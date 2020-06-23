Узбекистан. Идея государства для всех против идеи этнического господства

20:33 24.06.2020 ИДЕЯ ГОСУДАРСТВА ДЛЯ ВСЕХ ПРОТИВ ИДЕИ ЭТНИЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА



Вторник, 23 Июня 2020



23-24 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводит в Москве, где принимает участие в параде в честь победы над нацистской Германией, а также в двусторонних узбекско-российских переговорах на высшем уровне. К встрече с Путиным он подготовился неплохо: во-первых, посадил целую группу разоблаченных российских "шпионов" (об этом здесь, здесь и здесь), а во-вторых, велел Минюсту представить законопроект о штрафах за использование русского языка в делопроизводстве.



В современном мире понятие "национальность", nationality, как правило, указывает не на этнический признак, а на принадлежность к определенной стране - гражданство или подданство. Все граждане должны быть равноправны и их права должны быть обеспечены, гласят общепризнанные принципы. Роль же самого государства, то есть бюрократических структур, сводится к тому, чтобы на практике обеспечивать интересы ВСЕХ граждан страны, представляющих ВСЕ крупные языковые группы, то есть разрабатывать необходимую документацию и в надлежащем порядке ее регистрировать.



То же провозглашается и в конституции Узбекистана. Однако в действительности на протяжении вот уже трех десятилетий осуществляется совсем иная политика.



С 1930-х по 1989 год и узбекский и русский языки в Узбекской ССР имели статус официальных. В 1989-м, незадолго до распада Советского Союза, в новом "Законе о языках", узбекский был объявлен государственным, а русский - всего лишь языком межнационального общения, его статус был резко снижен. "Закон имел отчетливый дискриминационный характер, поскольку устанавливал привилегии только для одной этнической группы, пусть и самой крупной, тем самым этнический, трайбалистский подход (от англ. tribe - племя) возобладал над общегражданским".



В 1995 году Каримов пошел еще дальше. В декабре 1995-го был принят закон "О государственном языке Республики Узбекистан", в соответствии с которым русский и вовсе лишался официального статуса.



Правда, в закон был внесен ряд амортизирующих оговорок. Некоторые из них: "Придание узбекскому языку статуса государственного не ущемляет конституционных прав наций и народностей, проживающих на территории республики, в употреблении родного языка", "В Республике Узбекистан обеспечиваются (…) уважительное отношение к языкам наций и народностей, проживающих на ее территории, создаются условия для развития этих языков". "В Республике Узбекистан запрещается пренебрежительное или враждебное отношение к государственному или другим языкам".



А вот один из основных пунктов закона о госязыке: "На предприятиях, в учреждениях, организациях и общественных объединениях делопроизводство, учетно-статистическая и финансовая документация ведутся на государственном языке, а в коллективах, где большинство работающих не владеет узбекским языком, наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках".



Еще больше его действие уравновешивалось известным правилом, в соответствии с которым суровость законов смягчается необязательностью их исполнения, что, разумеется, было удобно для значительной части многоэтнического населения страны.



Знает ли Путин, что Мирзиеев собрался штрафовать за ведение делопроизводства на русском языке?



Минувшей весной поднялась третья волна подавления распространенных в стране языков (кроме каракалпакского, но правами он наделен только в самом Каракалпакстане).



Законопроект, предполагающий введение штрафов для должностных лиц за неиспользование в делопроизводстве узбекского языка, в размере от 2 до 5 базовых расчетных величин ($44.6-110) был разработан Министерством юстиции и размещен для обсуждения на специальном сайте 25 апреля. В преамбуле документа говорилось, что такое решение было принято после изучения опыта ряда стран, в том числе Таджикистана, Украины, Латвии и Литвы. Кодекс об административной ответственности (КОАО) предлагалось дополнить статьей 42-2, по сути закрепляющей второсортность русского, таджикского и казахского языков, и, соответственно, их носителей (хотя в соответствии с конституцией, они наделены теми же правами, что и узбеки).



Многие считают, что законопроект "против нацменьшинств" появился отнюдь не случайно. "Все законодательные нововведения нацелены на разобщение гражданского общества, - высказался по этому поводу один из комментаторов. - С 2017 года мы ощущаем генеральный план по переделу собственности во всех регионах, планомерные усилия [направленные] на разделение граждан по языковому признаку".



После широкого возмущения, выплеснувшегося в соцсети, некоторые из местных трайбалистов немедленно объявили ВСЕХ этнических русских шовинистами (вне зависимости от их гражданства и места жительства) и принялись поливать их руганью. Мол, каковы негодяи, - ставят под сомнение право нашего трайба на доминирование. О равноправии, конечно, не велось и речи.



