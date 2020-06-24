Церковный вопрос: в Черногории реализуют украинский сценарий раскола, - К.Логинова

15:58 24.06.2020 Целью государственных преобразований является ослабление позиций Сербии



Ксения Логинова



В Черногории не утихают протесты из-за того, что на священников Сербской православной церкви (СПЦ) завели уголовные дела. Они организовывают протестные молебны, на которые еженедельно выходит больше половины населения страны. Люди недовольны законом о вероисповедании, который по инициативе местных властей вступил в силу в январе этого года. В результате большая часть расположенных на территории страны храмов Сербской православной церкви отходит государству. По мнению верующих, происходящее очень напоминает недавние события на Украине, а власти намерены передать объекты раскольнической "Черногорской православной церкви". Принятие этого документа вызвало критику со стороны Белграда и Москвы. Подробности - в материале "Известий".



Спорный закон



Все больше прихожан Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории выходят на особые протестные молитвенные шествия. Местная полиция возбудила уголовное дело в отношении митрополита Амфилохия, организовавшего мирные шествия против преследования СПЦ в балканской стране, в которых участвовали около 8 тыс. человек. Минздрав Черногории разрешает собираться в одном месте не более чем 200 гражданам, поэтому теперь священнослужителя обвиняют в нарушении закона о массовых собраниях.



Помимо Амфилохия, были задержаны и допрошены другие служители СПЦ. 12 мая после литургии арестовали епископа Никшичского Иоанникию и еще нескольких священников после проведенных ими протестных молебнов и шествий, которые были направлены против спорного закона о свободе вероисповедания в Черногории. Через три дня епископа отпустили, однако уголовное дело на него не закрыли - священнослужителю грозит год тюрьмы.



Документ "О свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин" вступил в силу в Черногории в начале января этого года. По нему религиозные общины теперь обяжут документально доказывать право на принадлежащее им имущество. Разумеется, 100–200 лет назад какой-либо юридический учет таких объектов в стране не вели, поэтому большая их часть отойдет государству. В частности, речь идет о более чем 600 храмах Черногорской митрополии Сербской православной церкви.



Законопроект готовили несколько лет, его поддержали католическая, еврейская, мусульманская общины Черногории, а также непризнанная "Черногорская православная церковь" (ЧПЦ).



Исповедь в два клика: как зарабатывают на онлайн-молебнах

Можно ли бороться с религиозными мошенниками и почему в канун Рождества они получают сверхприбыли



Принятие этого этого документа вызвало бурное негодование в Черногории. В конце прошлого года, когда закон только обсуждался в Скупщине, местном парламенте, депутаты от оппозиционного "Демократического фронта" - партии, считающейся главной просербской и пророссийской в Черногории, активно пытались сорвать голосование.



Они обещали осуществить самосожжение в стенах Скупщины, захватить дома премьер-министра и президента, вырывали микрофоны у спикеров на трибуне, кидали в оппонентов пластиковые бутылки и даже пытались взорвать в зале заседаний гранату со слезоточивым газом. В результате их задержала полиция, а правящая коалиция вместе с оппозиционной Социал-демократической партией проголосовала за принятие закона.



Этот документ привел к обострению отношений Черногории с соседней Сербией - он вызвал критику со стороны Сербской православной церкви (СПЦ), а также мощную античерногорскую кампанию в Сербии. Президент Александр Вучич обвинил Подгорицу в попытке ассимилировать сербов, пообещав "в десятки раз увеличить поддержку сербских организаций в Черногории". Сербские депутаты от оппозиции призывали власти отправить в Черногории армию для защиты местных сербов, митингующие осаждали посольство в Белграде и расписывали его стены оскорбительными лозунгами.



Сербская православная церковь, преобладающая в Черногории, стала организовывать протестные акции верующих в разных городах страны.



- Закон возмутил многих черногорцев. С января по март верующие по два раза в неделю выходили на молитвенные стояния. По разным оценкам, в акциях участвовали до 300 тыс. человек - почти половина населения страны. Местные уверены, что имущество церкви хотят использовать для того, чтобы пополнять бюджет страны. Внешний долг страны - свыше $8 млрд - в два раза больше ВВП, - рассказала "Известиям" одна из участниц протестных акций, 26-летняя студентка по имени Саня.



Смех и грех: как перессорились украинские раскольники

В церкви Порошенко низложили киевского лжепатриарха



Похоже на украинский раскол



Авторы закона утверждают, что документ не коснется церковной жизни внутри самих храмов, он лишь подтверждает право государства на объекты культурного наследия. Однако Саня, как и другие активисты, уверена, что в основе противостояния лежит именно собственность - территории, которые прилегают к храмам, в частности, объекты, расположенные на берегу Адриатического моря.



