В Казахстане массово закрывают "обменники". Нечего менять?

08:31 23.06.2020

Новая волна закрытия обменных пунктов с 1 июля: чего ждать казахстанцам?



Неудобств прибавится, но по карману сильно ударить не должно.



С 1 июля 2020 года вступают в силу новые правила работы пунктов обмена валюты, в частности, вырос размер требуемого уставного капитала. В городах областного значения - 100 млн тенге, а в других регионах – 50 млн. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте это правило заработало еще с 1 апреля.

Кроме того, требуется иметь всю сумму на счете.



Итогом новых правил стало сокращение числа обменных пунктов



Но как это отразится на казахстанцах? Мнения экспертов на этот счет разделились. Хотя сходятся в одном - на биржевой курс валют они никак не влияют в принципе.



Каков сейчас курс тенге на самом деле?

Экономист Айдархан Кусаинов в новых правилах не видит вообще никакой проблемы для потребителей. На валютных курсах они не отразятся. Некоторые из наблюдателей полагают, что владельцы "выживших" обменников попытаются увеличить собственную маржу, но Кусаинов отнесся к этому мнению скептически.



- Если сократится число пунктов, то у оставшихся увеличится оборот. И владельцам совершенно необязательно будет делать маржу больше. Рынок покажет, - сказал он.



Курс тенге по 450 за доллар не предвидел никто. Но что дальше?



Также Кусаинов добавил, что даже разрешенный предел обменники не устанавливали. Разве что "на пиках", во время какого-то ажиотажа. И нет никаких оснований полагать, что сделают это сейчас.



Хотя неудобств у казахстанцев, конечно, прибавится, уточнил эксперт. Но отметил, что люди в последнее время валюту активно не покупают.



- Во-первых, обменников стало слишком много. Во-вторых,



уменьшилось число покупателей валюты. Рынок сжимается,



- заявил он.



Когда курс был фиксированный, все понимали, что он будет двигаться только в сторону повышения. Поэтому при каждом удобном случае покупали доллары или евро.



- Потом при Акишеве курс стал плавающим вверх-вниз и оказалось, что



стратегия "купи доллары и держи их" работать перестала



И в этот момент статистика показала, что сократилось число сделок в обменных пунктах. И на самом деле произошла дедолларизация, - сказал Кусаинов.



Однако эксперт подчеркнул, что сейчас невозможно сказать, действительно ли курс "плавает".



- Политика Национального банка сейчас представляет из себя "черный ящик"



Ничего не понятно и прогнозировать тоже ничего нельзя. В том числе и поведение тенге, - объяснил он.



Идет новая волна закрытия обменников

Аналитик Данияр Джумекенов напомнил, что деятельность обменников пытались ограничить в 90-х годах.



- Можно вспомнить однопроцентный налог на конвертации, желание Нацбанка оставить только банковские пункты обмена, запрет на вечернюю работу и так далее, - сказал он.



При этом новые правила он расценивает именно как "очередной шаг последовательной борьбы правительства против отрасли". Уставной капитал стал очень большим и далеко не все фирмы смогут таковой набрать. В результате



количество обменных пунктов уже снизилось даже по сравнению с декабрем 2019 года



Если в декабре из было 2 642, то к первому июня 2020 стало 2 500.



- Причем число банковских обменников почти не изменилось: 1 656 против 1 653 в июне, тогда как количество "уполномоченных организаций", как их называет Нацбанк, снизилось на 140, до 613 пунктов. Остальное приходится на АО "Казпочта": ее присутствие осталось неизменным, - сказал Джумекенов.



Рост курса доллара и инфляция неизбежны, но есть и плюсы



Большая часть обменников - это МСБ. Они и так серьезно пострадали от коронавируса. При этом, учитывая специфику деятельности, рассчитывать на какую-либо господдержку им не стоит.



Начиная с 1 июля стоит ожидать новой волны закрытия обменных пунктов



Эксперт не исключает, что многие предприниматели до последнего рассчитывают как-нибудь получить необходимые средства.



- Думаю, новым условиям смогут соответствовать не более 50-60% действующих игроков. Процесс укрупнения на рынке будет продолжаться: крупные игроки смогут увеличить свое влияние, тогда как мелкие - исчезнут с улиц, - считает он.



Зато дефицита налички не ожидается

Что касается курса тенге, то никакого влияния на него новые правила не окажут, полагает эксперт.



- Валютный рынок огромен и зависит в первую очередь от операций крупнейших корпораций.



Возможно, вырастет комиссия для населения за счет снижения конкуренции в отрасли,



но точные цифры получится зафиксировать уже постфактум. Большое количество обменников способствовало тому, что фирмам приходилось конкурировать за каждого клиента и работать на количество операций при весьма небольшой комиссии. Дефицита наличной валюты произойти не должно:



мы не наблюдали никаких проблем с валютой даже во время мартовского обвала курса во время всеобщей паники,



а значит и в "рядовые" дни и по тенге этого произойти точно не должно. Да и у Нацбанка в наши дни есть все необходимые механизмы, чтобы избежать подобного явления, - заявил он.



Учитывая усиление позитивных настроений на глобальных рынках и рост цен на сырье, Джумекенов ожидает небольшого укрепления тенге.



Роман Иванов