Наглядно проявилось это и в обсуждении законопроекта, продлившемся до 10 мая. Аргументы сторонников дискриминации сограждан весьма незатейливы, и, в основном, сводятся к тому, что, раз товарищ Сталин назвал образованную в 1924 году республику именем, производным от их этнической группы, то это делает современную страну собственностью представителей этой группы. Доводы противников представляют более широкий спектр мнений, с которыми мы и предлагаем вам ознакомиться.



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"Ведение документации только на гос. языке приведет к коллапсу всего делопроизводства. Вся техническая документация, бухгалтерия, информационные платформы - все на русском! Предлагаю при разработке НПА (нормативно правового акта - ред..) публиковать его на двух языках (сейчас, посмотрев на верхнюю часть экрана, можно увидеть бегущую строку "Если нет узб. варианта, то будет удалено". ИМЕННО НА ДВУХ ЯЗЫКАХ ДОЛЖНО БЫТЬ! - многие грамотные специалисты, не в состоянии изложить свою мысль на гос. языке". "Вы еще все заимствованные слова запретите, и дайте указание соответствующим институтам узбекский аналог придумать, - раз боретесь за узбекский язык, нечего использовать чужеродные слова". (Алим Шамахмудов)



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"Считаю [что] данное предложение противоречит смыслу и духу Конституции РУз, а именно ч. 2 ст. 18: "Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития", ст. 18: "Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения", а также ст. 8 и 10 Закона о гос языке: "На предприятиях, в учреждениях, организациях и общественных объединениях делопроизводство, учетно-статистическая и финансовая документация ведутся на государственном языке, а в коллективах, где большинство работающих не владеет узбекским языком, наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках", и, конечно противоречит смыслу Закона об обращениях физ. и юр. лиц". (Karimov Asxad)



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"Стесняюсь заметить. Государственный язык - узбекский. Правописание - латиница или кириллица? Датой окончательного перехода страны на новую графическую систему определили 1 сентября 2000 года. Позже завершение процесса латинизации переносили еще два раза - на 2005 и 2010 годы. А со временем о полном переходе на латиницу перестали говорить вовсе. Почему в данное время в ВУЗах и школе обучаются на латинице, а НПА (нормативно-правовые акты - ред.) принимаются на кириллице? Сами себя в тупик ставите, уважаемые, молодежь - поколение уже - училась на "латинице", читать-писать на "кириллице" не умеет, а все на кириллице. Если еще и русскоязычных потерять хотите, то на верном пути. Так держать!". (Алим Шамахмудов)



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"Давайте тогда и вовсе запретим пользоваться любыми другими языками кроме государственного! А всех, кто не будет следовать этому закону, будем закидывать камнями". (S. Remark)



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"Прежде чем составлять проект закона, полагаясь на опыт других стран, нужно посмотреть и проанализировать к чему это привело... Узбекистан всегда был государством многонациональным и дружным, неужели составители данного проекта, Вы хотите цветущий, солнечный и дружелюбный край разбить, разобщить, посеять национализм... Не нужно разрушать, нужно созидать и преумножать, то, что есть сейчас. Я не против государственного языка - я против такой трактовки и попытки приписать к действующей конституции закон, ущемляющий права тысяч людей. Я против". (Даша Николаева)



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"Я против. Считаю, что грамотный госслужащий обязан знать и использовать в своей работе 2 языка - узбекский и русский. И документы должны издаваться на 2-х языках. Не забывайте, что Узбекистан - это многонациональная страна. Нужно, чтобы все граждане Узбекистана имели возможность знакомится с законами и пр. нормативными актами на том языке, который им понятен. А большинству граждан Узбекистана, не относящихся к узбекской национальности понятен именно русский язык. Не нужно устраивать дискриминацию по языковому признаку. Вы хотите, чтобы люди не узбекской национальности перестали понимать законы и пр. нормативные акты, издаваемые в нашем государстве, или не имели возможности обратиться в наши гос. органы только потому, что не владеют узбекским языком, или потому что гос. служащий не будет владеть русским языком и не сможет им помочь? Нам нужно 2 языка. Русский язык - один из самых распространенных языков мира, и один из шести официальных языков ООН". (Магда)



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"Вместо того, чтобы применять опыт Малайзии, Сингапура, где иностранный язык уже применяется как государственный (для дальнейшего развития), мы ориентируемся на Украину и Таджикистан". (Abatov Salamat)



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"И это все на фоне того, что гражданство в России уже можно получить без отказа от своего гражданства? Мда". (Abatov Salamat)



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"Основываясь на опыте таких стран, как Украина, Литва, Латвия... грандиозно. Хотите, чтобы все русскоязычные уехали из Узбекистана? Тогда в правильном направлении идете, товарищи!". (Ben U)



Знает ли Рахмон, что Мирзиеев собрался штрафовать за ведение делопроизводства на таджикском языке?



