Настоящая революция. Глубинная Америка проснулась, - Дм.Косырев

07:37 23.06.2020 Америка проснулась и обнаружила: ребята, а ведь у нас настоящая революция. Быть не может - но вот, дожили. Это весьма занимательный сюжет - как "глубинная" (то есть нормальная) Америка реагирует на то, что творится, по сути, лишь в нескольких городах, нескольких десятках университетов, но трясет от этого всю страну.



А реагирует она точно так, как это происходило в Российской империи в 1905 году. Точнее, ближе к концу 1905-го, когда выяснилось, что высокие принципы и прочая свобода - не совсем такие, как кому-то хотелось. И все начали разбираться в происходящем уже по-другому.



Гуляет, например, по всем сетям статистика, согласно которой черные жизни и правда имеют значение. Вот, скажем, такая: если все черные 13,3 процента населения вдруг покинут страну, то бедность сократится на 34 процента, численность заключенных - на 37 процентов, ряды получателей пособий - на 42 процента, членов банд станет меньше на 53 процента, СПИДа меньше на 65 процентов, средний доход американца превысит 20 тысяч долларов в год, а демократы потеряют 76 процентов своего электората.



Ну, настоящий ведь расист писал, да и откуда он взял цифры, вдруг это ложь и провокация? Много их сейчас, таких цифр и оценок в анонимных мутных водах интернета… Сотни и тысячи, чтобы быть точным. Но вот мнение вполне известного человека - Тодда Вуда, ветерана ВВС и спецопераций, публициста и писателя. Он говорит очевидное и то, что для некоторой части Америки произносить вслух кажется невозможным: "Около 700 000 по большей части белых людей отдали свои жизни 160 лет назад, чтобы покончить с рабством…



А черная Америка все еще замкнута в своих кварталах с гангстерским насилием и экономическими проблемами. Почему? Оттого, что Америка расистская?.. Нет, это, к сожалению, из-за культуры черной общины… И никто не сможет решить эти проблемы, кроме самой черной Америки. Никаких брошенных ей денег не хватит.

Это мы уже пробовали. Черной Америке надо посмотреть в зеркало и прекратить обвинять прочих, особенно белых".



Но это сначала всем казалось, что корень проблем - в "расизме" и вообще в черных. Дальше же как-то заметили, что это только обертка бунта, а кроме таковой есть еще много чего другого, с белой и прочей кожей. Хаотичное и плохо организованное движение "Черные жизни имеют значение" сомкнулось с почти призрачной (до недавних пор) "Антифа" и еще с группировкой под названием "Организуясь к действию" (Organizing for Action - OFA). О последней предупреждал еще в 2017 году, накануне своей смерти, ветеран американской публицистики Чарльз Краутхаммер.



Как Массовые протесты против расизма перекинулись из США в Европу

Как Массовые протесты против расизма перекинулись из США в Европу

OFA, по его и не только его оценке,- это детище лично Барака Обамы. Это легальная и хорошо финансируемая сеть из 30 тысяч в основном белых активистов, которая подпитывается лучшими умами бывшей обамовской администрации и ставит целью дискредитировать и рушить все, что делает администрация нынешняя. OFA имеет 250 офисов по стране. Формальные цели - "прогрессивные изменения", а именно контроль за продажей оружия, тотальное здравоохранение, свобода абортов, сексуальное равенство, борьба за климат и, конечно, свобода иммиграции. А реально, по Краутхаммеру, это идейный центр по борьбе с Дональдом Трампом и его единомышленниками, но чаще на низовом, не столичном уровне.



На что это похоже? На партию большевиков? На концентрат, гвардию Демпартии? А тут еще надо учесть, что расследование этого новообразования ведут люди не просто пристрастные, а еще и многого не знающие, по сути, любители. Но, в общем, есть такая партия.



Но есть и некий аналог наших эсеров (которые в 1905 году и не только были куда влиятельнее социал-демократов). "Антифа" - как и эсеры в свое время - это одновременно и реальность, и миф, и не будем думать, что все, про "Антифа" написанное, это правда. Так или иначе, вот публикация Серена Керна из Института Гейтстоун, Нью-Йорк - длиннейшая "краткая история" движения, которое мало кто в США воспринимал иначе как кучку больных на голову юных радикалов.



У Керна получается, что речь о не нуждающейся в деньгах международной организации, чья цель - установить "коммунистический мировой порядок" (коммунизмом в Америке, добавим, называют что угодно). Сотни местных ячеек в разных странах. Тактика - экстремальное насилие на улицах, уничтожение частной и общественной собственности: надо все рушить и ломать, чтобы провоцировать полицию на крайнюю реакцию. Тогда эту полицию и власть вообще следует называть фашистами, отсюда и название движения.



Членство в организации - секретное, но иногда этих террористов якобы финансируют правительства, у которых проблемы с какими-то правыми группировками, которые надо задавить. Речь прежде всего о Германии.



Вообще-то сейчас эту штуку расследует генпрокурор США Уильям Барр, который заявил, что "Антифа", по сути, украли протест у черных и главные погромы в американских городах именно на их совести.



Особенно интересен вопрос о том, кто все-таки их финансирует. Считается, что и тут приложил руку Джордж Сорос, но это такой же объект каких угодно теорий заговора, как и Билл Гейтс.



И тут мелькает неприятная мысль: а вообще кто-то знал ли, пока не клюнул жареный петух, о реальных масштабах подрывных движений, тайных или открытых? И не поздно ли спохватились?



Какие памятники пострадали от борцов с расизмом

Какие памятники пострадали от борцов с расизмом

…А 1905 год тут вот при чем: я только что закончил работу над очередной книгой, где события происходят в том самом году в России (точнее, на борту одного из крейсеров, на всех парах идущего к Цусимскому проливу). И в моих руках оказалась целая стопка пожелтевшей и позеленевшей бумаги - листовки, журналы и журнальчики, которые в 1905-м кто только не бросился издавать, поскольку все это только что разрешили.



А там - все ровно то же самое, что в сегодняшней Америке. Издавали всю эту макулатуру леволиберальные интеллигенты, они поначалу были в восторге: наконец началось. (Цитата из Олдоса Хаксли: "Революция хороша на первом этапе, когда летят головы тех, кто наверху".) Все журнальчики издеваются над седыми бакенбардами, расчесанными надвое и разложенными по мундирам с орденами: дайте дорогу новому веку и новому поколению героев и поэтов. Все восхищаются Его Величеством Всероссийским - усатым, мужественным, красивым пролетарием на фоне дымящихся кирпичных труб: на колени перед ним! Все в нетерпении: пусть чиновный народ перестанет тормозить колесницу свободы.



И поначалу совсем не слышны были голоса тех, кто ужасался переменам. Но тут, ближе к осени того же 1905-го, началось - что по тем же изданиям и видно. Кровь на мостовых, пылающие усадьбы, закрывшиеся на забастовки заводы, выпученные глаза казаков с нагайками… И пошли разбирательства: как это произошло, кто и в чем виноват, почему мы не видели, как оно назревало? Откуда взялись эти люди, поначалу взрывавшие лишь сановников, а потом ввергшие в ужас целую державу?



№24 от 22.06.2020, стр. 18 Источник - Журнал "Огонек"

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