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Атамбаев будет сидеть дольше, чем правил.., - "Къ"
00:27 24.06.2020

Алмазбек Атамбаев будет сидеть дольше, чем правил
Экс-президент Киргизии получил 11 лет тюрьмы и может получить еще

В Киргизии во вторник завершился первый суд над экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, руководившим страной в 2011–2017 годах. Он получил 11 лет и два месяца колонии строгого режима за незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Очень вероятно, что этот срок в дальнейшем вырастет. Суд еще не дошел до рассмотрения других дел: об убийстве спецназовца при штурме резиденции в Кой-Таше, попытке захвата государственной власти в августе 2019 года и незаконном приобретении двух земельных участков.

Хотя обычно суды над известными политиками в Киргизии не обходятся без шумных митингов, один из главных приговоров в истории страны был вынесен совершенно спокойно. Отчасти из-за пандемии коронавируса, но также и потому, что исход был достаточно предсказуем.

После рассмотрения первого дела против Алмазбека Атамбаева ему назначили наказание в размере 11 лет и двух месяцев строгого режима, лишив государственных званий и наград. Столь дорого экс-президенту обошлось незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Как ранее сообщал "Ъ", причастные к этой операции должностные лица получили взятки, в сумме составляющие около $15 млн.

Однако если дела об освобождении Азиза Батукаева и о незаконном приобретении двух участков земли стали рассматривать еще в первой половине 2019 года, когда господин Атамбаев спокойно передвигался по стране и даже встречался с президентом России Владимиром Путиным, другие пункты обвинения появились позже. Напомним, 7–8 августа 2019 года экс-президент попытался силой сопротивляться задержанию, открыв огонь по отрядам спецназа, штурмовавшим его резиденцию в селе Кой-Таш. Теперь Алмазбеку Атамбаеву, как надеется сторона обвинения, также предстоит ответить за убийство в ходе спецоперации сотрудника спецназа и за попытку захвата государственной власти. Если бы экс-президент Киргизии просто подчинился приказам силовиков, этих уголовных дел могло бы и не быть.

Cам господин Атамбаев видел это противостояние в политическом контексте.

Добившись победы на президентских выборах 2017 года Сооронбая Жээнбекова, которого считал своим преемником, Алмазбек Атамбаев стремился сохранить влияние на рычаги власти в Киргизии.
Однако план не удался: вскоре выяснилось, что новый президент вовсе не собирался прислушиваться к рекомендациям предшественника. Поэтому сначала начались судебные процессы над ставленниками господина Атамбаева, а затем и над ним самим.

Большинство киргизских экспертов видят будущее Алмазбека Атамбаева крайне незавидным. Среди них - руководитель общественного Комитета сопротивления политическим репрессиям Адиль Турдукулов, до недавних пор состоявший в Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), созданной Алмазбеком Атамбаевым. Как заявил "Ъ" господин Турдукулов, "у Атамбаева и его сторонников нет политической базы и поддержки в обществе, и это не дает экс президенту даже малого шанса избежать тюремного заключения". Не видит собеседник "Ъ" и перспектив вхождения представителей СДПК в парламент после выборов, запланированных на эту осень.

Впрочем, что именно сейчас следует понимать под СДПК, сказать сложно: партия, которая когда-то была правящей, распалась на сторонников и противников Алмазбека Атамбаева.
А буквально на днях сыновья экс-президента зарегистрировали третью политическую силу - "Социал-демократы Кыргызстана" (СДК), которая использует символику старой СДПК.

Бывший заместитель главы МВД Киргизии Куванычбек Кадыров также считает, что бывшего президента ждет длительное тюремное заключение. "По новому Уголовному кодексу статьи о коррупции и убийстве, тем более сотрудника правоохранительных органов, не подпадают под амнистию",- заявил господин Кадыров "Ъ". Таким образом, не исключено, что Алмазбек Атамбаев получит максимально возможный по законам Киргизии тюремный срок - 25 лет.

Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 23.06.2020,

Источник - kommersant.ru
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