"Одной из самых колоссальных ошибок было принятие одного гос языка, в результате мы получили огромный отток русскоязычных специалистов (не только русских), в образование и опыт которых вложено немало государственных средств, утерю знания населением дополнительного межнационального языка, ограниченность в доступе к широкому спектру информационных ресурсов, и, как следствие, получен весомый экономический ущерб в виде дефицита специалистов, как следствие, остановка производств, банкротство многих предприятий. Данный документ усугубляет ситуацию и отбрасывает возможность рассмотрения введения второго государственного языка. Знание населением нескольких языков - это великое достижение, которое уничтожается на корню. Мое мнение: необходимо вести пропаганду изучения узбекского языка, поднимать его статус, открывать бесплатные курсы по его изучению, но при этом утвердить русский язык вторым по статусу, каким по факту он и является на сегодняшний день". (Олим Акилханов)



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"Поддерживаю и не понимаю тех, кто возмущается... Специалисты ушли в Россию не из-за узбекского языка, никогда никто не требовал в официальном уровне от них общаться на узбекском языке. Наоборот, специалисты узбекскоязычные не могли высказать свои мысли [перед] русскоязычным руководством и страдали, на самом деле были среди них профессионалы своих дел. До сих пор страдаем и вынуждены изучать русский язык, вся документация на русском... Я бы рекомендовал ужесточить санкции не только должностным лицам. Не понимаю, почему в Узбекистане узбекскоязычный слой населения страдают в госорганизациях, потому что не знают русский язык?". (Афруз Ахраров)



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"На мой взгляд, этот пункт нарушает ст. 18 Конституции РУЗ". (Гуля Эргашева)



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"Это [законопроект] нарушает "Закон об обращениях граждан". Статья 10. Недопустимость дискриминации при использовании права на обращения. Дискриминация при использовании права на обращения в зависимости от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения физического лица, а также форм собственности, местонахождения (почтового адреса), организационно-правовых форм и других обстоятельств юридических лиц не допускается". (Гуля Эргашева)



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"Это пункт в КоАО нарушает Статью 23 "Закона об обращениях [граждан]": "Обязанности государственного органа, рассмотревшего обращение: Государственный орган, рассмотревший обращение, обязан в письменной либо в электронной форме сообщить обращающемуся о результатах рассмотрения и принятом решении незамедлительно после рассмотрения обращения. Ответы на обращения излагаются, по возможности, на языке обращения, должны содержать конкретные обоснования (по мере необходимости со ссылками на нормы актов законодательства), опровергающие или подтверждающие доводы по каждому вопросу, указанному в обращении". (Гуля Эргашева)



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"Группа узбекских интеллигентов призывает вернуть русский язык в сферу общения на официальном уровне (…). Профессор, доктор педагогических наук Юсуф Абдуллаев, журналист, аналитик Муяссар Максудова и юрист, директор института "Демократия и права человека" Сайера Ходжаева призвали вернуть русский язык в сферу общения на официальном уровне. Президент нашего государства Ш.М.Мирзиеев отметил: "Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества". В планы нашей страны также входят интенсивное изучение, пропаганда русскоязычных книг. Стороны договорились всемерно поощрять научные, образовательные, гуманитарные программы и обмены с максимальным использованием русского языка в интересах политической, духовной и экономической консолидации Узбекистан. Довольно значительная часть населения страны является русскоговорящей - это сами русские, украинцы, татары, белорусы и другие национальности. Подумайте об этом, пожалуйста!". (Михаил Джураев)



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"Министерство юстиции РУз, прошу вас уважать интересы Республики Каракалпакстан. У Каракалпакстана своя Конституция, своя государственная символика, свой государственный язык - КАРАКАЛПАКСКИЙ! Никакой действующий закон не обязывает граждан владеть, изучать, пользоваться только государственным языком. Это право каждого гражданина, но никак не обязанность. Предлагаемая вами норма прямо противоречит действующей норме, то есть диспозиции статьи 42 КоАО РУз (Нарушение прав граждан на свободный выбор языка в воспитании и обучении, создание препятствий и ограничений в использовании языка, пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в Республике Узбекистан, - влечет наложение штрафа от одной до двух базовых расчетных величин" - ред.). Вы же правоохранительный орган, а сами же пытаетесь нарушить права граждан, закрепленные Конституцией как Узбекистана так и Каракалпакстана! Я против принятия данной нормы. Так как она не ведет к повышению авторитета узбекского языка. Ну нельзя в светском обществе использовать метод кнута. Это противоречит всем нормам, как внутренним, так и международным. Вам больше предложить нечего? Столько недоработанных законов, принятых под "ура-ура", проанализируйте лучше законы, улучшающие жизнь народа, а не угнетающие его". (Artikov Timur)



