Вопрос с Украиной надо решать радикально. Пришла пора.., - С.Гомзикова

16:48 23.06.2020 Россия без боя отдала Украину американцам, но хватит ли сил вернуть обратно?



Москва может и должна решить вопрос радикально



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Андрей Ваджра



России нужно готовить своих людей, чтобы бороться за власть на Украине после ухода США. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.



По мнению эксперта, когда американцы уйдут из Украины, в "незалежной" очень сильно обострится борьба за власть, которая перейдет в силовую фазу. И наибольший шанс перехватить власть, по его мнению, имеет группа нынешнего главы МВД Арсена Авакова, а также "связанные с ним ультранацистские группировки и часть силовиков, имеющие большой силовой ресурс и серьезно замазанные в военных преступлениях".



В этом случае произойдет резкая радикализация украинского режима, считает Марков. И нам - России - нужно быть готовыми к этому.



А именно, "мы должны вступить в эту борьбу за власть и подготовить дружественные России вооруженные подразделения, которые могли бы участвовать в этой силовой борьбе за власть. Чтобы не получилось как в 2014 году, когда американцы подготовили боевиков и захватили власть, а мы были как дураки, и своих боевиков у нас не было", рассуждает политолог.



Но не слишком ли наивно полагать, что США вдруг уйдут из Украины в каком-то ближайшем будущем? Они вложили немалые финансовые средства в то, чтобы оторвать Украину от России. Им это удалось. И они вполне успешно манипулируют этой страной, используя ее в своих интересах против России. Причем держат ее фактически уже на голодном пайке, чтобы, видимо, была злее…



Надо ли, в таком случае, нам каким-то образом вмешиваться в естественный ход событий, даже если борьба за власть в "незалежной" примет форму открытого силового противостояния?



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила главного редактора информационно-аналитического сайта "Альтернатива", публициста Андрея Ваджру:



- Предположение, что американцы уйдут из Украины, на мой взгляд, какое-то умозрительное, не имеющее с реальностью ничего общего. Американцы захватили страну. Американцы, давайте говорить откровенно, сейчас эту страну грабят. Зачем им уходить, если вот он - плод у них в руках, и они его едят с аппетитом.



Я не знаю случая, чтобы какая-то колониальная западная страна по собственному желанию бросала свою колонию и уходила.



Так никто не делает. Это противоречит всему историческому прошлому Запада. Поэтому сам посыл для меня странен. Как и рассуждения о том, что Россия должна сделать. Потому что она должна была бы делать это гораздо раньше, еще до переворота. Это - первое.



Во-вторых, все гораздо сложнее. И здесь не работают простые схемы. Вот в чем дело.



Украина в настоящий момент находится в очень непривлекательном, скажем так, состоянии. И заходить туда, в эту среду, которая в большинстве своем враждебна для России, мягко говоря, нецелесообразно.



Опять же, зачем готовить где-то дружественные России вооруженные части, если есть ДНР, ЛНР - две донбасские республики, которые обладают достаточно серьезным военным потенциалом. То есть, в случае обострения конфликта, допустим, зайти на украинскую территорию могут и корпуса Народных республик. Вопрос в другом - целесообразно ли это делать?



"СП": - Как вы считаете?



- Понятно, что российская армия может за неделю дойти до Львова. Это не проблема. Уничтожение того, что называется украинской армией, вопрос считанных дней, с учетом того состояния, в котором прибывают ВСУ. Но что потом делать?



Вот российская армия дошла до Львова, и что? Что делать с этой огромной территорией, на которой находится нищее, озлобленное население с совершенно повернутыми пропагандой мозгами, достаточно агрессивно настроенное против России? Что с этим населением делать?



С другой стороны, если Россия, предположим, вводит свои войска, то она берет на себя всю социальную ответственность за население украинское. Значит, из своего государственного бюджета, грубо говоря, должна кормить всех этих людей.



Напомню просто, что, согласно последним соцопросам, пятьдесят с лишним процентов жителей Украины считают, что Украина победит Россию, потому что "Россия - отсталая, изолированная, под санкциями, а с Украиной весь мир". Больше половины населения так считает. Есть смысл влезать в это?



