индии в Бенгальском заливе.



Как индийские и китайские военные приступили к отводу сил на линии контроля в Восточном Ладакхе

Международная реакция на обострение индийско-китайских отношений свидетельствует о том, что в мире еще не в полной мере осознали масштабы происходящих в регионе изменений.



"Мы с удовлетворением отметили, что обе страны вовлечены в действия по деэскалации ситуации. И мы ценим эту деэскалацию",- попытался не драматизировать ситуацию заместитель официального представитель генсека ООН Фархан Хак, выступая на брифинге в пятницу.



Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, выступая в Палате представителей Конгресса США, уже обвинил Пекин в провоцировании "самого жесткого столкновения с Индией со времен войны 1962 года". Поставив ситуацию в Ладакхе в один ряд с событиями вокруг Гонконга, Тайваня, а также с территориальными спорами Пекина с Японией и государствами Юго-Восточной Азии, Митч Макконнелл выразил мнение, что Китай "переделывает международный порядок, как ему вздумается, и ведет перекройку карты мира".



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №108/П от 22.06.2020, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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