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Прилетевший в Москву глава Киргизии Жээнбеков не пошел на Парад из-за подозрений на КОВИД
16:49 24.06.2020

Приехавший в Москву глава Киргизии не пошел на парад из-за коронавируса
Коронавирус выявили у двух членов делегации киргизского лидера после их прилета в Москву. Теперь президент вернется в Бишкек, где уйдет на самоизоляцию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве из-за того, что у двоих членов киргизской делегации диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Киргизии и члены его делегации по прилете в Москву сдали тест на коронавирус. По его результатам инфекцию выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны. При этом, как сообщили в пресс-службе, перед вылетом в Россию все члены делегации также сдавали тест на COVID-19 и результаты были отрицательными.

"В соответствии с дальнейшим алгоритмом президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rbc.ru
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