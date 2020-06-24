Украина вновь рискует остаться без транзита российского газа, - "СП"

16:00 24.06.2020

Тимошенко и Медведчук могут сыграть на руку "Газпрому"



София Сачивко

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Игорь Юшков



"Нафтогаз", а вместе с ним и вся Украина, может лишиться транзита российского газа. Как заявил глава компании Андрей Коболев в интервью агентству LIGA.net, "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра транзитного договора, если Конституционный суд Украины отменит анбандлинг "Нафтогаза", то есть признает выделение оператора ГТС незаконным.



"После этого, скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у Оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от „Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", - пояснил он.



По мнению Андрея Коболева, бенефициаром этого процесса с большой вероятностью может оказаться "Газпром". В работе с ним осуществляется принцип "качай или плати", при этом российская компания использует лишь около половины забронированных мощностей.



"В их восприятии, они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для „Газпрома" очень позитивным", - уверен он.



Ранее в Конституционный суд Украины обратились 47 народных депутатов Украины, в числе которых лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с требование признать анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" несоответствующим Конституции.



По мнению парламентариев, что Верховная Рада превысила свои полномочия, приняв изменения в законодательство. Согласно закону, ГТС Украины была выделена в отдельную структуру, что позволило подписать пятилетний контракт между Россией и Украиной о транзите газа по европейским правилам.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что Андрей Коболев намеренно обостряет тему. Эксперт напомнил, что документ подписывал "Нафтогаз", который и выступает посредником между "Газпромом" и оператором ГТС Украины.



- Если встанет вопрос о том, чтобы все вернуть назад, в том числе ГТС вернуть "Нафтогазу", то, с одной стороны, это хорошо, потому что выделение ее из "Нафтогаза" происходило в какой-то степени против воли руководства украинской компании. По сути, у них забрали крупный актив.



С другой стороны, они ставили подписи под всеми документами, и если все возвращать назад, значит, все было сделано незаконно. А если что-то сделал незаконно, то должны судить и т. д.



Для Коболева это очень негативные последствия, поэтому он намеренно пытается эту историю с обращением депутатов драматизировать и сказать, что если их действия сочтут неправильными и ГТС вернут в собственность "Нафтогаза", то потеряют замечательный контракт с "Газпромом", что будет плохо для Украины.



Если ГТС снова станет собственностью "Нафтогаза", автоматически разрыва контракта с "Газпромом" не произойдет. Когда выделили нового оператора, он прошел сертификацию по европейским правилам: европейцы подтвердили, что это независимый оператор, не принадлежащий компании, которая добывает и продает газ.



"СП": - А может ли работать ГТС, если она будет вертикально интегрирована, как и раньше, в "Нафтогаз"?



- Конечно, может. Она же работала с 2009 по 2019 годы - газ качался, европейцы его принимали, все было нормально.



"Газпром" подписал коммерческий контракт на транзит газа. Будет ли он разорван? Нет. Компания остается, все стороны сохраняются, поэтому транзит газа продолжается.



Но при этом "Газпром", действительно, может подать в арбитраж либо на пересмотр контракта, либо на его расторжение, указывая, что существенно поменялась ситуация на рынке транзита - договор подписывался с независимой компанией, а оказывается, она принадлежит другой компании. Регулирование меняется, то есть они работают не по европейским нормам, а по национальным и т. д. Зацепка для "Газпрома" есть, и он ей может воспользоваться.



"СП": - "Газпром" действительно может получить плюсы от этой ситуации?



- "Газпрому" было бы выгодно от этого контракта избавиться, потому что он его подписал под нажимом многих обстоятельств. Так, к 1 января не был достроен "Северный поток-2", и до сих пор еще не достроен; не был готов "Турецкий поток", вторая нитка должна быть достроена в течение 2020 года.



Договор довольно жесткий. Там, например, условие "качай или плати" посуточное - нельзя даже на сутки вперед переносить объемы, которые не прокачал, не говоря уже о месяцах и кварталах. В старом контракте это было можно - зимой была выше потребность в прокачке, а летом - ниже, и в течение года все балансировалось.



"Газпром" с удовольствием избавился бы от этого контракта, и пониженный сейчас спрос в Европе позволил бы ему пройти отопительный сезон 2020?2021 года вообще без украинской ГТС.



Если произойдет обратная реформа с ГТС, это не означает автоматически окончание транзита. И не факт, что даже в суде "Газпром" сможет этот контракт разорвать.



"СП": - А сейчас есть возможность разорвать контракт, учитывая форс-мажор?



- Даже не зависимо от исхода депутатского обращения в суд, "Газпрому" надо подавать в арбитраж как это делал и "Нафтогаз", и говорить, что на рынке газа существенно изменились условия, поэтому надо опустить верхнюю границу "качай и плати". Коронавирус - непредсказуемый фактор, газ в Европе потребляют меньше, "Газпром" этого не мог знать, поэтому дайте понижение условий транзита.



Как раз в такой ситуации арбитраж встал на сторону "Нафтогаза". Почему "Газпрому" этого не делает, не понятно.



"СП": - Какие-то еще возможности для отказа от украинского транзита есть?



- Есть еще польский участок, "Газпром" рассчитывает достроить "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Все в комплексе может заменить украинскую трубу в нынешних условиях, когда газа в Европе потребляется довольно мало.



"СП": - Если ситуация с ГТС по решению суда окажется незаконной и возникнут проблемы, в Европе перестанут чинить препятствия для завершения строительства "Северного потока-2"?



- "Газпром" не имеет перед европейцами никаких даже формальных обязательств по сохранению транзита. Думаю, были неформальные договоренности: Германии важно было снять для Европы и американцев опасения, что "Газпром" строит "Северный поток-2", чтобы экономически убить Украину. Поэтому Германия убедила Россию подписать новый транзитный договор. Какое экономическое убийство, если подписан долгосрочный контракт, Украине платят деньги и "Северный поток-2" никакой роли не играет?



Думаю, в ответ Германия должна была обеспечить, прежде всего, беспрепятственное окончание строительства "Северного-потока-2". Германия и европейцы этого не сделали. Контракт был подписан, а американцы снова ввели санкции. Это, по крайней мере, усложнило процесс достройки, теперь "Газпром" будет пытаться достроить собственными силами.



Ограничений строительства со стороны Европы сейчас нет, есть особые условия. Думаю, что когда подавали заявку датчанам, то описали все технические характеристики судов, которые работали - это суда компании Allseas с системой динамического позиционирования. Датчане разрешение подписали. Сейчас "Академик Черский", имеющий эту систему, может работать, никаких законодательных ограничений нет. Есть только санкции 2019 года со стороны США, и они инициировали новый пакет санкций, который пока обсуждается.



Есть ограничения со стороны европейцев по дальнейшему его использованию. Эту проблему еще предстоит решить.



Если будет разорван контракт о транзите через Украину, то кто-то может указать, что нельзя давать "Газпрому" достраивать, потому что он разорвал контракт. Но вводить санкции за то, что мы подписали контракт, а потом он разорвался? Две коммерческие компании подписывают договор, разорвать его можно через решение арбитража. Если европейский суд решит, что у "Газпрома" есть право разорвать контракт в случае возвращения ГТС "Нафтогазу", то какие претензии могут быть к нам?