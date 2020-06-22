Индия и Китай отступают от края пропасти и обмениваются пленными, - С.Строкань

07:23 23.06.2020 Дели и Пекин обмениваются пленными



"Коммерсантъ" от 22.06.2020,



Индия и Китай предпринимают срочные шаги по деэскалации на линии контроля в Ладакхе. В качестве первого шага к примирению стороны обменялись пленными, захваченными после самого крупного за последние полвека пограничного инцидента 15–16 июня. Несмотря на то, что ситуация на границе остается сложной, Дели и Пекин воздерживаются от новых резких шагов и жесткой риторики в адрес друг друга накануне намеченной на 23 июня видеоконференции глав МИДов России, Индии и Китая.



Тяжелая судьба отношений Индии и Китая



О том, что индийская сторона освободила захваченных в ходе столкновения в Ладакхе китайских военнослужащих, заявил сегодня в интервью индийскому телеканалу News24 министр дорожного транспорта Виджай Кумар Сингх, ранее занимавший должность главкома сухопутных войск.



"Ряд СМИ сообщил, что Китай освободил индийских солдат, которых они взяли в плен. Точно так же мы освободили задержанных китайских военнослужащих",- отметил Виджай Кумар Сингх.



Мы были на своей стороне, они - на своей. Потом некоторые с нашей стороны перешли на другую сторону и наоборот. Мы не раскрываем всю эту информацию, потому что не всем нужно знать все эти вещи",- многозначительно добавил индийский министр.



Это заявление стало первым официальным признанием индийской стороной того факта, что в ходе самого крупного за последние 53 года столкновения в Ладакхе, в результате которого погибли 20 индийских военнослужащих, были захвачены пленные.



Китайская сторона о своих потерях по-прежнему не сообщает, как и о захвате индийских военнослужащих и состоявшемся обмене пленными. "Насколько мне известно, Китай не заключал под стражу никаких представителей индийской стороны",- сообщил в прошлую пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



Заявление китайского дипломата прозвучало после появившейся в индийской газете Telegraph в прошлую пятницу публикации, в которой говорилось об освобождении десяти индийских военнослужащих, в том числе подполковника и трех майоров, якобы захваченных в плен в ходе столкновений 15–16 июня.



В ситуации, когда в Пекине предпочитают не разглашать столь чувствительную информацию, рассуждать о том, какими могли быть китайские потери, пришлось члену правительства премьер-министра Нарендры Моди. "Если с нашей стороны погибли 20 человек, то я уверен, что у другой стороны погибших вдвое больше",- считает Виджай Кумар Сингх, впрочем не приводя никаких доказательств.



Как индийские и китайские военные приступили к отводу сил на линии контроля в Восточном Ладакхе

Несмотря на предпринимаемые шаги по деэскалации отношений двух ведущих держав Азии, ситуация на линии контроля остается крайне сложной. Учитывая это, перед вылетом в Москву, где он будет присутствовать на военном параде по случаю 75-летия Победы, министр обороны Индии Раджнатх Сингх в воскресенье провел совещание с начальником штаба обороны Индии генералом Бипином Раватом и тремя главами штабов всех национальных родов войск. Глава индийского военного ведомства призвал высшее военное командование в его отсутствие сохранять бдительность на границе с Китаем и быть готовыми к "принятию любых беспрецедентных мер в соответствии с ситуацией", повторив главный тезис выступления премьер-министра Моди на встрече с лидерами всех политических партий, состоявшейся в минувшую пятницу.



В ходе визита в Москву Раджнатх Сингх встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и представителями других государств, прибывших на парад Победы, однако, как заявил "Ъ" посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, "никаких контактов с представителями Китая не планируется".

В состав индийской делегации, прибывшей в Москву, также входят замминистра обороны Аджай Кумар и по одному высокопоставленному представителю от каждого из трех родов войск: сухопутных, ВВС и ВМФ.



Еще одним фактором, который вынуждает стороны воздерживаться от новых резких шагов и жесткой риторики последних дней, становится намеченная на 23 июня видеоконференция глав МИДов России, Индии и Китая в формате РИК, в которой примут участие Сергей Лавров и его китайский и индийский коллеги Субраманьям Джайшанкар и Ван И.



Как пояснил "Ъ" посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, "формат РИК и ШОС не предполагает обсуждения двусторонних проблем, существующих в отношениях между его членами".



Тем самым он дал понять: нынешнее обострение отношений Индии и Китая будет выведено за рамки трехстороннего обсуждения, которое будет касаться общих проблем региональной и глобальной безопасности.

Накануне переговоров с Сергеем Лавровым главы МИДов Индии и Китая провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на границе, при этом сближения позиций не произошло.



Тем не менее, учитывая готовность Дели и Пекина продолжать работать в многосторонних форматах, представители Индии Китая вынуждены поддерживать диалог, чтобы окончательно не утратить возможность для взаимодействия.



Как пограничные инциденты осложнили перезагрузку отношений Дели и Пекина

Еще одним напоминанием о том, что не только РИК, но и ШОС подчеркнуто дистанцируется от конфликтов между его членами, стало интервью генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова ТАСС, которое он дал в минувшее воскресенье по случаю Международного дня йоги. В ситуации, когда Индия и Китай все еще балансируют на грани конфликта, господин Норов призвал не забывать, что "страны ШОС тесно связаны друг с другом струнами исторической, культурной и цивилизационной связи". "Йога - это древняя индийская практика, которая представляет собой нечто большее, чем просто физические упражнения: в ней также есть медитативные и духовные аспекты",- напомнил генсек ШОС еще об одном проверенном способе снижения напряженности в отношениях между людьми и государствами.



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

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