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"Данный акт бесполезен и носит чисто формальный и националистический характер. Также обращаю внимание: в 1993 году президент Узбекистана Ислам Каримов указом ввел узбекский алфавит, основанный на латинице. Спустя два года из него были исключены диакритические знаки. Изначально переход на латиницу планировалось завершить в 2005 году, но процесс уже дважды переносился - сначала на 2010 год, потом на 2015 год. 2020 год - сайт министерства юстиции в узбекской версии весь на кириллице. И использование кириллицы повсеместно. Причина, на мой взгляд, - это сделано для удобства, так как подавляющая часть не владеет латиницей. За 27 лет переход не осуществлен, это [и] не хорошо и не плохо, это данность, и перенос перехода на латиницу официально на 5, 10, 15 лет - это признание некомпетентности в вопросах планирования. А теперь давайте представим, что в 2005 г. поступает предложение о введении штрафов за введения документа оборота в гос организациях на кириллице. Думаете, это помогло бы переломить ситуацию?" (Холодов Алексей)



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"(…) У госпредприятий большие проблемы, с управлением. Введение документооборота на узбекском языке, только ухудшит ситуацию, представьте только сколько времени потребуется на проведение аудита" (Холодов Алексей)



Знает ли Токаев, что Мирзиеев собрался штрафовать за ведение делопроизводства на казахском языке?



"Мы против. Узбекистан - многонациональная страна, в которой на уровне Конституции закреплены права и свободы иноязычных граждан. Данный законопроект может быть неправильно истолкован отдельными должностными лицами, что может создать случаи дискриминации национальных и языковых меньшинств. При разработке законопроекта однобоко изучен опыт отдельно взятых стран: Украина (которая несколько лет находится в состоянии гражданской войны и где идет расцвет неонацизма), Латвия (в которой развиты русофобские взгляды). Не изучен опыт гораздо более развитых стран. В Великобритании 3 государственных языка (английский, ирландский (в действительности активно действуют валлийский и гэльский - ред.), шотландский), Канада - 2 (английский, французский), Бельгия - 3 (французский, немецкий, нидерландский), Казахстан - 2 (казахский, русский), Кыргызстан - 2 (киргизский, русский), Беларусь - 2 (белорусский, русский), Сингапур и Швейцария - по 4 гос. языка. Наличие нескольких гос. языков не мешает этим странам развиваться, при этом, не теряя своей национальной идентичности". (Anna G)



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"Сограждане, друзья, это дополнение в административную статью 42 никак не ограничивает права многонационального народа Узбекистана. Закон "О государственном языке" состоит из 24-х статей, утвержден 21 декабря 1995 г. (№ 167-I). Это изменение лишь позволяет наложить штраф на организацию за несоблюдение уже существующего закона. Закон "О государственном языке", учитывает интересы всего народа, а также другие законы например статьи конституции 4, 115.



Вникайте в законы тщательно! Помните об административной и уголовной ответственности за распространение информации, направленную на социальную, национальную, расовую и религиозную вражду. Статья 57 конституции ("Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений … выступающих против …конституционных прав и свобод ее граждан, пропагандирующих …национальную …вражду" - ред.).



P.S. Пример зарубежных стран в 3-м столбце (указывается цель закона), как по мне не очень удачный (цель не меняет сам закон)". (Эмиль Меджитов)



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"Очень печально - что единственное, что может Минюст, - это поднять сейчас вопрос о языке. Это единственная проблема, что вас есть? Предлагаю ввести делопроизводство на 3-х языках. Узбекский, английский, русский. И провести аттестацию чиновников Минюста на знание этих языков. Мир глобален. Если специалисты не знают английского, они находятся на обочине истории". (Bogdatov Arsen)



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"Законопроект, который Министерство юстиции внесло на обсуждение, неожиданно вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Хорошая сторона обсуждения заключается в том, что истина рождается в дискуссиях. Но невозможно остаться безразличным к [всякого рода] неверным истолкованиям законопроекта, таким, как абсолютное искажение сути этого проекта, обвинения кого-то в национализме. Я тоже по возможности (точнее - пока хватило терпения) ознакомился с оставленными для обсуждения мыслями. Осмысленные мнения, обоснованные мысли - их тут немало. Но почему то, что мы стремимся осуществить с благими намерениями на благодатной почве нашей независимости - реформы нашего языка - почему это у некоторых вызывает раздражение? (Самое обидное - те, кто высказывают мнения против [законопроекта, направленного на ущемление русскоязычных граждан], тоже ведь в основном из НАШИХ, СВОИХ (т.е. этнических узбеков - ред.)!) Трудно понять, в чем смысл подобных криков, споров!" (Ориф Тухташ, член Союза писателей Узбекистана, поэт.) (Перевод с узбекского.)



