Редкий мигрант долетит до Бишкека, - "ВБ"

09:08 24.06.2020

Как можно скорее вернуться домой - об этом мечтают сегодня многие кыргызстанцы, застрявшие в различных странах, включая прежде всего РФ. Но...

В последние дни посольство КР в РФ обнадежило известием о возможном увеличении количества авиарейсов в Кыргызстан. Предусматривается, что теперь они будут осуществляться из Москвы дважды в неделю: по субботам - в Ош, по воскресеньям - в Бишкек.

Одновременно ведутся переговоры по организации чартеров из ряда других городов страны, в частности из Якутска, Санкт–Петербурга и Казани. Всего по сегодняшний день в Кыргызстан удалось вернуть уже почти 10 тысяч его граждан. Но на очереди еще более 7 тысяч, и эта очередь растет.

- Посольством принимаются всевозможные меры для отправки соотечественников, ведутся переговоры с МИД РФ, Росавиацией, Роспотребнадзором, авиакомпаниями.

Когда же восстановится регулярное авиасообщение между нашими странами, сегодня не может сказать никто.

Правда, Росавиация на днях сообщила, что планирует с 15 июля возобновить полеты в 15 стран. И первые на очереди - государства ЕАЭС и СНГ, их столицы. Но произойдет ли так на самом деле.

Остается неясными. И хотя многие ограничительные меры в РФ уже сняты, немало наших соотечественников вместе с другими иностранцами по–прежнему переживают здесь сложнейший этап в своей жизни. Драматизм ситуации для одних обусловлен непосредственно заболеванием коронавирусом и лечением от него, для других - потерей работы, отсутствием средств на пропитание и проживание.

Благо, в этот критический период, который длится уже с марта, на помощь кыргызстанцам приходили и приходят соотечественники из местных кыргызских диаспор, сотрудники дипучреждений КР в РФ, некоторые российские НПО, включая прежде всего Федерацию мигрантов России. Помогают, чем могут - советами и продуктами питания, арендой жилья, поддерживают при решении правовых и социальных вопросов. Но всех нуждающихся такой заботой не охватишь, да и ресурс благотворительности ограничен.

Приоритетом при допуске на самолеты, выделяемые кыргызстанцам российской стороной, пока пользуются лишь представители нескольких, наиболее уязвимых категорий. Это граждане, имеющие различные заболевания (кроме коронавируса), люди пожилого и преклонного возраста, беременные женщины и женщины с малолетними детьми, некоторые другие.

Список пассажиров утверждается специальной рабочей группой при посольстве согласно поданным личным заявлениям и ходатайству лидеров диаспоры. Этой группой, включающей офтальмолога, гинеколога, эндокринолога, изучаются все представляемые справки, их достоверность проверяется по телефону в конкретных лечебных учреждениях. И некоторым пассажирам приходится отказывать из–за разных патологий и противопоказаний.

В числе тех, кто возвратился в эти дни на родину, есть также граждане КР, находившиеся за административные нарушения в центрах временного содержания иностранных граждан. Как и нарушители из других стран, они оказались в тупиковой ситуации. С одной стороны, не могут покинуть спецприемники, содержание в которых отнюдь не курортное. С другой - будучи приговоренными судами к выдворению, из–за закрытия границ не имеют возможности вернуться домой.

Кыргызстанские дипломаты в РФ, которые вот уже три месяца пребывают в режиме непрерывного цейтнота, выражают благодарность руководству некоторых российских регионов, протянувших руку помощи нашим соотечественникам. Так, в Оренбургской области группа кыргызстанцев, попытавшаяся, но, увы, безуспешно, выехать в КР через Казахстан, очутилась в прямом смысле под открытым небом. Усилиями местных властей им предоставили палатки, в которых и пришлось спасаться от непогоды и ночных холодов. Благо, вскоре всех попавших в переплет удалось вывезти автобусами, провоз которых через свою территорию все же разрешил Казахстан.

***

В последние дни в категорию особо нуждающихся в возвращении попало и немало молодых кыргызстанцев, обучающихся в российских вузах. С завершением очередного сессионного периода перед ними встала проблема дальнейшего проживания. Вернуться на родину они сейчас не могут. Но и общежития требуеют покинуть на время каникул.

А на аренду квартир у большинства из наших студентов просто нет средств. Посольство и активисты диаспоры обращаются к руководству тех университетов, где возникает такая ситуация, с просьбой не выселять наших. И в ряде случаев нам идут навстречу, - говорит руководитель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

Однако так происходит не везде. Остается надежда, что на чартерные рейсы начнут допускать и такую молодежь.



Какие категории граждан могут въехать в Кыргызстан, а какие - выехать (на16 июня).

В Кыргызстан могут въехать:

– аккредитованные сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;

– аккредитованные сотрудники международных организаций и их представительств, расположенных на территории КР, а также члены их семей;

– граждане иностранных государств и лица без гражданства на основании официального обращения дипломатического представительства и консульского учреждения иностранного государства в КР;

– члены делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющиеся в КР по приглашению МИД КР;

– сотрудники ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", обеспечивающие ежедневную работу железной дороги на территории сопредельных государств (Казахстан, Узбекистан);

– граждане иностранных государств и лица без гражданства, имеющие трудовые визы КР;

– граждане иностранных государств и лица без гражданства, являющиеся членами семей граждан КР;

– иностранные специалисты - граждане государств-членов ЕАЭС по официальному обращению госорганов КР;

– водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, экипажи воздушных судов, поездов международного сообщения.

Из Кыргызстана могут выехать:

– ораничений на выезд в отношении граждан КР иностранных граждан нет. Однако в случае возникновения вопросов необходимо проконсультироваться в консульских учреждениях иностранных государств следования.

Консультации по вопросам въезда/выезда в/из Кыргызской Республики осуществляются по телефону горячей линии: (0312)–88–16–18.

Евгений ДЕНИСЕНКО