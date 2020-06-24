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Москва. Парад Победы - 24/06/2020 (видео-трансляция)
17:37 24.06.2020

На Красной площади в Москве в 10:00 начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На парад приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Республики сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Парад продолжался 1 час 15 минут.

В начале парада президент России Владимир Путин объявил минуту молчания. "Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ... Народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, наш долг - помнить это... Только вместе с другими странами мы сможем защитить мир от новых опасных угроз",- сказал президент после того, как участники парада почтили память погибших. После выступления президента зазвучал государственный гимн.

Более 14 тыс. военнослужащих примет участие в параде. Кроме того, будет задействовано 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Помимо россиян в параде участвуют военные из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.




Как сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, для предотвращения распространения коронавируса гости парада будут сидеть на трибунах дистанционно. "Нанесена разметка для рассадки гостей с обеспечением безопасного дистанцирования. Смонтировано торжественное оформление Красной площади, нанесена парадная разметка на брусчатке",- сказала она журналистам (цитата по "РИА Новости").

По окончанию парада господин Путин поблагодарил участников, пообщался с ветеранами, а затем вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу направился в Александровский сад. Там глава государства возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Отметим, что в связи с парадом в столице действовали ограничения движения. В частности, были перекрыты улицы в центре и на северо-западе столицы. Ограничения начали действовать с 5:30, часть из них сняли уже в 8:00, но некоторые сохранялись до окончания парада.

Напомним, в этом году праздничные мероприятия, которые ежегодно проходят в России 9 Мая, были перенесены из-за пандемии коронавируса. Господин Путин назначил парад на день исторического Парада Победы в 1945 году.

Источник - Коммерсант
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