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"Наложением штрафов нельзя добиться хороших результатов. Для начала необходимо организовать общественные мероприятия по переводам терминов на узбекский язык. К ним нужно привлечь образованных людей, работающих в различных сферах деятельности. Необходимо поощрять активных участников. В настоящее время многие термины в области науки и техники не имеют перевода на узбекский язык. Прежде всего, необходимо принять нормативный документ по стимулированию перевода терминов на узбекский язык". (Iskandarov Samandar.) (Перевод с узбекского.)



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"С каких это пор мы стали брать пример с Украины и прибалтийских стран? Потому, что там пышным цветом цветет национализм? Почему не изучили опыт США, Германии, Франции, Бельгии? В общем, давайте тогда введем штрафы и за неиспользование латинского алфавита! Только не уважающее себя государство может заниматься наложением штрафов за незнание языка. За отличное знание государственного языка желательно платить вознаграждение, тогда и интерес к языку будет возрастать". (Наргиза Таштаева) (Перевод с узбекского.)



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"Принимая такие постановления и законы, хотелось бы понимать, а какая цель? И куда мы стремимся в ближайшем будущем? Почему мы не используем опыт стран типа Сингапура? Правильные законы (и языковые в частности), борьба с коррупцией, привели страну без природных ресурсов к положению одной из самых развитых стран в мире за относительно короткое время. Нам сейчас надо экономику развивать, а не национализм. Перевести все законодательные акты на английский, издавать законы и постановления на нескольких языках: узбекский, русский, английский. Нужно расширять языковое покрытие законодательных актов и проектов постановлений, а не уменьшать его. Мы сейчас нуждаемся в инвестициях, чтобы создавать рабочие места и улучшать жизнь людей. Мы должны зазывать инвесторов прозрачностью и понятностью (язык тут же), уменьшать бюрократию. Богатое прошлое, природные богатства, щедрая земля, трудолюбивый народ - та база, которая у нас есть, чтобы стать по примеру Сингапура "Среднеазиатским тигром". Нужны правильные законы!" (Per Khal)



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"Я считаю, что данная норма приведет к отрицательным последствиям.



1. Во-первых, к косвенной дискриминации русскоговорящего населения, часть которого работает в гос. органах. Я уверена, что большинство просто-напросто уйдет с работы.



2. А это приведет к кадровому голоду, который и так наблюдается в стране.



3. Нехватка специалистов, экспертов. Представим ситуацию, молодой перспективный сотрудник выучился за рубежом и вернулся на Родину служить верой и правдой. Но он не знает узбекский язык в должной мере, чтобы вести делопроизводство. Естественно, он не будет выучиваться заново, только для работы в гос. органе.



4. Гос. органы должны гнаться за молодыми, умными, амбициозными кадрами и заманивать их. Но эта норма наоборот создает преграду для таких потенциально толковых работников. При нынешней системе образования даже школьники и студенты, обучающиеся на узб. языке не знают его на должном уровне.



5. Да и при условии, что найдется такой желающий, где он должен обучаться языку?"



6. Почему бы не стимулировать изучение языка посредством музыки, фильмов и сериалов, художественной литературы? Молодежь выбирает качественный фильм на русском или английском языке, но не на узбекском. Потому что наши фильмы крутятся вокруг свадеб и узбекских традиций, ничего большего.



7. Язык сам по себе не сложился, в нем много русских слов. Элементарно, больше половины терминов [из сферы] юриспруденции взяты с русского языка, нет узбекских аналогов. Филологи должны поработать над этой ошибкой.



8. Почему бы не придумать поощрительные нормы? Допускающие надбавки к зарплате за знание того или иного языка.



9. И вдобавок к 1 пункту: статья 6 Трудового Кодекса РУз регламентирует, что все граждане имеют равные возможности в обладании и использовании трудовых прав. Установление каких-либо ограничений или предоставление преимуществ в области трудовых отношений в зависимости от языка недопустимо и является дискриминацией". (Kamilla Dalabaeva)



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"Этот пункт нарушает ст. 18 Конституции РУЗ, данное предложение противоречит смыслу и духу Конституции РУз, а именно ч. 2 ст.18: "Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития, ст.18: "Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения". Это нарушает Закон об обращениях граждан: Статья 10. Недопустимость дискриминации при использовании права на обращения". (Galimulin Kamil)



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"Незнание иностранных языков - это большой позор! Английский, испанский, португальский, русский, французский - это языки межнационального общения! Все улицы нужно переименовать [продублировать их названия] узбекском, английском и русском языках! Туристам, приезжающим в Узбекистан, также будет легко!" (Galimulin Kamil) (Перевод с узбекского.)



