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Бывший президент Киргизии Атамбаев приговорен к 11 годам и 2 месяцам заключения
17:12 23.06.2020

23 июня 2020,

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщает во вторник, 23 июня, "РИА Новости".

"Суд признал Атамбаева виновным и постановил назначить наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества", - цитирует агентство решение суда.

26 февраля 2020 года уголовное дело о массовых беспорядках при задержании Атамбаева было передано в суд.

В деле фигурировали 14 человек, среди них сам политик, несколько бывших и действующих депутатов, а также экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Они обвинялись в попытке насильственного захвата власти, применении насилия по отношению к правоохранителям, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и др.

13 декабря 2019 года Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в убийстве сотрудника Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), а 12 декабря бывшему лидеру республики предъявили обвинение в попытке насильственно захватить власть в Киргизии.

Атамбаева арестовали 9 августа. Спецоперация сопровождалась массовыми беспорядками, в ходе которых погиб сотрудник силовых служб и пострадали 79 человек. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела против сторонников экс-президента о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

Изначально Атамбаева обвинили в незаконном обогащении. Затем экс-главе Киргизии предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. По совокупности ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик себя виновным не считает и отказывается сотрудничать со следствием.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592921520
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