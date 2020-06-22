"Поколение Covid" или как молодые люди заново изобретают коды обольщения, - Мари Юре

08:46 23.06.2020

22 июня 2020 г.

Мари Юре | Le Figaro



"Как подойти друг к другу при социальном дистанцировании? Как целоваться в маске? Как флиртовать при наличии барьерных жестов? Любовные игры балансируют между разочарованием и нарушением границ между возможным и невозможным", - пишет Le Figaro.



"(...) Социолог Жанин Моссуз-Лаво, заслуженный научный сотрудник Cevipof (Центры исследований Института политических исследований), один из наиболее известных специалистов в области частной и сексуальной жизни французов, отмечает поворотный момент для 25-30-летних людей, столкнувшихся с пандемией. Поцелуи могут убивать, и этого достаточно, чтобы охладить жар: "Это поколение жило не так вдохновенно, как жили молодые люди в период после противозачаточных пилюль и до ВИЧ. В годы СПИДа мы задавались вопросом, можем ли мы доверять нашему партнеру, - отмечает она. - Разница в том, что сегодня парень не знает, насколько он опасен, и девушка тоже. Любой может быть бессимптомным носителем. 30-летние вынуждены себя сдерживать, они напуганы. Возникает повышенный страх".



"Второе заметное отличие от СПИДа состоит в том, что Covid-19 атакует флирт: "СПИД передается половым путем, в то время как коронавирус передается чувственным путем, что меняет весь подход к прелюдии, - отмечает клинический психолог и сексолог Жоэль Миньо. - Молодые люди могут столкнуться с разочарованием. Одни, без сомнения, выйдут из безудержного потребления, другие будут стремиться нарушить границу между возможным и невозможным, устраивая встречу на один вечер. Но в какой-то момент им все равно придется вернуться в постель! "



"(...) 23-летняя Лилла теперь имеет право проводить время на открытом воздухе, но она остается осторожной. При встрече предлагает молодым людям побродить по Парижу, а не идти к ним домой. Но снимает маску. "В транспорте я ее надеваю. Когда я встречаюсь с парнем, признаюсь, что снимаю маску. Мы целуемся под враждебным взглядом прохожих". Ее тетя, которая работает в доме престарелых, поймала "легкую форму" Covid. Попросить своего партнера провести серологический тест перед тем, как покувыркаться с ним в постели? Это испортило бы всю атмосферу. Лилла это осознает: "Я понимаю, что могу передавать вирус, несмотря на мой возраст, сама того не зная. Я никогда не пойду к бабушке и дедушке, чтобы не подвергать их опасности".



"Такая контролируемая беззаботность ничуть не удивляет философа Фредерика Вормса, члена Национального консультативного комитета по этике, который сделал моральные и жизненные отношения своим основным предметом изучения. Он выступает против катастрофического тезиса о "ликвидации любовной связи", предсказывая скорее появление обольщения, основанного на прозрачности: "Мы живем в эпоху отношений большой интенсивности, которую нарушил Covid-19. Молодому человеку очень неприятно думать, что он может передать вирус, способный убить дедушку и бабушку, - добавляет Фредерик Вормс. - Это поколение должно научиться устанавливать границы для негативного - задавать вопросы другому, заражен он сам или его окружение - чтобы избежать отказа и понять, что остается возможным. Я верю, что они изобретут новые коды, это может стать чем-то невероятным!"



"(...) 22-летний будущий адвокат Владимир (...) ожидал, что можно будет отпраздновать снятие карантина как нечто "великолепное", "как сексуальное освобождение мая 68 года!" "Но ничего подобного! Угроза коронавируса всех охладила, - сокрушается он. - В конце 60-х молодые люди боролись против морального порядка, против родителей. Против вируса мы беспомощны. Он не дает нам легко влюбиться".



Владимир много ходит, потому что "свидания" стали мобильными. "Я никогда не прогуливался на такие расстояния", - говорит он. - Мы соблазняем друг друга, осваивая общественное пространство". Covid перенастраивает карту любви. Меньше порхания, больше затягивания: "Возникает вопрос об исключительности, я думаю, что я стал более избирателен. Теперь я выбираю девушек, которые мне нравятся больше всего, предпочитаю более серьезные отношения".



"Специалист по любви по алгоритму - так называется ее книга - журналистка Юдит Дюпортай рассматривает некое "медленное завлекание": "Стало меньше давления, чтобы судорожно пытаться завязывать отношения, - говорит она. - Можно даже засвидетельствовать более сильную форму утверждения холостяка и незамужней женщины как полноценного человека, не испытывающего никакого недостатка ни в чем, оценившего свое пребывание на карантине в одиночестве". Поскольку для многих молодых пар, вынужденных сожительствовать 24 часа в сутки, карантин стал настоящим краш-тестом", - пишет Le Figaro.



Источник: Le Figaro