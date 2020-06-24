 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.06.2020
17:37  Москва. Парад Победы - 24/06/2020 (видео-трансляция)
16:49  Прилетевший в Москву глава Киргизии Жээнбеков не пошел на Парад из-за подозрений на КОВИД
16:06  Д.Ашимбаев: Клановость и трайбализм – часть культурного кода казахов
16:05  Приговор Атамбаеву – "судилище" или "торжество справедливости"? - С.Масаулов
16:00  Украина вновь рискует остаться без транзита российского газа, - "СП"
15:58  Церковный вопрос: в Черногории реализуют украинский сценарий раскола, - К.Логинова
15:56  Иран назвал условия возобновления диалога с США, - "РГ"

15:54  Покрылись пленкой: на Украине снова cлили беседы Порошенко и Байдена, - И.Кармазин
15:50  Казахстан. Сомнительный член НСОД: судебная тяжба одного политолога
13:30  Google как Министерство правды нового мирового порядка, - Вл.Прохватилов
10:21  Война памятникам - мир дворцам? - А.Анпилогов
09:29  Проведение Парада Победы - правильное и необходимое решение России, - Сю Янь
09:23  Россия и Иран спорят о господстве в Дамаске, - Кристиан Вайсфлог
09:21  США и Россия проводят переговоры по вооружениям - в отсутствие Китая, - Wall Street Journal
09:08  Редкий мигрант долетит до Бишкека, - "ВБ"
09:06  Свободно вздохнуть Киргизии пока не получается, - К.Мамбетов
08:05  "Закон Цезаря" помогает Турции османизировать Сирию, - В.Мухин
08:02  США обманут российских нефтяников. Сланцевый провал не лишит Штаты первенства в добыче топлива, - "НГ"
07:21  Старенькая бразильско-российская футбо-звездочка Вагнер Лав теперь засияет за алматинский "Кайрат"
07:17  Привет из колониального прошлого. Франция пытается обратно прибрать к рукам Тунис
01:18  В Узбекистане разрешили ООО выпускать облигации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Покрылись пленкой: на Украине снова cлили беседы Порошенко и Байдена, - И.Кармазин
15:54 24.06.2020

Американец крышевал Яценюка и требовал повысить тарифы

Игорь Кармазин

На Украине обнародовали новую порцию записей разговоров президента Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Как и на прошлых пленках, американец прямо лоббирует интересы тех или иных украинских чиновников - например, требует гарантий безопасности для Арсения Яценюка. Порошенко демонстрирует готовность выполнять все поручения и называет собеседника ангелом-хранителем. "Известия" разбирались в подробностях.

Беседы с ангелом-хранителем

Аудиозаписи на специальной пресс-конференции обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Во вступительном слове он указал, что пленки подтверждают "внешнее управление" Украины и факты международной коррупции. Парламентарий подчеркнул, что беседы состоялись в 2016 году, когда оба политика занимали высшие государственные посты.

Один из самых интересных эпизодов - обсуждение возможной отставки премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Американец сообщает, что глава правительства опасается уголовного преследования, просит обеспечить ему иммунитет. Порошенко дает гарантии безопасности и уверяет, что главу правительства ждет прекрасное политическое будущее. Получается, что за Яценюком числятся некие преступления, о которых он сам знает. Порошенко и Байден покрывают его, то есть выступают соучастниками.

На другой записи Порошенко просит Байдена поговорить с Яценюком. Президент Украины хочет, чтобы ушедший в отставку глава правительства повлиял на своего однопартийца - "агрессивного" министра внутренних дел Арсена Авакова. Порошенко также просит Байдена, чтобы партия Яценюка "Народный фронт" проголосовала за бюджет и поддержала правительственные инициативы.

Еще один важный момент - защита Байденом руководства госкомпании "Нафтогаз". Вице-президент США прямо требует от Порошенко пренебречь скандалами и спасти "команду преданных реформаторов". Настаивает на том, чтобы во главе компании оставался Андрей Коболев. "Позову Коболева и обговорю это с ним. Проведу расследование", - рапортует Порошенко. После демонстрации этой части записей нардеп Деркач заявил, что Байден контролировал "Нафтогаз" и зарабатывал на псевдореверсе российского газа.

