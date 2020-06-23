Россия денонсирует аренду и демонтирует РЛС "Балхаш" в Казахстане. Нет проку

08:17 23.06.2020

Россия денонсирует соглашение об использовании РЛС Балхаш в Казахстане

Радиолокационная станция Балхаш использовалась для предупреждения ракетной атаки. В настоящее время в России создали другую станцию на замену Балхашу



НУР-СУЛТАН, 22 июн - Sputnik



Правительство Российской Федерации одобрило денонсацию соглашения об использовании радиолокационной станции Балхаш, расположенной в Казахстане. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в документе, подписанном российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Проект закона о денонсации соглашения будет внесен в Государственную Думу. Официальным представителем от России в этом вопросе назначен заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Альтернативой РЛС Балхаш станет новая станция "Воронеж-М", расположенная под Орском.

РЛС Балхаш расположена на берегу одноименного озера в Казахстане и предназначена для мониторинга за космическими спутниками и для предупреждения ракетной атаки.