Распетушился. Президент Макрон обвинил Анкару в "опасных играх" в Ливии

08:33 23.06.2020

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Турцию в "опасных играх" Ливии, а ее действия в Средиземном море назвал примером "смерти мозга НАТО". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Туниса Кейсом Саидом в Париже. Тунисский политик стал первым зарубежным лидером, посетившим Францию с начала пандемии коронавируса.



"Я считаю, что Турция играет в Ливии опасную игру и нарушает все свои обязательства",- сказал господин Макрон. По его словам, Франция и Тунис вместе требуют, чтобы воюющие в Ливии стороны прекратили огонь и возобновили переговоры.



Франция считается одной из сторон, поддерживающей командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара, в то время как Турция оказывает военную помощь базирующемуся в Триполи Правительству национального согласия Ливии. Тунис старается соблюдать нейтралитет, но при этом предоставляет свою территорию для транзита турецких самолетов, направляющихся в Ливию с грузами самого разного назначения.



В ходе пресс-конференции президент Макрон также напомнил об инциденте между турецкими военными кораблями, которые помешал французскому фрегату досмотреть грузовое судно, направлявшееся в Ливию под их охраной.



"Когда я смотрю на то, что было сделано на прошлой неделе под командованием НАТО у берегов Ливии, я считаю это недопустимым. И я отсылаю вас к заявлениям, которые были сделаны мной в конце прошлого года,- о "смерти мозга" НАТО. Я думаю, что это одна из лучших демонстраций",- подчеркнул президент Макрон. Он также сообщил, что ранее в понедельник обсудил ситуацию в Ливии и поведение Турции в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.



Анкара отрицает факт преследования французского фрегата, считая, что он сам совершал опасные маневры. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил на прошлой неделе в интервью французскому агентству AFP, что поддержка Парижем сил Хафтара угрожает безопасности НАТО.



Марианна Беленькая