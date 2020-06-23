Северо-казахстанские города Кокшетау и Степногорск вновь закроют на карантин

00:01 24.06.2020

В Акмолинской области ужесточили карантин. Жителям Кокшетау и Степногорска ограничили передвижение на улицах, передает корреспондент Tengrinews.kz



"В связи с ухудшением эпидситуации принято решение о принятии карантинных мер более жестких. По Акмолинской области зарегистрирован 651 случай коронавирусной инфекции. Из них 349 с симптомами, 302 бессимптомных, 8 случаев летальных. С 8 июня у нас зарегистрировано больше 400 случаев, и в Кокшетау отмечается значительный рост. Увеличилось количество случаев в Степногорске. Идет регистрация в Аршалинском, Ерейментауском, Астраханском районах. На сегодня не осталось ни одного района, где не зарегистрированы случаи заболевания.



С 20.00 24 июня будет введен запрет на выезд и въезд на территорию Кокшетау. Мы с 15 июня устанавливали блокпосты, они работали как санитарные. Будет разрешено передвигаться только санслужбе, медикам, правоохранительным, судебным органам, спецорганам и лицам, которые занимаются перевозкой пищевых продуктов, при регистрации в базах "Сергек", "Колдау", "Коргау", - сказала санврач области Айнагуль Мусина.



С 22.00 до 06.30 запрещено будет передвижение жителей и автотранспорта по территории города Кокшетау, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних и лиц членов семьи.



Акиму города Степногорска поручено запретить въезд/выезд лиц в/из карантинной зоны города Степногорска с 00.00 26 июня 2020 года.



"Совместно с Департаментом полиции обеспечить временное установление периметра карантинной зоны города Степногорска, определение пунктов въезда/выезда из него с установкой блокпостов, оснастить задействованные на блокпостах службы средствами индивидуальной защиты и личной гигиены, необходимым довольствием, питанием, электроэнергией", - говорится в постановлении.



С 22.00 до 06.00 жителям запретили передвижение на автотранспорте по территории города Степногорска, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних лиц и членов семьи.



В городе приостановят плановую госпитализацию пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр.