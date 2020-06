Как русские тролли подзуживают ниггеров бить бледнолицых, - Sunday Times

08:48 23.06.2020

22 июня 2020 г.

Мэттью Кэмпбелл | The Sunday Times

Беспорядки Black Lives Matter в США облегчают электоральным троллям Владимира Путина распространение фейковых новостей

"Группа россиян смотрела на экран компьютера, наблюдая за трансляцией с веб-камеры, секретно установленной на перекрестке в далеком Нью-Йорке: они хотели узнать, могут ли они влиять на поведение американцев с безопасного расстояния, из офиса в Санкт-Петербурге. В Facebook они пообещали бесплатные хот-доги всем, кто придет на этот перекресток в определенное время. Они смотрели, как люди приходили, раздраженно сверялись со своими телефонами и уходили", - пишет The Sunday Times.



"Этот успешный эксперимент ознаменовал собой подъем "фабрики троллей", которая распространяла фейковые новости в социальных сетях перед выборами в Америке в 2016 году в ходе операции, финансируемой Евгением Пригожиным, бывшим продавцом хот-догов, ставшим (...) секретным подручным президента Владимира Путина. Теперь, на фоне приближения очередных выборов в ноябре, русские вернулись, утверждает Томас Рид, эксперт по информационной войне и автор новой книги "Активные меры" (Active Measures) о российском вмешательстве в кампании", - говорится в статье.



"Российские разведывательные агентства пытаются добиться влияния на выборы", - заявил Рид на прошлой неделе. Но целью, добавил он, в большей степени является желание "ослабить США", чем помочь Дональду Трампу быть избранным на второй срок в Белом доме.



(...) "По словам Синди Отис, бывшей сотрудницы ЦРУ, тролли " многому научились с 2016 года, растет их уровень, и они знают, какие нарративы работают лучше всего". Но цель та же, добавила она: "Они хотят посеять хаос в политической системе, разрушить доверие к ней, показать, что демократия не так уж хороша, как мы говорим, и что их система лучше".



"После успеха аферы с хот-догами тролли Пригожина стали открыто поощрять американцев проводить акции протеста, подписывать петиции и, в одном случае, преподавать уроки самообороны в преддверии голосования в 2016 году. События с тех пор развивались для России более благоприятно, чем мог себе представить Путин. В то время как в США бушуют волнения из-за расовой дискриминации и жестокости полиции, один опрос на прошлой неделе показал, что почти треть американцев ожидают гражданской войны в течение пяти лет. Это позволило изменить тактику троллинга", - констатирует газета.



"Американцы уже раздувают пламя внутреннего раскола, - отметила Отис, автор книги "Правда или ложь" (True or False) о дезинформации. - Таким образом, вместо того, чтобы создавать свои собственные фейковые новостные истории, [тролли] с радостью тиражируют существующий американский контент, перепубликовывая и делясь им в своих фейковых аккаунтах в социальных сетях".



(...) "Одна из их тактик заключается в укреплении обеих сторон какого-либо политического вопроса", - поясняет Отис.



"Другим приоритетом является разжигание расового раскола в Америке. С этой целью пригожинский троллинг был частично передан на аутсорсинг в англоязычную Западную Африку", - пишет The Sunday Times, напоминая, что ранее в этом году в Аккре была обнаружена сеть ганцев, которым платили за то, что они, представляясь возмущенными американцами, публиковали посты о расизме и жестокости полиции. "(...) Им выдавали мобильные телефоны, снабжали статьями из американской прессы и темами, на которые нужно было выражать недовольство в Twitter, Instagram и Facebook, -поясняет газета. - (...) Предполагается, что подобные "фермы троллей" действуют и в других африканских странах".



"В то же время агенты российских спецслужб "работают над тем, чтобы поддерживать и усиливать группы белых суперматиствов, чтобы попытаться спровоцировать насилие", - утверждает Рид, ссылаясь на источники в американской разведке. (...) Одна из тревог экспертов заключается в том, что если достаточное количество американцев придет к убеждению, что Россия может вмешиваться в демократические процессы США без последствий, это также усилит цинизм в отношении американской демократии. Вот почему российские тролли так стремились усилить возмущение, выражаемое многими гражданами США, когда расследование подтвердило вмешательство России в выборы в США 2016 года", - отмечает издание.



"По мнению Рида, слишком большое внимание к этому феномену может служить интересам России, распространяя сомнения по поводу выборов. "Уделяя этому больше внимания, мы становимся частью самой операции влияния", - настаивает он".



Источник: The Sunday Times