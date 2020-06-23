США обманут российских нефтяников. Сланцевый провал не лишит Штаты первенства в добыче топлива, - "НГ"

08:02 24.06.2020 Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

23.06.2020



Несмотря на проблемы, американские нефтепроизводители пока сохраняют лидирующие позиции.

Падение нефтяных цен и последствия пандемии ударили по сланцевой отрасли США: ее ждет рекордная консолидация и масштабное списание активов на сотни миллиардов долларов. Управление энергетической информации (EIA) при Минэнерго США сообщило, что в мае нефтедобыча обрушилась в Штатах до 11,4 млн барр. в сутки и это еще не дно: падение продолжится вплоть до марта 2021 года, когда страна будет добывать 10,6 млн барр. в сутки. Но, несмотря на такие проблемы, США все равно сохраняют за собой звание мирового лидера по добыче, обойдя Россию и Саудовскую Аравию, решивших ограничивать производство нефти.



Добыча сырой нефти в США упала с рекордных 12,9 млн барр. в сутки, зафиксированных в ноябре 2019-го, до 11,4 млн барр. в день в мае 2020-го, сообщило EIA.



Однако, несмотря на такое падение, США все равно сохраняют мировое лидерство по добыче. Производство нефти в Саудовской Аравии в мае составляло 8,5 млн барр. в сутки. Россия, как сообщали в Минэнерго РФ, сократила добычу в рамках сделки ОПЕК+ примерно до 8,6 млн барр. в день. За 22 дня июня среднесуточная добыча нефти и конденсата в РФ снизилась еще на 0,6% от майского уровня, сообщил Интерфакс.



EIA ожидает, что добыча сырой нефти в США продолжит снижаться до 10,6 млн барр. в сутки в марте 2021-го, а затем она немного увеличится до конца следующего года до 10,8 млн. По итогам этого года EIA прогнозирует нефтедобычу в США на уровне в среднем 11,6 млн барр. в день, что примерно на 700 тыс. барр. меньше, чем было в 2019-м.



"Это снижение добычи в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016-го, – пояснили специалисты управления. – Как правило, изменения цен влияют на производство примерно с шестимесячным лагом. Однако текущие рыночные условия сократили это отставание, поскольку многие производители уже снизили добычу, капитальные затраты и уровень бурения".



При этом, как сообщило Financial Times со ссылкой на исследование Deloitte, американские производители сланцевой нефти во втором квартале текущего года могут списать активы на сумму 300 млрд долл. из-за падения нефтяных цен, и тогда чистая стоимость активов компаний уменьшится наполовину. В первом квартале масштабы списания, по данным издания, были примерно в 8 раз меньше – около 38 млрд долл.



"На фоне усиления давления на сланцевые компании из-за COVID-19 в 2020 году волна списаний в ближайшие 6–12 месяцев может вызвать наиболее масштабную за все время консолидацию отрасли", – поясняется в исследовании. За январь–май уже 18 компаний заявили о банкротстве, если же цены на нефть установятся около отметки 35 долл. за баррель WTI, тогда уже около трети американских нефтедобытчиков будут полностью неплатежеспособны. Во втором квартале средняя цена нефти WTI составила 27 долл. за баррель, хотя к концу июня она выросла до отметки 40 долл.



Но, как поясняют исследователи, вовсе не любая сланцевая компания будет интересна для инвесторов, скорее речь идет о потенциальной привлекательности примерно каждой пятой компании. Уязвимость отрасли связана с необходимостью бурения новых скважин для компенсации быстрого снижения добычи на уже действующих, и это требует вливания капитала. Между тем еще до обвала нефтяных цен было ощущение, что возможности привлечения средств на рынках капитала сокращаются, "теперь это окно полностью закрылось", передает выводы экспертов Deloitte Интерфакс.



"Сланцевая добыча в США – это символ того, как при помощи больших денег можно сделать рентабельным то, что, по сути, таковым не является. Видно, что сектор оказался предельно уязвимым, а перезапустить законсервированные вышки вряд ли получится: это дороже, чем бурить ее заново", – сказала "НГ" старший аналитик центра "Альпари" Анна Бодрова.