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"Министр юстиции, ПОЗОР ВАМ! Чтобы общаться за границей, нужно знать русский или английский языки! Во-первых, прежде чем дискриминировать русский язык, обеспечьте граждан Узбекистана работой! Более миллиона наших сограждан добывают пропитание [своим] семьям за рубежом. А по факту в России трудится более двух миллионов наших граждан, чтобы работать там, прежде всего нужно знать русский язык". (Galimulin Kamil) (Перевод с узбекского.)



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"Этому вопросу уже 30 лет. У нас многонациональная страна и в этом вся прелесть Узбекистана, построенного многими народами, которые называют страну своим домом и готовые проливать кровь за нее. Мир стал глобальным и мы, встречая нашего соотечественника в другой стране, должны радоваться встречи, но это предложение и его продолжение только усугубят и расколют нас на 2 лагеря.



Сингапур очень похож на нашу страну. Граждане всех 3 основных религий живут дружно, 4 государственных языка, полицию сделали многонациональной и убрали все двусмысленные законы. Страна без природных ресурсов живет богато, народ живет очень дружно и с целью строить лучшее будущее для своих детей.



Узбекский язык никогда не пострадает, а наоборот станет популярнее, если страна будет жить богато и счастливо. Дайте свободу и возможность творить, жить, мечтать людям и увидите, как все поменяется. Но брать штрафами, а уже тем более перенимать опыт Украины, Таджикистана и Латвии, считаю опасным для нас. Спасибо". (Peter Ten)



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"Опять хотят отрезать, наказать, ударить и ущемить. Кто конкретно чувствует ущемление узбекского языка? Зачем такой проект в период кризиса? К примеру, знают разговорный, но каждый ли знает терминологию? Публикуйте на 2 или 3-х языках (узб/рус/англ) - ведь только проще всем будет, нет? А зарубежные инвесторы как же, тоже должны переводчиков нанимать? ПРЕДЛАГАЮ: Вместо данного проекта обязать публиковать законопроекты, акты и т.д. на трех языках - а вот если не будут - тогда штраф". (Николай Владимирович).



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"Я против, объясню почему. Выражу сугубо свою точку зрения. Во-первых, очень печально, что данный законопроект не открылся или отсутствует на данном сайте в редакции русского языка. Во-вторых, данная поправка к Закону [о государственном языке], по моему мнению, напрямую затронет меня, так как я тружусь в государственном предприятии, я являюсь патриотом своей Родины, и всегда старался и стараюсь многое сделать для нее. Уважаю государственный язык, имею много друзей, сотрудников и даже родственников из числа сограждан - носителей языка, но, к сожалению, владею узбекским языком лишь на бытовом уровне. Но это мне никогда не мешало выполнять свои должностные обязанности и делать любимую работу. Исторически сложилось, что техническая литература в основном на русском языке, но это не влияет на результат производства. Принятие данной поправки к закону, к большому моему сожалению, поставит под сомнение мое будущее на государственной работе, так как не смогу составлять технические отчеты на государственном языке". (Андрей Тарасов)



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"Один наш брат (в смысле друг - ред.), Фозил Жаббаров, написал, что "такое наказание уже применяется в Украине, Литве, Таджикистане". А в курсе ли наш брат, что другие национальности, в частности, русские, в Литве (на самом деле в Латвии - ред.) относятся к категории "неграждан", и что из-за того, что русский язык в Украине угнетается, в восточной части страны возникла нестабильная обстановка, не обязательно писать о причинах и результатах [ее] происхождения, нет необходимости комментировать [и ситуацию] в Таджикистане. С этими странами лучше не сравнивать Узбекистан. Узбекистан должен иметь свою независимую суверенную политику. Нужно уметь видеть дальние перспективы". (Qobilov Nodir) (Перевод с узбекского.)



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"Я против. Узбекский язык - удивительный и приятный язык. Но:



Я не русский, но считаю, что русский язык расширяет кругозор человека.



В моем представлении русский язык-это язык, который позволяет нам говорить со всем миром.



Мне могут возразить, что английский - это международный язык, но в сравнении с английским гораздо легче изучать русский язык. К тому же, мы со своими соседями по стране говорим на русском, а не на английском. [Например], вторым государственным языком Кыргызстана является русский.



Основная цель моих умозаключений кроется в том, что, если мы начнем применять штрафы за [неиспользование] государственного языка, то это может привести к снижению интереса к мировым языкам, особенно у молодежи. Поубавится целеустремленность". (Qobilov Nodir) (Перевод с узбекского.)



