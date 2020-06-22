Не основной инстинкт. Мир на пороге антисексуальной революции, - Кирилл Журенков

07:31 23.06.2020 Журнал "Огонек" №24 от 22.06.2020, стр. 4

У нынешних молодых падает интерес к сексу, утверждает масштабное исследование западных ученых. В перспективах антисексуальной революции разбирался "Огонек".



На днях в Москве 19-летняя девушка со своим 23-летним приятелем инсценировали секс прямо на улице - в модном месте молодежных тусовок, известном как Яма. В итоге - популярное видео в интернете, административный арест на несколько суток и внимание СМИ, измученных летним отсутствием новостей. Казалось бы, вот оно - доказательство того, что для каждого поколения молодых секс - на первом месте. Однако свежие данные, опубликованные в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open (публикуется Американской медицинской ассоциацией), это опровергают. Судите сами: исследователи обработали данные по американцам за период с 2000 по 2018 год и выяснили, что "сексуальная инертность" выросла среди молодых как мужчин, так и женщин, причем у мужчин рост в основном среди неженатых! Из других находок исследования: мужчины с более низким доходом соответственно менее активны и в сексуальном плане. Также "инертность" наблюдается у студентов обоих полов. Похоже, заучились.



Теперь подробнее. Исследователи зафиксировали: доля мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, у которых за последний год не было ни одного сексуального контакта, выросла с начала века более чем на 10 процентов - с 18,9 до 30,9 процента. У женщин наиболее показательная ситуация в возрастной категории постарше - от 25 до 34 лет: там "сексуальная инертность" выросла с 7 до 12,6 процента. И одновременно ученые обратили внимание на падение еженедельной сексуальной активности: к примеру, с 51,8 до 37,4 процента у молодых мужчин. Цифры говорят сами за себя. Или вот еще данные (они упоминаются в том же исследовании): оказывается, в начале 2010-х у взрослых американцев зафиксирована частота сексуальных контактов за год в 9 раз ниже, чем в конце 1990-х. Неужели речь об антисексуальной революции?



Где сегодня знакомится молодежь и как выражает свои чувства

Где сегодня знакомится молодежь и как выражает свои чувства

Мы попросили прокомментировать новые данные социального психолога, научного сотрудника Института Кинси (США) Джастина Лемиллера.



- Недавний рост сексуальной инертности, вероятно, вызван сочетанием нескольких факторов,- говорит эксперт.- Например, отчасти это может быть связано с поздним взрослением, учитывая, что молодые люди сегодня живут дома и финансово зависимы от своих родителей дольше, чем в прошлом. Это также может быть связано с тем, что они проводят все больше времени в виртуальных мирах, таким образом, у них меньше возможностей для личных контактов. И, конечно, отчасти это можно объяснить ростом уровня депрессии и тревожности среди молодых. Трудно выделить какой-то один фактор, потому что одновременно меняется так много вещей.



Вообще, разброс объяснений этой новой викторианской эпохи, которые выдвигают специалисты, огромен. Ну, к примеру, как насчет удлинившегося рабочего дня (когда уж тут заниматься сексом)? Или повального увлечения порно?



Вот еще интересная гипотеза: сегодня людям предлагается столько увлекательных онлайн-развлечений, что секс просто проигрывает им по популярности.

А журналисты на Западе, кажется, соревнуются в эффектных терминах, которыми можно было бы окрестить новое явление,- к примеру, "сексуальной рецессией".



В целом Джастин Лемиллер затрудняется с прогнозом: современный мир, по его словам, настолько отличается от того, каким он был раньше, и при этом продолжает меняться… Какие уж тут прогнозы? И только в краткосрочной перспективе, похоже, сексуальная инертность на фоне пандемии может вырасти - ждем новых данных.



Ну а что же отечественные специалисты? Есть ли объяснение у них?



- Сексуальное поведение сегодня кардинально отличается от того, каким было раньше,- уверен Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального института сексологии.- Однако то, что молодые люди становятся асексуальными,- это лишь точка зрения, а не факт. Я бы сформулировал так: раньше в вопросах секса наш мир был черно-белым, сегодня он многоцветен. Современному молодому человеку доступен весь спектр сексуальности, от полного и сознательного ухода от нее до сексоголизма (малоизученного типа зависимости, близкого к таким понятиям, как алкоголизм или наркомания). Я выделяю около 15 новых тенденций, связанных с нашей сексуальностью, и потеря интереса к сексу лишь одна из них.



Дадим словом другим экспертам. Социолог, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ и приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Любовь Борусяк много лет занимается социологией сексуальных отношений и к термину "антисексуальная революция" тоже призывает относиться с осторожностью: звучит, мол, эффектно, но о революции говорить все же не приходится. Знаменитая сексуальная революция 1960-х затронула все сферы человеческой жизни, изменила наш образ жизни. Сейчас - не то и не так. И уж тем более Любовь Борусяк призывает не обобщать: у нас в России свои особенности.



Как цифровой век меняет отношения

Как цифровой век меняет отношения

- Конечно, ситуация с сексуальными практиками в России не сравнима с зарубежной: сексуальная революция началась у нас гораздо позже. А самые кардинальные перемены пришлись на перестройку и постсоветское время,- говорит эксперт.- Именно тогда тема сексуальности перестала быть табуированной. Что касается ситуации в целом, то приходится констатировать: табу стало меньше и нарушать их стало не так интересно. Сексуальный дебют, который в прошлом воспринимался как признак взросления, сегодня уже не играет такой существенной роли. По всем опросам, добрачные отношения в общем-то стали нормой. Изменился и образ жизни молодежи: секс для молодых сегодня укладывается в концепцию здорового образа жизни наряду со спортом или, скажем, веганством. Он больше не помечен особой ценностью.



Насколько молодежь "боится" секса? Есть такое объяснение: миллениалы гораздо осторожнее представителей других поколений, они предпочитают не рисковать понапрасну, потому, кстати, и уходят в интернет - виртуальная любовь обходится без последствий. Да и любовь ли это? А различные приложения для знакомств и свиданий позволяют подстраховаться от возможного отказа. Этот подход, распространенный у молодых, кстати, отмечают и наши эксперты.



- Мои студенты исследовали тему онлайн-знакомств, спрашивали у респондентов, почему они знакомятся именно так. Популярный ответ - страх отказа. В этом смысле онлайн-знакомства безопаснее,- говорит Любовь Борусяк. И поясняет: - В поколении миллениалов много детей-снежинок, которых оберегали родители. Это, конечно, не могло не сказаться…



В последнее время в России многие эксперты отмечают и консервативный разворот: секс пытаются вернуть в рамки советских норм. Однако эксперты "Огонька" сходятся на том, что увлечь этим молодежь, даже при условии, что секса в ее жизни становится меньше, все-таки нереально. Заселение в гостиницу только семейных пар, разбор личной жизни на партсобраниях… Лев Щеглов разводит руками: вряд ли сегодня кто-то из миллениалов захочет вернуться в такое прошлое.



- Я не думаю, что возвращение к консервативной парадигме возможно, время слишком ушло вперед,- говорит и Любовь Борусяк.- Напротив, раньше в смысле секса была табуирована не только юность, но и старость. И вот сегодня на наших глазах секс у пожилых теряет табуированность - это тоже один из признаков происходящих перемен.



Кирилл Журенков

22.06.2020 Источник - огонек

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