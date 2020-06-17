Проведение Парада Победы - правильное и необходимое решение России, - Сю Янь

09:29 24.06.2020 Решение России о проведении Парада Победы привлекло внимание международной общественности. Автору статьи довелось участвовать в торжествах предыдущих лет. Он объяснил их важность, подчеркнув, что они - отнюдь не "праздничный карнавал", который можно увидеть, например, в США.

Хуаньцю шибао (Китай): в чем особый смысл военного парада на Красной площади в этом году?



Сю Янь (徐焰)

Хуаньцю шибао, Китай



"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…" Эта песня "Священная война", написанная в начале Великой Отечественной войны, в критический момент 1941 года во время военного парада на Красной площади превратилась в гимн наступления. Поэтому и десятки лет спустя во время Парада Победы она всегда играет вступительной песней, а ее мощная и выразительная мелодия и слова из поколения в поколение вдохновляют российскую армию и гражданское население. Когда я был в Москве во время мероприятий, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне, я видел, как на глазах многих русских ветеранов навернулись слезы, когда они услышали эту песню. Многим китайцам она тоже очень нравится, она использовалась в качестве основной музыкальной темы в популярном несколько лет назад китайском телесериале "Цянь фу" (潜伏, в пер. с кит. "укрытие", англ. Lurk - прим. пер.).



Героический дух необходим для любой стойкой и поднимающейся нации, а военный парад - важное мероприятие для подъема боевого духа народа. В это особое время, когда свирепствует эпидемия, России хочет провести военный парад на Красной площади 24 июня, поскольку это имеет для нее чрезвычайно важное значение.



Чем сложнее и опаснее время, тем большее значение приобретает военный парад для поднятия боевого духа - такова традиция русского народа. 7 ноября 1941 года, когда несокрушимая нацистская армия находилась всего в 30 километрах от столицы, традиционный военный парад на Красной площади в честь годовщины Октябрьской революции не был отменен, как ожидали немцы. Когда прямая трансляция военного парада по радио добралась до каждого окопа на линии фронта, боевой дух Советской Красной армии, которая была подавлена непрерывным отступлением с самого начала войны, сразу же поднялся. Многие люди в мире оценивали значение этого события не меньше, чем победу в крупном сражении.



Нынешняя Россия также сталкивается с внутренними и внешними проблемами. По количеству людей, зараженных новой коронавирусной пневмонией, страна вышла на третье место в мире, ее экономическое положение тоже довольно трудное. Поэтому подъем национального духа должен поспособствовать преодолению трудностей.



Память о борьбе СССР в войне также очень важна для поддержания международного статуса его правопреемника - Российской Федерации. В последние годы страны Запада во главе с США выставляют предыдущее поколение россиян в дурном свете и оказывают реальное давление на историю, не только снижая роль советской армии во Второй мировой войне, но и утверждая, что Советский Союз и нацистская Германия вместе развязали войну, меняя местами агрессоров с теми, кто им противостоял. В ответ на эту клевету Россия должна еще ярче подчеркнуть тот огромный вклад и те многочисленные жертвы, которые понесли советская армия и мирное население в годы Второй мировой войны.



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Западные страны часто не верят данным Советского Союза и России. Но согласно подсчетам объединенного правительства Германии (после присоединения ГДР к ФРГ), из 4,8 миллиона погибших нацистов более 78% немцев было убито советскими войсками на Восточном фронте. Советская армия фактически стерла с лица земли основные фашистские силы Германии, и помимо этого, Советский Союз также участвовал в борьбе против японских и итальянских фашистов. Во время Второй мировой войны Советский Союз был страной, которая понесла больше всего жертв: погибло 27 миллионов человек (из которых 9,16 миллиона были солдатами) и около 30 миллионов получили ранения (из них более 20 миллионов военных получили ранения, такая статистика получается из-за того, что некоторые получали ранения несколько раз). Китай, который также был участником антифашистской коалиции, насчитывал 35 миллионов раненых и погибших за годы войны (около 20 миллионов умерших) и является второй страной по числу жертв во Второй мировой войне. На протяжении многих лет Китай и Россия постоянно проводят мероприятия, посвященные антифашистской войне. В этом году, как и пять лет назад, Китай вновь послал почетный караул, состоящий из трех видов армий, для участия в военном параде на Красной площади.