- Закон направлен против сербской церкви. Ей в Черногории принадлежит около 66% средневековых монастырей, десятки церквей и другой недвижимости и имущества. В СПЦ уверены, что теперь черногорские власти намерены ее всего этого лишить, вывести на первый план [непризнанную] "Черногорскую православную церковь", а Сербскую православную церковь - вытеснить из Черногории, - пишет балканское издание Advance.



"Черногорская православная церковь" была создана в начале 1990-х на фоне усиления националистических настроений во всех уголках распадающейся Югославии. Сейчас у нее семь церквей и одна часовня, в то время как у Черногорской митрополии Сербской православной церкви свыше 1,5 тыс. храмов.



Поглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав "русский экзархат"

К Московскому патриархату присоединились десятки тысяч прихожан



К слову, "Черногорская православная церковь" - единственная православная структура, признавшая "Киевский патриархат", созданный раскольником Филаретом Денисенко в 1992 году. Верующие опасаются, что происходящее в Черногории напоминает недавний церковный раскол на Украине.



В прошлом году президент Черногории Мило Джуканович, который внес вызвавший протесты законопроект, заявил, что в стране будет своя автокефальная православная церковь, которая поможет преодолеть раскол между проживающими в государстве сербами и черногорцами. Cогласно последней переписи населения, 45% граждан считают себя черногорцами, а 28,7% - сербами.



Глава государства на протяжении многих лет продвигает идею полного размежевания с Белградом, несмотря на то, что у двух государств общий язык и история. В 2006 году он добился того, что Черногория вышла из государственного союза с Сербией, через несколько лет Подгорица получила статус кандидата в Евросоюз, в 2017-м вошла в НАТО.



Большой стратегический удар



"Мы выбрали путь жизни": завершено воссоединение европейской епархии

Глава архиепископии западноевропейских приходов Иоанн (Реннето) рассказал о том, почему решил примкнуть к Русской церкви



В Москве принятие черногорского закона о свободе вероисповедания вызвало "серьезную озабоченность", поскольку этот документ "предоставляет черногорским властям возможность изъятия у Сербской православной церкви находящихся на территории страны свыше 650 религиозных объектов с перспективой их передачи в ведение раскольнической непризнанной "черногорской православной церкви". "По сути, речь идет об усилении административного нажима на СПЦ с целью ее полного выдавливания из Черногории", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа России.



Обсуждали сложившуюся в Черногории ситуацию и во время недавнего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белград, где он встретился с президентом и главой МИДа Сербии, а также с Патриархом Сербским Иринеем. Так, Александр Вучич во время совместной пресс-конференции с Лавровым заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах. Российский министр впоследствии подтвердил, что Москва "всегда будет отстаивать интересы православных церквей, выступать против попыток государственного вмешательства в их внутренние дела".



По мнению специалиста по Балканам, доцента НИУ ВШЭ, старшего сотрудника Института Европы РАН Екатерины Энтиной, то, что сейчас происходит в Черногории - беспрецедентное явление.



- Протесты продолжаются уже полгода и еженедельно де-факто собирают больше половины населения страны. При этом мы не видим никакой реакции на эти события со стороны мировой общественности. Это наводит на мысль, что существуют двойные стандарты, - рассказала эксперт "Известиям".



Безошибочный Папа: почему католики зря обвинили Франциска в язычестве

Римского понтифика осудили за нарушение первой заповеди



Энтина отмечает, что два года назад не столь многочисленные акции протеста проходили в Македонии, на которые западные страны реагировали достаточно остро.



- В результате принятия этого закона о свободе вероисповедания условное единство православия, которое было в регионе, может исчезнуть. Плохо, что одна ветвь христианства дробится. Похожие события происходили и на Украине, - уверена балканист, отмечая, что нынешняя ситуация в Черногории - "фатальный удар по самой сербской нации после косовского сюжета".



Политолог полагает, что это и удар по национальному объединению, поскольку лишает Белград гипотетической возможности усиления в регионе. Балканское общество консервативное и традиционное, его объединяет только отношение к церкви и взаимоотношения с церковью.



- В сложившейся ситуации нарушаются традиционные для этого региона ценности и взаимосвязи. Мы не увидим результат этого немедленно, но в перспективе пяти, семи, десяти лет это будет очевидно. С точки зрения идентичности и внутреннего национального стержня, духовности - это большой стратегический удар, - считает доцент НИУ ВШЭ, старший сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593003480

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы: Телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани

- Правительство приняло меры по улучшению бизнес-климата в стране

- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил обеспечить готовность к отопительному сезону

- Во второй половине т.г. Казахстан продолжит сокращать добычу нефти

- Д.Ашимбаев: Клановость и трайбализм – часть культурного кода казахов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №344

- Кадровые перестановки

- В Мажилисе обсудили вопросы развития фарминдустрии и медицинской науки

- Новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана

