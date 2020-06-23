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Верховный лама Тувы Шолбан Кара-оол умер от коронавируса
22:09 23.06.2020

В Туве скончался заразившийся коронавирусом верховный лама республики Джампел Лодой. О кончине священнослужителя на своей странице в Facebook написал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Только что получил печальное известие - камбы-лама Республики Тыва, уважаемый башкы Джамбел Лодой, покинул нас навсегда. Для нашей республики это огромная утрата. Ему должно было исполниться всего 45 лет, возраст совсем молодой",- заявил Шолбан Кара-оол, отметив, что за выздоровление главы буддистов Тывы молились священнослужители в Индии, где он учился, также верующие во всех буддийских республиках России.

По словам главы республики, смерть ламы - своего рода предупреждение, чтобы быть осторожнее и бережнее друг к другу.

Джамбел Лодой родился 21 августа 1975 года в селе Хондергей Тувинской АССР. С 1996 по 2005 год он обучался в Индии в буддийском монастыре Дрепунг Гоманг. После этого был избран на пост камбы-ламы Тувы, который занимал пять лет. С 2010 по 2019 год был помощником ширээти-ламы буддийского храма Устуу-Хурээ в Дзун-Хемчикском кожууне. В ноябре прошлого года на собрании буддийского духовенства Тувы подавляющим числом голосов был повторно избран духовным лидером Тывы. 10 июня стало известно, что Джампел Лодой был госпитализирован в Кызыле с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что глава Тувы Шолбан Кара-оол в мае сам перенес COVID-19. О своем заболевании он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте". По его словам, кроме него в больнице находились еще несколько чиновников.

Константин Воронов, Новосибирск

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592939340
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