Почетный караул из трех видов армий НОАК, который в этот раз будет участвовать в параде, вновь, как и пять лет назад, пройдет по Красной площади и будет громко петь старую советскую песню "Катюша", которая на самом деле берет свое начало в Китае. Во время тяжелой войны сопротивления в Китае в 1938 году советская армия вступила в бой против японской армии у сопки Заозерная на китайско-советской границе. Эта песня была написана, когда деятели искусства находились на поле боя, занимаясь сбором информации для своих работ. Многие годы некоторые советские песни были очень популярны среди китайцев, особенно среди старшего поколения, знаменуя боевую дружбу двух народов в прошлом. Нынешние отношения Китая и России являются "отношениями всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху". В настоящее время обе стороны совместно хранят историю Второй мировой войны, что воплощает глубокую дружбу между двумя странами во всех областях, а также показывает, что обе стороны будут сотрудничать, чтобы справиться с глобальными катастрофами и нестабильностью современного мира.



После вступления в XXI век, отмечая годовщину антифашистской войны, Китай и Россия также подчеркивают необходимость защищать результаты победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок, чтобы ни в коем случае не повернуть время вспять. Каковы "результаты победы во Второй мировой войне"? Создание Организации Объединенных Наций странами, победившими во Второй мировой войне, для поддержания мира во всем мире является одним из наиболее важных достижений. Пять крупнейших держав - Советский Союз, Китай, США, Великобритания и Франци - которые внесли наибольший вклад в победу в войне, конечно же, стали постоянными странами-членами Совета Безопасности ООН и обладают "правом вето". В последние годы некоторые страны, потерпевшие поражение во Второй мировой войне, и страны, которые не имели независимости в те годы, также хотят "вступить в постоянные члены Совета Безопасности ООН". Соединенные Штаты все еще в определенной степени поощряют это, но Китай и Россия твердо придерживаются старого международного порядка. Они считают, что это совершенно недопустимо в отношении некоторых личностей на Западе, которые хотят оправдать агрессивные действия Германии в годы войны, а также японцев, которые стремятся похоронить прошлый дух милитаризма, и даже тех, кто пытается присвоить себе победу во Второй мировой войне.



Что касается Китая, то его результаты победы во Второй мировой войне записаны в Каирской декларации военного времени, где указано, что Япония должна вернуть захваченный у Китая остров Тайвань, поэтому тот несомненно относится к китайской территории. Накануне основания Нового Китая Соединенные Штаты отказались от так называемого "неопределенного статуса Тайваня" и затем долгое время тайно поддерживали "независимость Тайваня". Это также является вызовом результатам победы Китая во Второй мировой войне, с которым китайский народ, защищая это достижение, будет естественным образом решительно продолжать бороться.



Люди прошлого были очень отважны, поэтому нынешние поколения живут спокойно. Военный парад в честь победы является наследием национального боевого духа и демонстрацией национальной военной мощи. По сравнению с военными парадами в других странах, парад в честь Дня независимости в США, который я видел, похож на праздничный карнавал: он подчеркивает индивидуальную радость и свободу, не уделяя внимания коллективному духу. В других странах парады также имеют свои особенности, а в некоторых эти мероприятия очень радостные и даже развлекательные. Если говорить о величественности и мощи, то здесь Китай и Россия особенно выделяются. Мощный военный состав и бодрый марш как будто бы вдохновляют людей двигаться вперед, только вперед, только вперед!



Сю Янь (徐焰) - специалист по военной истории, генерал-майор



Оригинал публикации: 徐焰：俄罗斯今年红场阅兵的特殊意义Опубликовано 23/06/2020 Источник - ИноСМИ

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