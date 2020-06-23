"Намыл" и свалил. Уволился зампред правления "Кыргызалтына" Джумадилде уулу

09:45 23.06.2020

, 23 июня 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Уволился зампред правления "Кыргызалтына" Джумадилде уулу Мурадил



Джумадилде уулу Мурадил покинул пост члена правления, заместителя председателя правления ОАО "Кыргызалтын". Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.



По ее данным, Джумадилде уулу Мурадил подал заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, он был избран заместителем председателя правления ОАО "Кыргызалтын" по экономике, финансам и инвестициям на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР от 18 октября 2018 года.



Кто займет вакантное место, пока неизвестно.



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Уточнение ЦентрАзии - указанный г-н Мурадил имеет от роду на сей момент 34 года. Образование - ПТУ, факультет соц.-полит. наук "Бишкекского гумуниверситета", геофак заочно и юрфак Славяно-Ельцинского университета, Исламский университет в Малайзии + "Ноттингамский университете" в, надо полагать, Ноттингаме...



Ранее служил координатором ОО "Молодежный клуб Кыргызстана" и имеет примерно такое же понятие о золоторудной промышленности, как кырпремьер Боронов о балете