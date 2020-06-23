 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев приказал "снизить распространение коронавируса". Вирус испугался и ушел...499 новых больных за сутки
06:54 23.06.2020

Токаев поручил снизить распространение коронавируса
Особое значение имеет материальная и моральная поддержка медицинских работников.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты премьер-министра и акимов, сообщает zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, Президент заслушал отчеты премьер-министра Аскара Мамина, а также акимов Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областей о ситуации с коронавирусом и социально-экономическом развитии регионов.
Перед Правительством и руководителями областей поставлены задачи принятия эффективных экстренных мер по резкому сокращению распространения пандемии, оказанию действенной помощи заболевшим коронавирусом, расширению масштаба тестирования граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, лекарствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием.

Особое значение, по мнению главы государства, имеет материальная и моральная поддержка медицинских работников, стоящих на страже здоровья наших граждан. Правительство и акимы должны проводить активную работу по разъяснению среди граждан исключительной важности соблюдения карантинных мер.
Кроме того, Президент поручил центральным и местным органам исполнительной власти принять меры по недопущению спада экономики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, удовлетворению социальных потребностей граждан.

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499 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 18231 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,8 %) среди симптомных носителей, из них:

Костанайская область - 33 (10,2 %), Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%), Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%), Акмолинская область - 21 (6,4%), город Шымкент - 61 (4,7%), Павлодарская область - 21 (4,2%), Актюбинская область - 25 (4,0%), Туркестанская область - 22 (3,7%), Кызылординская область - 17 (3,1%), Карагандинская область - 53 (2,8%), Жамбылская область - 16 (2,7%), Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%), Атырауская область - 35 (2,4 %), Алматинская область - 14 (2,4%), город Нур-Султан - 59 (1,8 %), город Алматы - 39(1,2%), Мангистауская область - 2 (0,5%).
Всего в стране подтверждено 18231 случаев, из них:

в городе Алматы - 3429,

в городе Нур-Султан - 3407,

в Карагандинской области - 1950,

в Атырауской области - 1475,

в городе Шымкент - 1357,

в Западно-Казахстанской области - 1186,

в Актюбинской области - 653,

в Туркестанской области - 619,

в Жамбылской области - 616,

в Алматинской области - 597,

в Кызылординской области - 572,

в Павлодарской области - 521,

в Восточно-Казахстанской области - 460,

в Мангыстауской области -436,

в Костанайской области - 358,

в Акмолинской области - 349,

в Северо-Казахстанской области - 246.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592884440
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