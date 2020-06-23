Бывший президент Киргизии Атамбаев приговорен к 11 годам и 2 месяцам заключения

17:12 23.06.2020

23 июня 2020,



Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщает во вторник, 23 июня, "РИА Новости".



"Суд признал Атамбаева виновным и постановил назначить наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества", - цитирует агентство решение суда.



26 февраля 2020 года уголовное дело о массовых беспорядках при задержании Атамбаева было передано в суд.



В деле фигурировали 14 человек, среди них сам политик, несколько бывших и действующих депутатов, а также экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Они обвинялись в попытке насильственного захвата власти, применении насилия по отношению к правоохранителям, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и др.



13 декабря 2019 года Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в убийстве сотрудника Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), а 12 декабря бывшему лидеру республики предъявили обвинение в попытке насильственно захватить власть в Киргизии.



Атамбаева арестовали 9 августа. Спецоперация сопровождалась массовыми беспорядками, в ходе которых погиб сотрудник силовых служб и пострадали 79 человек. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела против сторонников экс-президента о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.



Изначально Атамбаева обвинили в незаконном обогащении. Затем экс-главе Киргизии предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. По совокупности ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик себя виновным не считает и отказывается сотрудничать со следствием.