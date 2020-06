Google как Министерство правды нового мирового порядка, - Вл.Прохватилов

13:30 24.06.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.06.2020 |



"Если вы в новостном бизнесе, вы слушаетесь Google. Когда Google велит вам что-то сделать, вы это делаете. Выбора у вас нет"



В конце мая постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что корпорации Facebook, YouTube и Googlе перешли к цензуре неугодных им СМИ. "Де-факто контролируемая США видео-платформа YouTube удалила аккаунты крымского телеканала "Крым-24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News Front", – заявил А. Лукашевич.



А 16 июня популярный ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал, как Google устанавливает практически тотальную цензуру, контролируя почти всю онлайн-рекламу: "Большинство компаний в сфере СМИ зависимы от Google. Google контролирует 70 процентов всей онлайн-рекламы. Так что, если вы в новостном бизнесе, вы слушаетесь Google. Когда Google велит вам что-то сделать, вы это делаете. Выбора у вас нет. Они могут разорить вас в одночасье. И разорят".



В подтверждение своих слов он рассказал, как телеканал NBC News, контролируемый крупнейшими в мире глобальными инвестиционными компаниями (The Vanguard Group, Inc., State Street Corporation Fidelity Investments и пр.) использовал власть Google, "чтобы убрать" сайты The Federalist и Zero Hedge. Такер Карлсон обратился к администрации Google с вопросом, в чем конкретно провинились два наказанных сайта. "Нам сказали, что у этих двух сайтов были немодерируемые секции комментариев. Другими словами, читатели могли говорить, что хотели. Google считает, что с этим нельзя мириться", – сказал ошеломленный Карлсон.



Сайты должны нести ответственность за комментарии их читателей, считает администрация Google, но при этом сам Google никакой ответственности за свой контент не несет. Это стало возможным благодаря разделу 230 "Закона о пристойности в телекоммуникациях", принятому Конгрессом США. "То есть, если вас, к примеру, кто-то оклеветал и эта клевета проходит через серверы Google, вы не можете из-за этого подать на Google в суд. Для любых последствий Google неприкосновенен", – отмечает Карлсон.



Мы уже писали о том, что Google занимается скрытой цензурой в Интернете. Об этом стало известно после того, как резко упала посещаемость интернет-ресурсов социалистической и антивоенной направленности из-за изменений, которые Google внес в работу своей поисковой системы.



Причиной изменений алгоритмов поисковиков было названо стремление защитить пользователя от оскорбительной и недостоверной информации и от "теорий заговоров". Вице-президент компании Бен Гомес заверил, что Google "усовершенствовал методы оценки и обновил алгоритмы для выдачи более надежной информации". На самом деле Google разработал не систему защиты пользователей, а жесткий идеологический инструментарий, оберегающий людей от "нежелательного" контента.



В итоге на 67% упала посещаемость портала wsws.org, на 67% – alternet.org, на 62% –globalresearch.ca (сайт Мишеля Чоссудовского). "С мая 2017 года посещаемость сайта Common Dreams через поисковики Google упала почти на 50%", – говорит редактор сайта Аарон Кауфман.



Резко упала посещаемость и других ресурсов, критикующих политику коллективного Запада: consotriumnews.com (минус 47%), socialistworker.org (минус 47%), wikileaks.org (минус 30%), truth-out.org (минус 25%), counterpunch.org (минус 21%). Из тринадцати информационных ресурсов, наиболее пострадавших от нововведений Google, все оказались антикапиталистической и антивоенной направленности.



В ноябре прошлого года журналисты The Wall Street Journal провели расследование, согласно которому Google влияет на результаты выдачи и ранжирования онлайн-страниц в своем поисковике гораздо больше, чем говорит об этом. За распределение сайтов в поисковой выдаче отвечают подрядчики компании, которые корректируют поисковые алгоритмы по своему вкусу. "Интернет-гигант использует черные списки, настройки алгоритмов и армию подрядчиков, чтобы сформировать то, что вы видите", – пишут авторы расследования Кирстен Гринд, Сэм Шехнер, Роберт Макмиллан и Джон Уэст.



Такой корпоративный произвол стал возможен благодаря тому, что в последние годы Google стал практически монопольным поставщиком онлайн-рекламы. В 2002 году две трети пользователей Интернета были равномерно разделены между поисковыми платформами Yahoo, Google и MSN. Остальные заходили на менее популярные поисковики вроде AOL, AskJeeves, Altavista, Lycos и т. д. Сегодня же доминирование Google абсолютно. По состоянию на октябрь 2019 г. Google Search принадлежало почти 93% всех поисковых запросов в мире. Далеко позади следуют Bing (2,55%), Yahoo (1,61%), Baidu (0,9%), Yandex.Ru (0,5%) и DuckDuckGo (0,4%).



После 100 интервью с инсайдерами и собственного анализа ранжирования сайтов на платформах Google, Bing и DuckDuckGo в период с июля по сентябрь 2019 г. авторы расследования пришли к выводу, что Google вмешивается в результаты поисковой выдачи "гораздо сильнее, чем готова это признать".



Команда Google гораздо лучше относится к сайтам больших корпораций, чем к онлайн-страницам небольших компаний. В результате сайты крупнейших онлайн-магазинов вроде Amazon или eBay получают первые места в поисковой выдаче, а менее популярные платформы, вне зависимости от их качества, помещаются на задворках поисковых результатов. Крупные рекламодатели имеют прямые контакты с руководством Google и лоббируют свои интересы. У маленьких компаний таких возможностей нет.



Авторы расследования утверждают, что Google регулярно и тайно редактирует информацию, которая появляется на фоне результатов поиска: блоки новостей, видео, а также поисковые подсказки. Сайты, которые попадают в черные списки Google, не должны появляться в результатах поиска. По данным The Wall Street Journal, Google выдавал ложную информацию по 0,1–0,25% всех запросов. Это два миллиарда поисков в год.



С каждым годом Google вносит все больше изменений в поисковые алгоритмы, добиваясь жесткой фильтрации неугодного контента. В 2010 году Google внес свыше 500 изменений в алгоритмы, в 2017-м эта цифра выросла до 2400, в 2018 году – до 3200.



Совсем недавно журналисты The Wall Street Journal выяснили, что Google в рамках программы под кодовым названием Project Nightingale тайно собирает истории болезней миллионов американцев для запуска медицинского поисковика. Причем американцы об этом ничего не знают.



Ведущая дочерняя компании Google Android за 12 лет существования создала самую популярную в мире операционную систему для мобильных устройств и серьезно укрепила позиции Google на мировом рынке. Сегодня наиболее продаваемые гаджеты уже на заводе комплектуются пакетом Google, а YouTube, которым владеет Google, является практически безальтернативным вариантом даже для владельцев айфонов.



В 2013 году шведские лингвисты добавили в словари новое слово – Ungoogleable (негуглируемый), означающее запрос, который Google просто не выдает. В августе 2014 года даже Би-би-си пожаловалась, что Google удалил с их сайта ряд ссылок.



Расследование The Wall Street Journal было опубликовано через день после того, как 50 генеральных прокуроров США заявили о намерении расширить антимонопольное расследование деятельности поисковой платформы Google и Android. Это расследование было начато в прошлом году Министерством юстиции США, но шансов, что оно будет доведено до конца, немного.



Информационный монстр, в которого превратился Google, выступает сегодня в роли Министерства правды и инструмента диктата Старшего Брата, если говорить языком романа Джорджа Оруэлла "1984".