Приговор Атамбаеву – "судилище" или "торжество справедливости"? - С.Масаулов

16:05 24.06.2020

Сергей Масаулов



Приговор Атамбаеву – "судилище" или "торжество справедливости"?



23 июня в Бишкеке бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее прокуроры просили назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.



Таков был итог первого из серии процессов, которые пройдут по различным уголовным делам в отношении бывшего президента и его окружения. Это не первое подобное решение в отношении бывших лидеров государств на пространстве СНГ, но впервые приговор может быть применен, когда его фигурант находится в руках правосудия.



Приговор был вынесен в рамках уголовного дела по скандальному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, отбывавшего 16-летнее заключение в одной из колоний Кыргызстана. Официально комиссия по освобождению установила у него неизлечимое заболевание, после чего Батукаев вылетел за пределы республики. Обвиняемыми по делу проходили 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) и другие высокопоставленные чиновники. По мнению следствия, а теперь и суда, бывший президент повлиял на решение в пользу заключенного.



Понятно, что та или иная информация всегда рассматривается с позиции и в интересах различных политических групп. И нет сомнения, что приговор суда сторонники бывшего президента и оппозиционно настроенные представители "гражданского общества" назовут документом "судилища" и не признают его правомочность. И наоборот, те, кто пострадал от подобных судов в эпоху президентских полномочий Атамбаева, ощутят нечто вроде чувства справедливости, поскольку теперь самому бывшему президенту пришлось оказаться в этой роли. И тогда многие говорили про "судилище", о несправедливости и пристрастности судов.



С точки зрения же общества Кыргызстана весьма важно, чтобы возникла ответственная и эффективно работающая власть, в том числе, судебная. Многие годы представители гражданского общества боролись за судебную реформу. Добивались создания Совета судей, вырабатывали процедуры отбора судей. Однако претензий к судейскому корпусу меньше не стало. Пожалуй, общее недоверие этому институту в обществе ничуть не уменьшилось. Массовой остается убежденность в зависимости решений судов от указаний начальства. Отсюда первая фиксация – судебная реформа в КР с точки зрения общества прошла впустую.



Второе. После 2010 года высшие руководители страны пытались сделать традицией законную передачу власти по результатам выборов. Так делала Роза Отунбаева, передав бразды правления Алмазбеку Атамбаеву, а тот – нынешнему президенту Сооронбаю Жээнбекову. Только процедура "как на Западе" видимо неважно работает в центре Азии: другие условия, история, традиции, культурные и ментальные особенности.



Мы видели эмоциональные конфликты между Атамбаевым и Отунбаевой, а вот ныне общество получило прецедент осуждения бывшего президента по уголовному делу. Отсюда вторая фиксация – в обществе очень трудно найти место для деятельности экс-президента, поскольку по традиции новый президент воспринимает даже советы прежнего руководителя как покушение на непререкаемость авторитета власти.



Третье. Все помнят судьбу первого и второго президентов Кыргызстана. Они покинули страну и находятся за границами страны. Атамбаев не сделал этого сначала потому, что не ждал подобного развития событий, а потом не стал учитывать необходимость и/или возможность покинуть страну. Если, конечно, эта возможность была, поскольку отношения бывшего президента с лидерами соседних и других стран были далеки от уровня деловых и ровных, не говоря уже о доверительных.



Можно оценивать решение по-разному: и как самонадеянность, и как неверную оценку ситуации, и даже переоценку своей поддержки в обществе. И вот тут опять вернемся к тому, как с точки зрения кыргызстанцев должна была выглядеть ситуация.



Во-первых, претензий в обществе и у самого общества по отношению к руководству Кыргызстана всегда было достаточно. Обвинения в недостатке управленческой культуры, в смешивании личных и общественных интересов постоянно циркулируют по всем каналам общественной информации. Много говорят о коррупционных проявлениях в высших эшелонах власти. Здесь не время и не место давать оценку справедливости таких представлений. Важно то, что подобное умонастроение общества не проходит, и остается важным сигналом власти о ее нездоровых взаимоотношениях с рядовыми гражданами.



Во-вторых, общество нуждается в смене методов оценки деятельности руководителей, и шире – любых должностных лиц. Если оценка деятельности подменяется отношением к тому или иному лидеру со всеми его личными качествами и принадлежностью к родовым и иным структурам, то общество ни на ладонь не приблизится к пониманию объективного положения дел и не сможет сделать выводы для себя. А только последнее гарантирует начало развития и движения общества к желаемому будущему.



В-третьих, обществу было бы важно получить такое качество правосудия, чтобы в суды можно было смело идти за справедливостью. Первые два президента не были убеждены в таком качестве системы и сделали свой выбор.