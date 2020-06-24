Война памятникам - мир дворцам? - А.Анпилогов

10:21 24.06.2020

наглядно видна разница между теми, кто творит историю, и теми, кто пытается историю уничтожить



Новости из США, в которых мы видим очередной памятник, который подвергся надругательствам или же и вовсе уничтожается разъяренной толпой, уже давно перестали быть сенсацией. Колумб, Вашингтон, Рузвельт, десятки не столь известных в России деятелей Войны за Независимость, Конфедерации или вообще не имеющих никакого отношения к политике, - речь даже не о конкретных именах, тут уже, как говорится, "был бы кусок бронзы или мрамора, а повод-то точно найдется!" Суть же претензий к исторической особе обычно формулируется достаточно эскизно: мол, поддерживал рабство, способствовал эксплуатации, да и вообще - "расист".



В случае с памятником 26-му президенту США Теодору Рузвельту получилось совсем смешно: самому лауреату Нобелевской премии мира за 1906 год с точки зрения антирасизма предъявить было нечего, поэтому "докопались" к форме статуи. Мол, белый Рузвельт на коне, а негр и индеец рядом с ним - пешком. Непорядок! Наверное, надо было, чтобы все втроем несли коня, тогда намеков на эксплуатацию не было бы вовсе, да и защитников животного мира порадовали бы.



Стоп! А кому вообще приносит радость разрушение памятников? Все мы помним, как это происходило на Украине - человекоподобные существа со стеклянными глазами и искаженной мимикой в каком-то непонятном угаре крушили упрямых советских великанов, которые явно не могли дать им сдачи. Спросить, с чем боролись эти вандалы? - и мы, скорее всего, услышали бы в ответ только возглас "Слава Украине!", ничего не говорящий и ничего не объясняющий.



Нынешние американские BLM-активисты предъявляют свой счет американской истории в столь же иррациональной манере. Их не устраивает нынешнее состояние дел в США, но позволено им крушить лишь историю страны. Потому что иначе их социальная энергия выплеснулась бы на совсем другие объекты. Например, на виллы и дворцы власть имущих, которые в действительности виноваты в создании той уродливой общественной системы, заложниками которой оказались социальные низы Америки. Ведь если вспомнить, то на Украине было ровно то же самое: после разгрома имения Януковича как осиновые листки начали трястись все обитатели фешенебельных киевских резиденций. А уже через день-два стартовал пресловутый "ленинопад", и оказалось, что главный виновник безнадежного падения "незалежной" в социально-экономическую пропасть - вождь мирового пролетариата, который, собственно говоря, современную Украину и создал.



Причем смысл любого памятника тоже предельно понятен - это "точка сборки" любого общества, его сакральная постоянная. Наглядный пример можно привести на примере той же Украины - недавно там была выпущена медаль "участника боевых действий". Оставим за кадром то, что под "боевыми действиями" понимается уничтожение собственных сограждан на Донбассе, - интересно другое. На дешевенькой медали, изготовленной из "натуральной пластмассы", изображена Родина-мать. Та самая скульптура, что стоит в центре Киева и до сих пор несет на своем щите герб СССР (правда, на ее меч недавно повязали, в соответствии с рекомендациями Евросоюза, шестицветный флаг ЛГБТ-сообщества). Так вот, на медальке герб уже изменили, поместив туда украинский "тризуб".



Так, что, символы нужны? Конечно! Ведь без них общество распадется на слабо связанные между собой фрагменты: племена, кланы и банды, которые неизбежно начнут враждовать друг с другом. Причем процесс этот пойдет по нарастающей, сам по себе став катализатором дальнейшего разрушения социальной ткани.



Можно ли бороться с этим процессом стихийного разрушения? Да, можно. Но стоит понимать, что власть имущие нынешнего мира, уже давным-давно поставившие в своих собственных капищах единственного истукана – "золотого тельца", будут всячески давить это сопротивление.



Первый пример: на прошлой неделе в небольшом немецком городе Гельзенкирхен, коммунисты Германии открыли памятник Ленину (на фото). Изначально администрация города была против установки статуи, утверждая, что коммунистический лидер "выступал за насилие, угнетение, террор и привел к ужасным человеческим страданиям", однако административный суд разрешил партии установить памятник. Но с одним условием - что Ильич "не будет указывать направление". Не должен пролетариат сегодня никуда идти, нет у него ни направления, ни пути - один бег по кругу.



Второй пример: главный храм Вооруженных сил России, открытый совсем недавно под Москвой. Устремленность этого сооружения - небо, идейный смысл - история, наполнение - вера. Любой, увидевший этот храм вблизи, должен будет признать: это - настоящий символ мощи и победы жизни над смертью, новый сакральный символ, созданный Россией, сооружение, сопоставимое по силе своего воздействия на душу человеческую с Храмом Христа Спасителя в Москве. Но из булькающего либерального болота слышится все та же жабья песня: "снести, уничтожить, алтарь злого бога, языческое капище..!" Это - не их символ, не их храм.



Здесь наглядно видна разница между теми, кто творит историю, и теми, кто пытается историю уничтожить. Первые - создают новые памятники и города, прокладывают дороги и пишут книги. Вторые - крушат памятники и убивают собственный народ, копают рвы вдоль границ и сжигают книги.



Вспомните об этом, когда будет проезжать в Питере Исаакиевскую площадь. Да, он простоял там весь бурный ХХ век - Николай I, которого уничижительно именовали "палкиным" и "вешателем". Но в истории он остался с "Силой", "Мудростью", "Правосудием" и "Верой" - аллегорическими портретами трех дочерей и жены, которые окружают его конную статую.



Алексей Анпилогов 23 июня 2020