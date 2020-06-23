"Умный город". Огромную очередь желающих сдать тест на коронавирус сняли в Алматы

16:36 23.06.2020

Огромную очередь желающих сдать тест на коронавирус сняли в Алматы



Рашит Ильясов

Юлия Сарачакова



Алматинцы пожаловались на огромную очередь перед лабораториями для сдачи анализа на коронавирус. По словам очевидцев, число посетителей превышает сотню человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На редакционный номер WhatsApp обратилась алматинка Алтынай Мулдашева. Женщина пришла в восемь часов утра в одну из лабораторий города, расположенную на пересечении улиц Сейфуллина и Карасай батыра. По ее словам, уже утром там образовалась большая очередь.



"В такой очереди легче заболеть, чем сдать анализы. Такая толпа, больше 130 человек, нет дистанции. Три часа я простояла в очереди, но я так и не смогла сдать тест. А я отпросилась с работы, у меня есть кашель. Дело в том, что я боюсь за своих близких, я работаю дистанционно, рядом со мной живут пожилые люди и дети, и я боюсь за их здоровье, не хочу стать причиной большой беды", - сетует она.



Женщина сняла происходящее на видео. На кадрах специалист лаборатории выступает перед толпой. Медик заявляет о том, что в центре имеется только 70 растворов, поэтому число посетителей на один день ограничено.



"Почему нельзя организовать нормальные условия, ведь тест недешевый, 16 тысяч тенге. Можно же запустить несколько клиник, сделать все цивилизованно. Возмущению нет предела. На двухмиллионный город работает всего две лаборатории, это просто капля в море. Почему Управление здравоохранения не запустит еще лаборатории? Ведь даже платно сдать тест проблема", - заявила она.









По словам Алтынай Мулдашевой, такая ситуация повторяется здесь уже третий день.



"Здесь девушка уже третий день приходит в попытке сдать тест. В первый день пришла - не хватило. Во второй - реагенты закончились, а она ходит, потому что ее на работу не впускают без этого теста", - рассказала она.



Она также отметила, что пыталась найти другие места тестирования на коронавирус, но оказалось, что в городе работает только две лаборатории.



"Здесь всего один врач принимает, число реагентов ограниченное. Живая очередь. Я звонила в "Олимп", но там сказали, что пока не принимают заявки. Национальный центр экспертизы тоже не принимает. Получается, две лаборатории Invivo работают на весь город. Я сегодня не смогла сдать, но я же не могу каждый день отпрашиваться с работы", - заключила она.



Напомним, ранее "Олимп" приостановил тестирование на коронавирус в Нур-Султане и Алматы. Сообщалось, что с 19 по 21 июня включительно в лабораториях будут проводиться технические работы. Тогда ситуацию прокомментировал и главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.





