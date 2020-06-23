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Старенькая бразильско-российская футбо-звездочка Вагнер Лав теперь засияет за алматинский "Кайрат"
07:21 24.06.2020

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в "Кайрат"
Предполагалось, что 36-летний нападающий подпишет с армейцами соглашение по схеме "1+1".

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в "Кайрат", сообщает zakon.kz.

Об этом бразильский форвард сообщил на своей странице в Instagram.

Вагнер Лав пополнил "Кайрат" на правах свободного агента. Несколько недель назад 36-летний футболист расторг контракт с бразильским "Коринтиансом", за который он выступал с прошлого года, после чего в прессе сообщалось о его возможном возвращении в ЦСКА. Предполагалось, что 36-летний нападающий подпишет с армейцами соглашение по схеме "1+1".

Как пишет championat.com, агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего Вагнера Лава, рассказал, почему бразильский футболист сделал такой выбор.

Почему Вагнер перешел в "Кайрат", а не в ЦСКА? Потому что "Кайрат" действительно высоко оценил Вагнера. Они сделали лучшее спортивное и финансовое предложение. Обижен ли он на ЦСКА? Нет, это часть футбола. Контракт с "Кайратом" подписан до декабря.

Источник - zakon.kz
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