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"Когда сегодня усилиями президента во всех отраслях народного и сельского хозяйств республики происходит крупномасштабные преобразования, когда в подъем экономики республики вовлекаются немалые инвестиции иностранных инвесторов, в том числе России, - считаю, что надо повременить с этим вопросом еще лет 10 минимум, когда большинство людей, которые изучали кириллицу, уйдут на вечный покой. Иначе мы вместо помощи, своими такими необдуманными поступками принесем только вред, то есть вставим палки в колеса таким глобальным преобразованиям. Ведь дураку ясно, что все это делается против русского языка. Чтобы остаться в истории, некоторые наши писатели (А.Арипов и Э.Вахидов и др.) "грамотно" преподнесли нашему первому президенту, чтобы по их подсказке он убрал кириллицу, как близкую к русскому [языку] (…). Чем самым сделал безграмотным половину молодежи, которые не могут соединить 2 слова по-русски". (Туляган Эрматов)



***



"Уважаемый Шавкат Миромонович!



Я, как гражданин своей страны и горячо любящий свою Родину, очень прошу Вас сделать русский язык вторым государственным.



Либо отменить все последние нововведения МинЮста и СОВАЗа (сайта по обсуждению проектов разрабатываемых нормативно-правовых актов - ред.) касательно языка. Я знаю, что вы понимаете, что это очень деликатный и один из важнейших вопросов развития нашей страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Моноязычие потянет нас назад и вниз, развитие многих сфер в нашей стране остановится. Во многих цивилизованных странах 2 и более гос. языков: Великобритания, Канада, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Финляндия, Кипр, Израиль, Сингапур, Казахстан, Беларусь, и т.д.



Русским языком в нашей стране владеют большинство населения, поэтому наилучшим шагом было бы сделать русский язык вторым государственным.



Если на портале СОВАЗ все проекты законов будут вводиться исключительно на узбекском языке - тогда многие не смогут понять все технические термины на узбекском, и соответственно не смогут принять участие в обсуждении законов". (John Cromwell)



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"Я против. Если хотите полностью сделать все на узбекском языке, то убирайте возможность учиться и расти на других языках. Пока у граждан есть возможность выбора языка обучения, пока сам узбекский язык претерпевает изменения (…) вводить штрафы - это притеснять всех. (…) Далее, юр. лицу совсем не хочется платить штрафы. С учетом [того], что нет курсов не то что по старой версии латиницы, о новой вообще, наверное, только мечтать, то юр. лицу выгоднее уволить сотрудника и не мучиться. Любой сотрудник - это гражданин Узбекистана, физ. лицо. Так что это коснется граждан и очень сильно. Не кнутом надо добиваться уважения к языку. Я, допустим, долгое время пыталась найти курсы, но их нет. Образование в нашей стране очень сильно хромает на любом языке обучения. Вводите в садиках обучение на двух языках, потом в школе, потом колледжах и институтах. Когда первое поколение малышей уйдет из садика с двуязычными знаниями, убирайте в садах не государственный язык. И так поэтапно приводите к стопроцентному знанию гос языка. А введение штрафов при неподготовленной почве - это притеснение граждан говорящих, пишущих и работающих на других языках". (Бирюкова Александра)



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"Против. Считаю применение Министерством юстиции, в качестве примера законодательства таких стран как: Латвия, Литва и Украина тревожным звонком. Продолжение давления на другие языки приведет к серьезному оттоку специалистов из Узбекистана, а также увеличению эмиграции. Прежде, чем выставлять подобные проекты, следует рассматривать краткосрочную и долгосрочную перспективу посредством аналитиков". (Жуков Алексей.)



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"А как же быть с Законом Республики Узбекистан от 21.12.1995 №167-I "О государственном языке", где в статье 10 говорится: "На предприятиях, в учреждениях, организациях и общественных объединениях делопроизводство, учетно-статистическая и финансовая документация ведутся на государственном языке, а в коллективах, где большинство работающих не владеет узбекским языком, наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках". Где четко указано, что наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках делопроизводство. Изменение, вносимое в КОАО, нарушает вышеуказанный Закон". (Мисик Сергей.)



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"Данные изменения в КОА противоречит нормативным актам РУз в частности ст. 27 Закона РУз "Об обращении физических и юридических лиц", где сказано, что ответы на обращения [граждан и не граждан] излагаются, по возможности, на языке обращения, должны содержать конкретные обоснования (по мере необходимости со ссылками на нормы актов законодательства), опровергающие или подтверждающие доводы по каждому вопросу, указанному в обращении. (…) Многие иностранные компании обращаются в гос органы на русском языке, и соответственно желают получить ответ на русском языке. Как им быть? Нанимать переводчика это дополнительные расходы для компании". (Shukrjonov Umid)



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"1) Нужно внести в закон, что ответ госорганы должны выдавать на том языке, на котором сделано обращение (заявление).



2) Первым вопросом чиновника гос органа, осуществляющего прием граждан должен быть вопрос: "На каком языке Вы хотите общаться?" И нарушение этого права должно также штрафоваться!



