Дарига Назарбаева и ее сын "в восторге". Они отстояли лондонскую недвижимость и в апелляционном суде

18:53 23.06.2020 20 июня 2020



Апелляционный суд Великобритании отклонил апелляцию Национального агентства по борьбе с преступностью, которое пыталось обжаловать снятие "ордеров на богатство неустановленного происхождения" с двух элитных особняков и квартиры в Лондоне Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева общей стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (около 100 миллионов долларов).



О решении апелляционного суда относительно недвижимости членов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщает онлайн-ресурс Law360, специализирующийся на новостях и аналитике по праву и судебной практике.

По данным ресурса, судья апелляционного суда Сью Карр "посчитала, что у Национального агентства по борьбе с преступностью нет реальных перспектив изменить заключение [Высокого суда Лондона]", который не нашел убедительных доказательств того, что дома были куплены на незаконно полученные доходы.



Карр постановила, что судья нижестоящей инстанции Беверли Лэнг использовала разумные основания, "вникла в дело Нацагентства и пришла к выводу, что доказательства ответчика подрывают это дело".

Судья Высокого суда Лондона Лэнг, которая в апреле сняла арест с домов и отменила "ордера на богатство неустановленного происхождения", заключила, что агентство "не провело объективную оценку" обстоятельств покупки недвижимости. Лэнг указала на "отсутствие какой-либо связи" между сетью офшорных компаний, владеющей домами, и бывшим мужем Дариги Назарбаевой и отцом Нурали Алиева.



Решение, вынесенное, по имеющимся данным, 17 июня, утром 20 июня все еще отсутствовало на сайте апелляционного суда Великобритании по гражданским делам.

В редакцию Азаттыка поступило электронное письмо от представителей британской фирмы по коммуникациям Tancredi. Оно содержало документ, по всей видимости являющийся судебным решением. Письмо также содержит тексты двух заявлений: от имени "​доктора Дариги Назарбаевой и господина Нурали Алиева"​, а также Джоанны Уолш из юридической компании Mishcon de Reya - по-видимому, адвоката, представляющего интересы Назарбаевой и Алиева.



Согласно данному письму, Назарбаева и Алиев "в восторге от решения апелляционного суда". Апелляцию ведомства Великобритании по противодействию криминальной деятельности они назвали "безнадежной попыткой" обжаловать "категоричное решение Верховного суда Лондона", "тратой времени и ресурсов" и "продолжением безответственного поведения" агентства; суд по этому делу - "драконовским разбирательством", а себя - "полностью оправданными".



Представительница Национального агентства по борьбе с преступностью заявила после рассмотрения апелляции, что агентство "разочаровано решением суда" и тщательно изучит его последствия. Агентство продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении законы для преследования подозрительных незаконных финансов, сказала представительница, пишет Law360.



ДОМА, ОФОРМЛЕННЫЕ НА ОФШОРЫ. ЧТО ВЫЯСНИЛОСЬ В СУДЕ И ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ПРОЦЕССА?

Процесс в Высоком суде Лондона по делу о роскошной недвижимости привлек внимание мировых СМИ к членам семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (сохраняющего широкие полномочия, несмотря на отставку в прошлом году после почти 30 лет правления).

Вскоре после слушаний в суде первой инстанции Дарига Назарбаева лишилась поста спикера сената парламента. В соответствии с Конституцией Казахстана, лицо, занимающее этот пост, становится президентом, если действующий глава государства не сможет выполнять свои обязанности. Указ о прекращении депутатских полномочий Назарбаевой 2 мая подписал преемник ее отца, президент Касым-Жомарт Токаев. Причины отзыва депутатского мандата Назарбаевой никак не объяснили. Некоторые аналитики назвали решение неожиданным.

Спустя полтора месяца после ухода из парламента Дарига Назарбаева не получила назначения на другую государственную должность. За это время она лишь однажды появилась на публике - в начале июня Назарбаева побывала на совещании Конгресса молодежи Казахстана, который она возглавляет с 2016 года.

"Ордера на богатство неустановленного происхождения" на три объекта недвижимости Назарбаевых, в том числе особняк на одной из самых дорогих улиц Лондона, были наложены в прошлом году. Все три актива были зарегистрированы на офшорные компании. Информация о том, что Назарбаева и Алиев являются их конечным владельцами, выяснилась в ходе журналистского расследования, затем имена старшей дочери бывшего президента Казахстана и его внука также были раскрыты в суде.

Нацагентство стремилось доказать, что два роскошных особняка, жильцом одного из которых зарегистрирован Нурали Алиев, и квартира были приобретены на деньги, полученные преступным путем бывшим мужем Дариги Назарбаевой Рахатом Алиевым. Высокий суд Лондона счел доказательства "неудовлетворительными" и 8 апреля снял арест.

После того разбирательства глава Национального центра экономических преступлений при агентстве Грэм Биггар заявлял, что его ведомство будет обжаловать судебное решение и проявлять упорство, поскольку данные слушания создадут юридические прецеденты, "на которых будут основаны все будущие решения".

"Нам жизненно необходимо добиться успеха, - сказал он, добавив: - Мы всегда четко заявляли, что будем использовать все законодательство в нашем распоряжении, чтобы преследовать капитал, который считаем незаконным".

"Ордера на богатство неясного происхождения" - новый инструмент в британском праве, введенный в 2018 году и направленный против отмывания капиталов, заработанных преступным путем. Правоохранительные органы могут использовать ордера с тем, чтобы выяснять личности истинных владельцев тех или иных активов. Ордер исключает презумпцию невиновности - доказывать легальность происхождения имущества обязан владелец. Если доводы сочтут неубедительными, имущество может быть конфисковано.

Ордера касались следующих активов семьи Назарбаевых:

- Особняка по адресу Денвуд-роуд, 32, в Лондоне, владельцем которого зарегистрирована компания Villa Magna;

- Особняка по адресу Бишопс-авеню, 33, во владении компаний Manrick Private Foundation и Alderton Investments;

- Квартир на Манреса-роуд, 21, владельцем которых зарегистрирована компания Tropicana Assets Foundation.

Эта недвижимость была арестована в мае 2019 года. Тогда ордера применили во второй раз в истории их существования. Ранее с их помощью было арестовано имущество Замиры Гаджиевой, жены азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева, приговоренного на родине к 15 годам тюрьмы по обвинению в хищениях средств из государственного банка.

Рахат Алиев - бывший зять Назарбаева и экс-посол Казахстана в Австрии. Его нашли повешенным в 2015 году в австрийской тюрьме, где он ожидал рассмотрения дела по обвинению в убийстве двух казахстанских банкиров в 2007 году.

Нурали Алиев, старший сын Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой, работал на госслужбе, занимал ряд крупных постов в бизнес-структурах, в 2008 году был председателем совета директоров "Нурбанка". В 2016 году упоминался вместе с матерью в материалах "Панамского архива" - утечке документов об офшорных счетах знаменитостей и политиков разных стран. Источник - rus.azattyq.org

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