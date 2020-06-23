Уйгурский район Казахстана - проблема в названии или в головах? - Т.Исаханов

16:57 23.06.2020 Уйгурский район – проблема в названии или в головах?

Автор: Тимур Исаханов



"Надо быть дураком, чтобы с дураком договориться".

Уйгурская пословица



Столкновения на межэтнической почве для Казахстана не в новинку, однако за последний год они пугающе участились. Очередным эксцессом стала поножовщина между казахской и уйгурской молодежью вечером 16 июня, которая произошла в Уйгурском районе Алматинской области. Примечательно, что казахские националисты в качестве "средства" для решения проблемы предлагают переименовать Уйгурский район – как будто именно в названии административной единицы кроется суть проблемы. Местные национал-патриоты давно стали символом системной неадекватности, однако данный вектор все больше набирает обороты.



Уйгуры – очень заметный по численности этнос Казахстана, особенно для юго-восточной части страны. Бытовые конфликты между казахами и уйгурами периодически вспыхивали даже в последние десятилетия советской власти, хотя всех тогда довольно прочно держали под партийно-административным контролем и правоохранительные органы работали нормально. Специалисты такое состояние дел объясняют цивилизационно-культурными отличиями. Казахи в прошлом кочевники, а уйгуры – древний земледельческий народ, поэтому поле для конфликтов на ментальной, исторической и поведенческой почве достаточно обширное.



Другое дело, что во времена СССР трудно представить себе конфликт образца 2006 года, который состоялся в Чилике (Шелеке). Обычно при крупных столкновениях на этнической почве численный перевес у казахов, а тогда он был на стороне уйгуров. Представителей уйгурского этноса достаточно много проживает в Алматы, из-за чего на местном сленге места с преобладанием данной этнической группы порой называют "уйгуристые". Уйгуры при конфликтах с казахами способны за себя постоять.



После распада Советского Союза и начала эпохи суверенного государства Казахстан произошел бурный всплеск казахского национализма. Своим острием он был направлен изначально против этнических русских. Однако до сколько-нибудь ярких и масштабных конфликтов в их брутальном проявлении дело не дошло. Русские и другие европейские этносы мигрировали в Россию, Германию, Грецию, США, Канаду, националистический импульс тонул в данном направлении как в стене из ваты. Русский язык в Казахстане защищали в первую очередь русскоязычные казахи, поскольку они имели для этого доступ к рычагам государственного управления.



В отличие от русских или немцев, у уйгуров нет места, куда они могли бы уехать на историческую родину. По количественным параметрам уйгуров больше всего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, но назвать данное место комфортным для проживания уйгуров невозможно. В Казахстане постоянно рассказываются страшилки про уйгуров в лагерях перевоспитания, куда за компанию попало и много этнических казахов, проживающих в Китае.



Как бы то ни было, но уйгуры давно покидают Китай и набираются боевого опыта во всевозможных "горячих точках" Большого Ближнего Востока. Например, в Исламском государстве (запрещенная в РФ организация) этнические уйгуры составляли непропорционально большую часть среди подразделений специального назначения данного проекта.



Хотя в Алматы уйгуров сравнительно много, эпицентр противостояния между казахским и уйгурским населением находится именно в сельских районах Алматинской области. Конфликты чаще происходят в Уйгурском и Панфиловском районах (в первом этнические уйгуры составляют большинство). Разумеется, "разборки" в сельских районах попадают в информационное пространство страны (в первую очередь в социальные сети), что имиджу Казахстана в качестве страны межэтнического согласия явно не способствуют.



Проблемы указанных районов еще и в том, что неказахского и неуйгурского населения там почти не осталось, а потому и своеобразных прокладок, предохранителей между двумя этносами, настроенными друг к другу все менее дружелюбно, уже нет. Нельзя сказать, что органы государственного управления не занимаются данной проблемой. Например, в Уйгурском районе достаточно высок процент чиновников-уйгуров, что для Казахстана вообще-то нехарактерно, потому что везде доминируют казахи. А вот сколько-нибудь внятной идеологической работы власть не проводит, поскольку реально работающих лозунгов и формул для неказахского населения у нее нет.



После конца СССР многие новые независимые государства стали строить собственные национальные государства той или иной степени жесткости. Уйгуры при этом оказались в положении, где быстро расстаются с иллюзиями. Среди уйгуров полно тех, кто знает казахский язык лучше многих казахов, но даже для приема на государственную службу (не говоря уже о карьерном продвижении) этого им часто недостаточно. Уйгуры – мусульмане. При этом социологические замеры показывают, что частотность посещения мечетей у них выше, чем у казахов. Но даже общая религиозная идентичность не снимает этнической напряженности. Аналогичную картину можно наблюдать и в случае конфликта казахов с дунганами в Кордайском районе Жамбылской области.



Государственные клише мешают нормальному изучению, например, государства Караханидов. Данное средневековое государство включало в себя территорию Семиречья (с нынешним городом Алматы). Есть исследователи, которые считают, что этническим большинством в империи Караханидов выступали уйгуры, следовательно, для современного Казахстана они не такие уж пришлые, как принято указывать в местных учебниках. Однако подобные научные трактовки и изыскания всячески пресекаются. Благо, историческая наука в Казахстане давно смешалась с фэнтези, из-за чего сколько-нибудь вменяемый научный дискурс часто просто невозможен.



Уйгуры оказались в ситуации, где им есть от кого и откуда бежать, но нет куда. До периода коронавируса многие этнические уйгуры из Казахстана мигрировали в Канаду и Швецию, но в последние месяцы данный трафик прекратился.



Своеобразным фетишем для казахских националистов стало название Уйгурского района. Они требуют его переименовать под предлогом того, что ни Русского, ни Корейского района в Казахстане нет. Если переименовать Уйгурский район прямо сейчас, то это станет порцией бензина в костер межэтнического напряжения. Если позже, то проблему этнического отчуждения в районах Алматинской области между казахами и уйгурами мера однозначно не снимет. Конфликты между казахами и уйгурами – то мелкие, то крупные – лишнее свидетельство того, что Казахстан не смог сохранить бренд государства межэтнического согласия. Потому что если здесь с межэтникой все в порядке, то как тогда выглядят проблемные страны? Источник - ia-centr.ru

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