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"Намыл" и свалил. Уволился зампред правления "Кыргызалтына" Джумадилде уулу
09:45 23.06.2020

, 23 июня 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Уволился зампред правления "Кыргызалтына" Джумадилде уулу Мурадил

Джумадилде уулу Мурадил покинул пост члена правления, заместителя председателя правления ОАО "Кыргызалтын". Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.

По ее данным, Джумадилде уулу Мурадил подал заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, он был избран заместителем председателя правления ОАО "Кыргызалтын" по экономике, финансам и инвестициям на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР от 18 октября 2018 года.

Кто займет вакантное место, пока неизвестно.

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Уточнение ЦентрАзии - указанный г-н Мурадил имеет от роду на сей момент 34 года. Образование - ПТУ, факультет соц.-полит. наук "Бишкекского гумуниверситета", геофак заочно и юрфак Славяно-Ельцинского университета, Исламский университет в Малайзии + "Ноттингамский университете" в, надо полагать, Ноттингаме...

Ранее служил координатором ОО "Молодежный клуб Кыргызстана" и имеет примерно такое же понятие о золоторудной промышленности, как кырпремьер Боронов о балете

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592894700
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