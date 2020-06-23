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После "Гималайского инцидента" Индия срочно скупает российские МиГи-29
20:01 23.06.2020

Правительство Индии настолько медлительно, что об этом заявило большинство изданий, а военные эксперты сделали жесткую критику в отношении военного ведомства данного государства.

Как вам известно, ранее Индия не торопилась с покупкой и модернизацией авиационного парка, за исключение можно взять поспешную сделку с французами в отношении продажи "Рафаль", но хорошую погоду этот процесс не сделал.

А в связи с последними событиями [стычка на границе>, Индии срочно потребовалась боевая авиация, но вот же беда, они ранее ее не приобрели. Поэтому пришлось в очередной раз смотреть в сторону России, но уже приглядывать не МиГ-35 и Су-35, а более простенький МиГ-29.

ВВС Индии готовы прямо сейчас приобрести порядка 21 единицы МиГ-29 и 10 единиц Су-30. Но ранее сообщалось, что военное ведомство Индии планирует закупить у РФ более 100 единиц истребителей. А сейчас обнаруживается, что заключаемая сделка по объему в 3 раза меньше.

Но в тоже время это понятно и поддается объяснению: первая партия будет пробной, но только купят ли в дальнейшем желаемые Су-35 и МиГ-35? Стало быть если наши 29-ые себя хорошо покажут, то скупят все.

На данный момент заключается договор о поставке МиГов-29 в Индию, в скором времени первая партия поступит в ряды ВВС данного государства.

Надеюсь данная статья показалась для вас полезной, чтобы оставаться в курсе всех военных событий - рекомендую подписаться на канал "Армия Сверхдержавы".

Источник - zen.yandex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592931660
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