Вместе с тем, украинский вопрос, естественно, надо решать. Потому что это касается непосредственно безопасности России. Но он не решается так, как многие предлагают. Это только усугубит проблему…



"СП": - Можно ли его, в принципе, решить, учитывая, что пророссийских сил на Украине сейчас просто нет?



- Их никогда и не было, этих пророссийских сил - в этом-то и дело. Но я не раз говорил, что ситуация должна созреть до конфедерации, до распада Украины на разные квазигосударственные образования.



То есть, в принципе, должна радикально поменяться вся система на Украине.



В том состоянии, в котором сейчас Украина пребывает, ее просто бессмысленно трогать. Это ни к чему хорошему не приведет, это приведет к еще большим проблемам.



Необходимо, скажем так, просто ждать в данной ситуации. Других вариантов я не вижу. Либо использовать потенциал ДНР, ЛНР.



"СП": - Сколько ждать?



- А этого никто вам не скажет. Как пример - ситуация с Крымом. Но кто мог подумать еще в 2010 году, что Крым войдет в состав России? Никто. Да и в 2013 еще никто не мог этого предположить. Но ситуация буквально в считанные месяцы радикальнейшим образом изменилась, и Крым оказался в составе России



Здесь тоже самое. Но по времени мы можем гадать.



Единственное, что можно точно сказать, что Украина не дееспособна и не жизнеспособна. Это и не государство вовсе, а просто территория - нищая, разграбленная территория, на которой все шире и глубже разворачивается хаос.



Но говорить о том, когда произойдут какие-то политические изменения, это очень сложно. Поскольку ситуация там развивается очень непредсказуемо. Вот в чем вся проблема. Возможно, это будет год. Возможно - два. А, может быть, уже через месяц ситуация так резко изменится, что будет задействован какой-то план.



"СП": - Что касается угрозы радикализации Украины, неужели, может быть хуже, чем сейчас?



- Сложно сказать, что еще может быть радикальнее. То, что они там друг друга убивают - ну, и что? Они давно это делают. Это же внешний агрессивный импульс был погашен на Донбассе, и он пошел внутрь, естественно. Потому что сам потенциал агрессии этого нового режима, он ведь не вычерпан, а значит, идет на саморазрушение. Он обращается на самого себя.



Сейчас единичные случаи идут. А, возможно, ситуация изменится, и это начнет происходить в массовом масштабе. Возможно даже что-то на уровне вооруженной борьбы олигархических группировок внутри Украины. Есть такая вероятность.



Но для России, что с того, что они там будут друг друга убивать в большем масштабе?



Там хаос все равно же нарастает. Власти как таковой нет.



Избрание Зеленского, это, собственно, как я уже ранее говорил, избрание просто пустого президентского кресла. Украинцы проголосовали за пустое президентское кресло.



И, по сути, оно сейчас, действительно, пустое. Потому что человек, который в нем сидит, это кто угодно, но не президент.



В стране - безвластие. А с учетом того, что экономика падает и "кормовая база", соответственно, уменьшается, борьба за контроль над мелеющими денежными потоками, контрабандой и т. д. между отдельными финансово-политическими группировками будет усиливаться. Это понятно. И это будет происходить дальше, безусловно.



"СП": - То есть, пусть все идет своим чередом…



- Я одно могу сказать: России действовать надо, но только тогда, когда это будет целесообразно. Как Ленин говорил? Революционная ситуация должна созреть, но ни раньше ни позже. Он говорил, вчера еще было рано, а завтра будет поздно.



Россия должна действовать. Но она должна действовать тогда, когда это необходимо и целесообразно будет. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592920080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы: Телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым

- Бюджет-2019: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета

- К. Мами в Парламенте огласил Послание Конституционного Совета

- Партия "Ак жол" повторно требует понизить базовую ставку Нацбанка до 4%

- Кадровые перестановки

- Аким Алматинской области Амандык Баталов ушел на самоизоляцию

- Отдать швартовы!

- Сообщение Акмолинской областной избирательной комиссии

- Реализации проектов Карты индустриализации и развитие СЭЗ и ИЗ

