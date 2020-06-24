Партиарх РПЦ Кирилл молится за здоровье Елбасы

20:08 24.06.2020

Нурсултан Назарбаев, заразившийся недавно коронавирусом, чувствует себя хорошо, передает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт Айдоса Укибая.



Согласно последней публикации пресс-секретаря Елбасы, в последнее время он получает много вопросов о состоянии заразившегося коронавирусом Нурсултана Абишевича.



Елбасы чувствует себя хорошо. Он следует всем предписаниям медиков и соблюдает режим самоизоляции, добавил пресс-секретарь.



О том, что Елбасы заражен коронавирусом, стало известно на прошлой неделе.



Несколько дней назад Укибай рассказал, что коронавирусную инфекцию Первый Президент переносит без симптомов - температура у него стабильная, никаких признаков заболевания нет. Врачи, которые наблюдают за состоянием Нурсултана Абишевича, также заверили, что поводов для беспокойства нет.



Елбасы продолжает работать в дистанционном формате. Он получает много писем от общественных деятелей, деятелей культуры, депутатов, первых лиц государств.



Укибай отметил, что Елбасы благодарит казахстанцев за пожелания выздоровления и слова поддержки.



За здоровье Назарбаева помолился и патриарх всея Руси Кирилл. Священнослужитель пожелал Елбасы скорейшего выздоровления, чтобы тот мог принести "немалую пользу своему Отечеству".