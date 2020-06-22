Казахстан. Сомнительный член НСОД: судебная тяжба одного политолога

15:50 24.06.2020

Сомнительный член НСОД: судебная тяжба одного политолога



Состав Национального совета общественного доверия, как правило, критикуют за малоизвестность и невысокий уровень публичности. Скрываться в тени для некоторых членов НСОД – это, пожалуй, основной принцип выживания. Когда не сильно отсвечиваешь, никто не интересуется, на что живешь.



Политолог Ерлан Саиров, член НСОД и организатор свежесозданной Лиги сторонников партии "Нур Отан", хоть и мелькает в публичной сфере, практически неизвестен широкой публике. Биографическая информация скудная – подвизался на госдолжностях до 2012 года, в 2017 году стал заместителем председателя Федерации профсоюзов, сейчас возглавляет ТОО "Институт евразийской интеграции" - это "дочка" Евразийского национального университета имени Гумилева. Есть в биографии Саирова смутное пятно, которое он, судя по фактически полному отсутствию информации, постарался стереть. Политологу вменялось 15 преступных эпизодов за период, когда он был директором Института культурной политики и искусствознания.



15 августа 2019 года Саиров возглавил Институт евразийской интеграции. На тот момент у института были действующие с 15 июля договоры с ТОО "Сапа полиграфия" на подготовку книжных изданий по заказу Администрации президента. Общая сумма контрактов составила более 20 миллионов тенге. На момент прихода Саирова сотрудники института отработали предпечатную подготовку изданий, книги были запущены в типографию.



К этому времени "Сапа полиграфия" уже понесла фактические расходы на сумму 12 миллионов тенге, получив от института предоплату в чуть более 10 миллионов. Однако 29 августа от ТОО "Институт евразийской интеграции" в адрес ТОО "Сапа полиграфия" приходит уведомление об одностороннем разрыве ранее заключенных договоров "в связи с нецелесообразностью дальнейшего исполнения обязательств, связанной с экономической невыгодностью". А потом потребовали вернуть предоплату. При этом суды в обоих процессах не принимают во внимание тот факт, что расторжение произошло по инициативе самого Института. Закрывая глаза на этот факт, суд принимает сторону заказчика и считает, что ТОО Сапа полиграфия ненадлежащим образом исполнила обязательства по договорам. По логике суда, виновником расторжения является исполнитель, однако это противоречит материалам дела, так как типография намеревалась закончить печать данной продукции в полном объеме.



Кроме того, представителями ТОО Сапа полиграфия в судах неоднократно озвучивали, что согласно п.3 ст.374 Гражданского кодекса, если исполнение обязательств по Договору невозможно исполнителем, и это вызвано виновными действиями Заказчика, то последний не вправе требовать возвращения средств по исполненному договору. Соответственно в отношениях между заказчиком и исполнителем возврат денег не предусмотрен. А это значит, суд удовлетворяя иск Института о взыскании 10 миллионов тенге, вынес незаконное решение.



Представители "Сапа полиграфия" обращаются с письмом, в котором заявляют о неприемлемости одностороннего расторжения контрактов и предлагают в пятидневный срок уведомить о принятии готовой по государственному заказу продукции и дальнейшем исполнении договоров. Из ТОО "Институт евразийской интеграции" ответа не последовало.



Вместо этого институт обращается в специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана, и тот 4 декабря удовлетворяет претензии к ТОО "Сапа полиграфия" в полном объеме. Однако встречным заявлением это решение удается отменить.



Дальше начинаются странные игры. Согласно изложенной на имя Генерального прокурора Казахстана жалобе от представителей "Сапа полиграфии", Ерлан Саиров при фактическом срыве и невыполнении государственного задания вместе с представителями ЕНУ и Министерства образования и науки подписывает акт приемки работ – той самой книжной продукции. Причем институт ее от ТОО "Сапа полиграфия" так и не принял. И, естественно, не рассчитался.



После этого сомнительного маневра неудивительно, что дальнейшие судебные заседания, которые состоялись в СМЭС Нур-Султана 17 марта и 27 мая, решались в пользу структуры Саирова.



Первый процесс инициировали представители "Сапа полиграфии", которые просили суд принудить институт к исполнению договоров, указывая, что до прихода руководителем Ерлана Саирова никакой "экономической невыгодности" в контрактах никто не видел. Получили отказ, причем судья в своем решении сослался на тот самый подписанный Саировым, МОН и ЕНУ акт приемки – дескать, Евразийский университет уже получил заказ в полном объеме, поэтому понуждать его к выполнению договора уже не нужно.



Второй процесс прошел по иску института к "Сапа полиграфии". Истец требовал возврата суммы предоплаты. И суд вновь играет на стороне Ерлана Саирова, теперь уже ссылаясь на то, что между заказчиком и исполнителем не были подписаны акты оказанных услуг. При этом напомним, что акт приемки этих работ имеется.



Теперь ТОО "Сапа полиграфия" ждет апелляционное разбирательство по этому решению СМЭС, но что-то подсказывает – оно вновь пройдет не в их пользу. Вернемся к эпизоду из биографии Саирова девятилетней давности – как получилось убрать упоминание об этом почти изо всех источников? Почему человека с пятном в биографии продолжают назначать на аналогичные должности? Наконец, как такой персонаж оказался за одним столом с главой государства?



Ответы на эти вопросы и дадут нам понять, кто же стоит за всей этой возней, и почему ее инициаторам удается оставаться на плаву, при этом топя других?



Андрей ЛОГИНОВ, Астана

22.06.2020