Зацепились языками: на Украине "слили" беседы Порошенко и Байдена
Пленки подтверждают колониальный статус Незалежной

Третий характерный эпизод - обсуждение Байденом и Порошенко нового кредита МВФ. Вице-президент США говорит, что $1 млрд получит, если повысит коммунальные тарифы. И требует от Порошенко присматривать за премьер-министром Владимиром Гройсманом, который якобы хочет скорректировать требования МВФ. Байден заявляет, что условия кредиторов следует выполнять без обсуждений.

Впечатляет в переговорах Байдена и Порошенко не только содержание, но и тон украинского президента. На дежурный вопрос "Как дела?" он отвечает: "Очень хорошо, как всегда, когда я слышу ваш голос" или "Я всегда хорошо себя чувствую, когда разговариваю с вами". А однажды даже называет Байдена своим ангелом-хранителем.

Кругом измена

Первая часть записей появилась месяц назад и была не менее впечатляющей. В ней глава украинского государства согласовывал с американцем кандидатуру генпрокурора и премьер-министра, отчитывался о повышении тарифов ЖКХ, цен на лекарства и национализации "Приватбанка". Получается, все ключевые решения Порошенко принимал под диктовку американцев.

Один из главных вопросов - кто слил пленки. Судя по звуку, записи сделаны в кабинете Порошенко. Голос украинского лидера слышен громко, Байден звучит тише и с помехами. Депутат Андрей Деркач уверяет, что компромат ему передали некие журналисты. Но открытым остается вопрос, как он попал к ним. По одной из версий, утечка произошла через охрану президента или службу спецсвязи, которая организовывает подобные звонки.

Интересно, что сразу после публикации первой части записей против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене. Материалов вроде бы достаточно, но об успехах следствия ничего неизвестно. В раде после первого скандала намеревались создать временную следственную комиссию. Но и этого депутаты не сделали.

Из любви к искусству: почему против Порошенко возбудили новое дело
Бывшего президента Украины обвинили в контрабанде картин

Действующий президент Украины Владимир Зеленский прямо говорит, что не хочет портить отношения с Вашингтоном, опасается вмешиваться в американскую избирательную кампанию. "Эти записи не являются приоритетом", - подчеркивает он. В США же дают понять, что расследовать дело не стоит. Например, бывшие послы США на Украине опубликовали совместное заявление, в котором намекнули, что лучше отказаться от расследования.

Безопасные связи

Благодаря пленкам можно лучше представить себе, как устроена система колониального управления Украиной. Один из выводов - США действуют не через одного лидера, а через множество центров влияния: отдельно работают с президентом, отдельно договариваются с главой правительства, отдельно ведут дела с руководителями ключевых предприятий и партий.

Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
В июне у политика обещают отнять недвижимость и имущество

Эксперты говорят, что публикация компромата вряд ли будет иметь серьезные последствия для Порошенко. Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько отмечает, что бывший президент Украины и так скомпрометирован. "Против него возбуждено 20 уголовных дел. Проблема в том, что ни одно не двигается, он по-прежнему сохраняет влияние в украинской политике. Оттеснил конкурентов-националистов и получает 15–18%", - говорит собеседник. Безпалько добавляет, что записи разговоров больше влияния окажут на американскую избирательную кампанию - Дональд Трамп получил дополнительный аргумент против Байдена.

Украинский политолог Александр Дудчак также считает, что Порошенко избежит ответственности. "За ним стоят лидеры Демократической партии США, перед уходом с поста президента он получил гарантии безопасности. Очевидно, никто на Украине и за ее пределами не хочет, чтобы он начал давать показания, говорить правду", - подчеркивает эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593003240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы: Телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани
- Правительство приняло меры по улучшению бизнес-климата в стране
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил обеспечить готовность к отопительному сезону
- Во второй половине т.г. Казахстан продолжит сокращать добычу нефти
- Д.Ашимбаев: Клановость и трайбализм – часть культурного кода казахов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №344
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсудили вопросы развития фарминдустрии и медицинской науки
- Новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  