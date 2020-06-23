Вирусом заболел лучший теннисист мира Джокович

17:43 23.06.2020

Первая ракетка мира Джокович сдал положительный тест на COVID-19

Он заболел коронавирусом на выставочном турнире в Хорватии, который сам же организовал.



Действующая первая ракетка мира Новак Джокович сообщил о том, что заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.



Об этом спортсмен объявил на своем официальном сайте.



Он заболел коронавирусом на выставочном турнире в Хорватии, который сам же организовал.



Сразу после возвращения в Белград Новак сдал тест вместе со всеми членами семьи и командой, с которой он летел из Задара в столицу Сербии – результат оказался положительным, болезнь протекает бессимптомно.



Мы сдали тест, как только прилетели в Белград. Мой результат положительный, как и результат Елены (жены Новака – прим. ред.). Дети здоровы.

На турнире Adria Tour случилась вспышка COVID-19. Организаторы прервали соревнования после того, как один из участников турнира Григор Димитров сдал положительный тест. Позднее коронавирус был обнаружен у хорвата Борны Чорича, серба Виктора Троицки и его беременной жены, а также нескольких тренеров.