 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.06.2020
00:27  Атамбаев будет сидеть дольше, чем правил.., - "Къ"
00:01  Северо-казахстанские города Кокшетау и Степногорск вновь закроют на карантин
Вторник, 23.06.2020
22:09  Верховный лама Тувы Шолбан Кара-оол умер от коронавируса
20:01  После "Гималайского инцидента" Индия срочно скупает российские МиГи-29
18:53  Дарига Назарбаева и ее сын "в восторге". Они отстояли лондонскую недвижимость и в апелляционном суде
17:43  Вирусом заболел лучший теннисист мира Джокович
17:25  Из вице-министра информации Казахстана выгнали "выигравшего" в лотерею квартиру Оспанкулова

17:12  Бывший президент Киргизии Атамбаев приговорен к 11 годам и 2 месяцам заключения
16:57  Уйгурский район Казахстана - проблема в названии или в головах? - Т.Исаханов
16:54  Арал: ржавые корабли останутся в мертвой пустыне, если каждый сам за себя
16:48  Вопрос с Украиной надо решать радикально. Пришла пора.., - С.Гомзикова
16:47  Kayhan (Иран): иранский газ для Турции вместо российского
16:36  "Умный город". Огромную очередь желающих сдать тест на коронавирус сняли в Алматы
16:35  Восставшие негры пытались разрушить памятник президенту Джексону и провозгласили свою "автономию" прямо у забора Вашингтонского Белого Дома
09:45  "Намыл" и свалил. Уволился зампред правления "Кыргызалтына" Джумадилде уулу
09:04  Голливудский кино-магнат Стив Бинг вышел в окно 27 этажа. Подумал, что он Spider-Man?
08:57  Почему в Дижоне чеченцы режут арабов и куда слиняло французское "правовое государство", - Ив Бурдийон
08:48  Как русские тролли подзуживают ниггеров бить бледнолицых, - Sunday Times
08:46  "Поколение Covid" или как молодые люди заново изобретают коды обольщения, - Мари Юре
08:40  Беременные казахстанки жалуются на "ковидный беспредел". Заставили дураков работать...
08:33  Распетушился. Президент Макрон обвинил Анкару в "опасных играх" в Ливии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Северо-казахстанские города Кокшетау и Степногорск вновь закроют на карантин
00:01 24.06.2020

В Акмолинской области ужесточили карантин. Жителям Кокшетау и Степногорска ограничили передвижение на улицах, передает корреспондент Tengrinews.kz

"В связи с ухудшением эпидситуации принято решение о принятии карантинных мер более жестких. По Акмолинской области зарегистрирован 651 случай коронавирусной инфекции. Из них 349 с симптомами, 302 бессимптомных, 8 случаев летальных. С 8 июня у нас зарегистрировано больше 400 случаев, и в Кокшетау отмечается значительный рост. Увеличилось количество случаев в Степногорске. Идет регистрация в Аршалинском, Ерейментауском, Астраханском районах. На сегодня не осталось ни одного района, где не зарегистрированы случаи заболевания.

С 20.00 24 июня будет введен запрет на выезд и въезд на территорию Кокшетау. Мы с 15 июня устанавливали блокпосты, они работали как санитарные. Будет разрешено передвигаться только санслужбе, медикам, правоохранительным, судебным органам, спецорганам и лицам, которые занимаются перевозкой пищевых продуктов, при регистрации в базах "Сергек", "Колдау", "Коргау", - сказала санврач области Айнагуль Мусина.

С 22.00 до 06.30 запрещено будет передвижение жителей и автотранспорта по территории города Кокшетау, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних и лиц членов семьи.

Акиму города Степногорска поручено запретить въезд/выезд лиц в/из карантинной зоны города Степногорска с 00.00 26 июня 2020 года.

"Совместно с Департаментом полиции обеспечить временное установление периметра карантинной зоны города Степногорска, определение пунктов въезда/выезда из него с установкой блокпостов, оснастить задействованные на блокпостах службы средствами индивидуальной защиты и личной гигиены, необходимым довольствием, питанием, электроэнергией", - говорится в постановлении.

С 22.00 до 06.00 жителям запретили передвижение на автотранспорте по территории города Степногорска, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних лиц и членов семьи.

В городе приостановят плановую госпитализацию пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592946060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы: Телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым
- Бюджет-2019: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета
- К. Мами в Парламенте огласил Послание Конституционного Совета
- Партия "Ак жол" повторно требует понизить базовую ставку Нацбанка до 4%
- Кадровые перестановки
- Аким Алматинской области Амандык Баталов ушел на самоизоляцию
- Отдать швартовы!
- Сообщение Акмолинской областной избирательной комиссии
- Реализации проектов Карты индустриализации и развитие СЭЗ и ИЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  