Хотя, как уточнила эксперт, "определенный переток производственных мощностей в нефтедобыче США может случиться из-за резкого сокращения численности сланцевых вышек в пользу традиционных способов добычи": "При таком подходе рентабельность добычи будет выше, трат станет меньше, и масштабы американской суточной выкачки серьезно не пострадают". "Тенденция в пользу традиционных производителей. Сланец составляет около 55% от общего объема добычи нефти в США", – обратил внимание аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.



"Списание активов повлечет за собой череду банкротств. Но банкротство – далеко не всегда трагедия, это механизм оздоровления, – считает аналитик компании "Финам" Алексей Калачев. – После банкротства и переоценки активы достанутся новому владельцу, или кредитору, или созданной в процессе реорганизации компании, но уже дешевле и без прежних обременений. И, пройдя через кризис, отрасль станет более эффективной, она будет адаптирована к более низкому уровню цен".



"На наш взгляд, под давлением сравнительно низкой ценовой конъюнктуры, а также прочих экономических факторов совокупная добыча нефти в США может сократиться на 1,5–2,2 млн барр. в сутки по итогам 2020 года – до уровней 10,6–11,3 млн барр. в день", – сообщил экономист компании "БКС Премьер" Антон Покатович.



"Процесс консолидации запущен, и он неизбежен ввиду большого числа участников рынка в США. С учетом этой тенденции при отсутствии продолжения ралли нефтяных котировок ожидаем падения добычи в США до уровня ниже 10 млн барр. в сутки к концу текущего года. Наибольшее снижение объема добычи в США может произойти через год, общее снижение от максимумов 2019-го может составить 4 млн барр. в сутки, – ожидает Евгений Миронюк. – Для сланцевиков США уровень цен в 40–45 долл. за баррель можно назвать определяющим".



"Но с учетом, что сейчас Саудовская Аравия и Россия реализуют масштабные сокращения добычи в рамках ОПЕК+ и, более того, присутствует вероятность продления данных сокращений, можно ожидать, что США в этом году удастся сохранить первенство по объемам добычи нефти", – добавил Покатович.



При этом эксперт отметил, что текущие масштабные проблемы в сланцевой отрасли вряд ли приведут к долгосрочному спаду добычи в США: "Полагаем, что после прохождения "дна" буровая активность в отрасли будет восстанавливаться, в отрасль вернутся компании с более "здоровым" финансовым базисом и придут новые игроки. Поэтому ожидаем, что добыча в США в среднесрочной перспективе также будет возвращаться к росту, оказывая тем самым давление на баланс спроса и предложения и соответственно ценовую конъюнктуру рынка". Как он уточнил, процесс данного восстановления может занять около 1–3 лет.



"Нефтяная отрасль США не потеряет мировое первенство в нефтедобыче, поскольку естественное снижение темпов добычи в Штатах не превышает обязательств по сокращению добычи со стороны Саудовской Аравии и РФ. При этом США могут оперативно наращивать добычу, когда цены восстанавливаются, поскольку не связаны обязательствами", – пояснил Алексей Калачев.



Однако, как он уточнил, важнее показатель не добычи как таковой, а экспорта. "Если Саудовская Аравия экспортирует большую часть добываемой нефти и занимает первую строчку в мире по экспорту, то она и остается лидером на глобальном рынке. Россия – по крайней мере до этого кризиса – экспортировала около половины добываемой нефти и занимала второе место в мире по объемам поставок, – обратил внимание эксперт. – А США, добывая больше других, не входят даже в первую десятку экспортеров нефти". Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592974920

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы: Телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани

- Правительство приняло меры по улучшению бизнес-климата в стране

- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил обеспечить готовность к отопительному сезону

- Во второй половине т.г. Казахстан продолжит сокращать добычу нефти

- Д.Ашимбаев: Клановость и трайбализм – часть культурного кода казахов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №344

- Кадровые перестановки

- В Мажилисе обсудили вопросы развития фарминдустрии и медицинской науки

- Новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана

