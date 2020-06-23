"Закон Цезаря" помогает Турции османизировать Сирию, - В.Мухин

08:05 24.06.2020

Российские войска на базе Хмеймим снова под огнем поддерживаемых Анкарой боевиков



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

23.06.2020



Массированная атака беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии вечером 22 июня, по мнению военных экспертов, была, как и раньше, организована протурецкими вооруженными формированиями. ЧП произошло впервые за несколько месяцев, после того как 5 марта 2020 года Москва и Анкара договорились поддерживать перемирие в зоне деэскалации (ЗД) "Идлиб". Турция не сумела обеспечить прекращение огня в ЗД и опять негласно проводит против Дамаска и Москвы недружественную политику, причем не только в военной, но и в экономической сфере.



В преддверии 17 июня, когда против Сирии начал действовать введенный США "Закон Цезаря", Турция стала вводить в обращение на оккупированных ею территориях свою валюту (турецкие лиры). Напомним, "Закон Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года" предусматривает применение санкций против основных секторов сирийской экономики, а также государственных и частных организаций, которые взаимодействуют с правительством в Дамаске. На незаконно занятых территориях Сирии по приказу из Анкары закрываются отделения сирийских банков и почтовые отделения, через которые сирийские жители получали пенсии и различные выплаты от официального Дамаска. Вместо сирийских вводятся отделения национальной почтовой сети Турции, которые будут играть и роль банков. По данным интернет-издания kurdistan.today, почтовые отделения Турции действуют в 11 филиалах на севере Сирии, в том числе в Африне, Азазе, Аль-Рае, Марее, Джараблусе, Эль-Бабе, Рас-эль-Айне и Телль-Абьяде. Они приступили к финансовым операциям с турецкой лирой. Как при этом будут решаться финансовые проблемы населения, которые имели вклады в сирийских фунтах и получают из Дамаска помощь в нацвалюте, Анкара тоже продумала: сирийские деньги будут конвертировать в турецкие лиры.



При этом население может получать свои финансы в турецких почтовых отделениях только по турецким документам. Глава оппозиционного режиму Башара Асада сирийского Временного правительства Абдул Рахман Мустафа заявил, что все члены его кабинета, а также все чиновники оппозиционной власти на оккупированной территории будут получать зарплату в турецкой валюте. Налицо процесс османизации населения.



Лидер доминирующей в курдских оппозиционных органах власти партии "Демократический союз" Редур Халил считает, что происходящее может быть одним из шагов Турции по достижению ее геополитических целей – проведению на оккупированных землях референдума и включения северных сирийских территорий в состав Турции. Курды против этого. Халил заявил: "Оппозиционные протурецкие власти переходят на турецкую лиру в районах, захваченных турецким государством... под предлогом того, что сирийский фунт теряет ценность. В нашем регионе все по-другому, мы используем сирийский фунт. И мы не собираемся отрываться от Сирии".



Планы воссоздания великой Османской империи затрагивают не только Сирию, но и Ирак, Ливию и другие регионы Средиземноморья. Активность Анкары не нравится не только ее соседям и партнерам, но и некоторым странам НАТО. Турция открыто ввязывается в ситуацию в Ливии, поставляя вооружения и наемников и вступая в конфликт с соратниками по альянсу. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне назвал иллюстрацией "смерти мозга НАТО" инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море. Напомним, 10 июня турецкий фрегат у побережья Ливии взял на прицел французский военный корабль Courbet, контролировавший соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Французам не позволили досмотреть турецкий фрегат на предмет провоза оружия. Более того, с него произвели три "радарные подсветки", означающие наведение на цель. И вот спустя две недели Макрон этим возмутился. Буквально на днях и начальник Генштаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности его вооруженных сил предотвращать любые действия Турции. Так он анонсировал возможные ответные действия Афин на агрессивное поведение Анкары в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.



Турция не обращает внимания на такие заявления и пытается нейтрализовать Россию, которая начинает ей мешать в этом макрорегионе. Новые попытки нападений на российский Хмеймим, за которыми стоит Анкара, видимо, связаны с нарастанием напряженности в Идлибе, где протурецкие формирования фактически продолжают воевать с сирийскими правительственными силами и их союзниками. В начале июня там был подорван российский миротворческий военный бронетранспортер на трассе М4. В отношении наших и сирийских военных не исключены новые провокации.



Турецкая армия, которая сформировала в ЗД более 20 военных баз и должна обеспечивать перемирие, регулярно вступает в боестолкновения с войсками Асада. Арабские соцсети сообщили 23 июня, что подразделения турецкой армии открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе города Серакиб. Этот город, расположенный на стратегической автомобильной трассе Латкия–Алеппо на востоке провинции Идлиб, находится под контролем сирийских властей, но окружен турецкими наблюдательными пунктами. Эти объекты должны отслеживать ситуацию и выполнять миротворческие функции, однако они поддерживают протурецкие формирования и воюют против САА.