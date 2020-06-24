Покрылись пленкой: на Украине снова cлили беседы Порошенко и Байдена, - И.Кармазин

15:54 24.06.2020

Американец крышевал Яценюка и требовал повысить тарифы



Игорь Кармазин



На Украине обнародовали новую порцию записей разговоров президента Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Как и на прошлых пленках, американец прямо лоббирует интересы тех или иных украинских чиновников - например, требует гарантий безопасности для Арсения Яценюка. Порошенко демонстрирует готовность выполнять все поручения и называет собеседника ангелом-хранителем. "Известия" разбирались в подробностях.



Беседы с ангелом-хранителем



Аудиозаписи на специальной пресс-конференции обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Во вступительном слове он указал, что пленки подтверждают "внешнее управление" Украины и факты международной коррупции. Парламентарий подчеркнул, что беседы состоялись в 2016 году, когда оба политика занимали высшие государственные посты.



Один из самых интересных эпизодов - обсуждение возможной отставки премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Американец сообщает, что глава правительства опасается уголовного преследования, просит обеспечить ему иммунитет. Порошенко дает гарантии безопасности и уверяет, что главу правительства ждет прекрасное политическое будущее. Получается, что за Яценюком числятся некие преступления, о которых он сам знает. Порошенко и Байден покрывают его, то есть выступают соучастниками.



На другой записи Порошенко просит Байдена поговорить с Яценюком. Президент Украины хочет, чтобы ушедший в отставку глава правительства повлиял на своего однопартийца - "агрессивного" министра внутренних дел Арсена Авакова. Порошенко также просит Байдена, чтобы партия Яценюка "Народный фронт" проголосовала за бюджет и поддержала правительственные инициативы.



Еще один важный момент - защита Байденом руководства госкомпании "Нафтогаз". Вице-президент США прямо требует от Порошенко пренебречь скандалами и спасти "команду преданных реформаторов". Настаивает на том, чтобы во главе компании оставался Андрей Коболев. "Позову Коболева и обговорю это с ним. Проведу расследование", - рапортует Порошенко. После демонстрации этой части записей нардеп Деркач заявил, что Байден контролировал "Нафтогаз" и зарабатывал на псевдореверсе российского газа.



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Третий характерный эпизод - обсуждение Байденом и Порошенко нового кредита МВФ. Вице-президент США говорит, что $1 млрд получит, если повысит коммунальные тарифы. И требует от Порошенко присматривать за премьер-министром Владимиром Гройсманом, который якобы хочет скорректировать требования МВФ. Байден заявляет, что условия кредиторов следует выполнять без обсуждений.



Впечатляет в переговорах Байдена и Порошенко не только содержание, но и тон украинского президента. На дежурный вопрос "Как дела?" он отвечает: "Очень хорошо, как всегда, когда я слышу ваш голос" или "Я всегда хорошо себя чувствую, когда разговариваю с вами". А однажды даже называет Байдена своим ангелом-хранителем.



Кругом измена



Первая часть записей появилась месяц назад и была не менее впечатляющей. В ней глава украинского государства согласовывал с американцем кандидатуру генпрокурора и премьер-министра, отчитывался о повышении тарифов ЖКХ, цен на лекарства и национализации "Приватбанка". Получается, все ключевые решения Порошенко принимал под диктовку американцев.



Один из главных вопросов - кто слил пленки. Судя по звуку, записи сделаны в кабинете Порошенко. Голос украинского лидера слышен громко, Байден звучит тише и с помехами. Депутат Андрей Деркач уверяет, что компромат ему передали некие журналисты. Но открытым остается вопрос, как он попал к ним. По одной из версий, утечка произошла через охрану президента или службу спецсвязи, которая организовывает подобные звонки.



Интересно, что сразу после публикации первой части записей против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене. Материалов вроде бы достаточно, но об успехах следствия ничего неизвестно. В раде после первого скандала намеревались создать временную следственную комиссию. Но и этого депутаты не сделали.



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Действующий президент Украины Владимир Зеленский прямо говорит, что не хочет портить отношения с Вашингтоном, опасается вмешиваться в американскую избирательную кампанию. "Эти записи не являются приоритетом", - подчеркивает он. В США же дают понять, что расследовать дело не стоит. Например, бывшие послы США на Украине опубликовали совместное заявление, в котором намекнули, что лучше отказаться от расследования.



Безопасные связи



Благодаря пленкам можно лучше представить себе, как устроена система колониального управления Украиной. Один из выводов - США действуют не через одного лидера, а через множество центров влияния: отдельно работают с президентом, отдельно договариваются с главой правительства, отдельно ведут дела с руководителями ключевых предприятий и партий.



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Эксперты говорят, что публикация компромата вряд ли будет иметь серьезные последствия для Порошенко. Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько отмечает, что бывший президент Украины и так скомпрометирован. "Против него возбуждено 20 уголовных дел. Проблема в том, что ни одно не двигается, он по-прежнему сохраняет влияние в украинской политике. Оттеснил конкурентов-националистов и получает 15–18%", - говорит собеседник. Безпалько добавляет, что записи разговоров больше влияния окажут на американскую избирательную кампанию - Дональд Трамп получил дополнительный аргумент против Байдена.



Украинский политолог Александр Дудчак также считает, что Порошенко избежит ответственности. "За ним стоят лидеры Демократической партии США, перед уходом с поста президента он получил гарантии безопасности. Очевидно, никто на Украине и за ее пределами не хочет, чтобы он начал давать показания, говорить правду", - подчеркивает эксперт.