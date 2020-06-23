Беременные казахстанки жалуются на "ковидный беспредел". Заставили дураков работать...

08:40 23.06.2020

Захар Мостовой

Для поступления в роддом женщинам необходимо предварительно сдать тест на коронавирус, однако в сложившихся реалиях это требование оказывается непосильным.



Как пишет пользователь Facebook Лариса Акользина, на последних неделях беременности женщинам даже стоять на ногах непросто. К тому же, ситуацию осложняет отсутствие тестов в лабораториях.

"Остановите этот беспредел с беременными! Сколько можно издеваться? Сделайте сдачу анализа на ковид при поступлении в любой роддом со стороны приема или пусть передвижные лаборатории приезжают домой к роженицам! Вы в курсе, что в развитых странах уже давно бесконтактные тесты есть? Кто лобирует интересны этих лабораторий?



Почему мы должны бегать, искать на последних сроках? Почему у поликлиник заключен договор только с КДЛ "Олимп", у которых тестов нет? Понимаете, что за 7 дней до родов не то, что стоять в очередях, вставать больно, потому что тазовые кости расходятся, оттекшие ступни, как подушки? Мы подвергаем себя и будущих малышей риску в очередях за тестом ковид для роддома… Это ваша забота?



Людмила Бюрабекова, вы женщина и как никто другой можете понять нас. Поднимите этот вопрос, пожалуйста. Стресса и так хватает сейчас вообще. Почему рожениц подвергают рискам и их везде футболят? При этом, как точно роженица определит за сколько ей рожать и когда точно тест сдавать, чтобы он был действителен?" - говорится в посте.



Судя по скриншотам, прикрепленным Акользиной, требование о прохождении анализа на COVID-19 стало серьезной проблемой для многих будущих мам.