3) Все формы отчетностей должны вестись на двух языках (дублироваться мелко на языке общения).



И еще к организаторам сайта [СОВАЗ] - будьте до конца последовательными и дополните свое сообщение в бегущей строке - [о том] что если проект не будет продублирован на языке межнационального общения наряду с государственным, то он будет удален. И хотелось бы еще ввести английский. А то дискриминацией попахивает. Ведь в шапке есть выбор русского, так где он?". (Богдатов Арсен)



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"А почему бы не ввести русский и английский гос. языками. Будет три официальных государственных языка как у множества ВЕДУЩИХ экономик мира. А не брать пример со стран с мягко говоря не выдающимися результатами. Или кто-то боится конкуренции?



Займитесь делом. Введите уже декларирование доходов чиновников. Приведите антикоррупционное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против коррупции и особенно статьей 20 - на любом языке меня устроит". (Богдатов Арсен)



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"Половина комментариев на латинице, вторая на кириллице! Нужно систему образования улучшать! Отменить эту латиницу и оставить кириллицу! Обучить всех достойно языку, а потом требовать или штрафовать. Половина населения учила латиницу, вторая кириллицу, вот вам каша. Законопроект сам на кириллице опубликован. Предлагаю сделать изменения в Закон о гос языке и сделать вторым государственным языком русский! Все госчиновники своих детей в русские школы отдают…". (Bazarov Ramz)



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"Я против данного проекта. Читая комментарии, написанные на узбекском языке в поддержку данного проекта, можно четко и ясно увидеть, что именно те, кто поддерживает, должны сначала научиться грамотно писать. Здесь все кричат, распинаются, что поддерживают, что это будет правильно. Прежде чем вводить штрафы, я думаю, что в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие преподаватели работают в наших школах, их самих нужно переучивать узбекскому языку. Нетрудно заметить, что с начала карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, у нас принимаются законы только касательно штрафов. Печально конечно, что у нас в Минюсте только этим и умеют заниматься. Я присоединяюсь к тому мнению, что работников Минюста нужно аттестовать. Порой читаешь утвержденные и зарегистрированные этим государственным органом законодательные акты, уставы совместных предприятий и думаешь, как могут такие неграмотные люди работать в этой организации". (М. Translation)



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"Они даже на своем родном узбекском языке не умеют грамотно писать, не говоря уже о русском или английском языках. Да будет вам известно, уважаемые разработчики данного проекта, что испокон веков в любом государстве знание нескольких языков ценится ОЧЕНЬ ВЫСОКО. Наше государство многонациональное и поэтому будьте добры, соблюдайте наш Главный закон - Конституцию! Не нужно ущемлять права других наций, проживающих в Узбекистане. В судебных органах республики даже судьи подписывают порой очень неграмотно написанные решения, во многих из которых "истец" с легкой руки помощника судьи становится "ответчиком" или наоборот. Как можно брать пример с Украины, стран Прибалтики. Не занимайтесь национализмом! Повторюсь еще раз, в многонациональной стране должны учитываться права и интересы всех наций". (М. Translation)



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"Категорически выступаю против данного акта. Украина, Литва и т.п. страны - мягко говоря, это не самые лучшие примеры. Вместо того, чтобы русский язык сделать вторым государственным языком вы его отторгаете, уймитесь. Если уж не терпится, то пусть данный акт будет распространяться только на государственные предприятия и учреждения, а бизнес круги пусть сами выбирают. Товба килдим (спаси-сохрани - ред.). Что не день, то идиотские постановления". (Episode)



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"Я против продвижения проекта в таком виде. Нужно не стоять на месте, а тем более не двигаться назад. Можно и нужно, учитывая опыт развитых стран идти вперед вместе со всеми гражданами нашей страны, вне зависимости от языка общения! Например, некоторых стран СНГ (Белоруссия, Казахстан, Киргизия), европейских (Швейцария, Бельгия, Ирландия и др.), а также других развитых стран (Сингапур, Канада, Израиль).



Речь идет о введении понятия "официального языка" и включении в него помимо узбекского, других языков на которых говорит и думает немалое количество граждан нашей страны, например, русский, таджикский и каракалпакский.



Будет только плюсом, если у нас в стране будет несколько официальных языков, еще раз повторюсь, официальных! (Государственный один, только узбекский), а официальных несколько, на которых в обязательном порядке будут готовиться, обсуждаться и приниматься нормативно-правовые акты". (Kenjaev Timur)



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"Узбекистану нужно два государственных языка в рамках интеграционных процессов с СНГ (узбекский и русский языки). Это облегчит взаимодействие со странами СНГ, иначе госструктурам Узбекистана, госслужащим, не владеющим русским языком, придется с ними общаться через переводчиков и службы переводов, а это дополнительные финансовые затраты из госбюджета, в том числе и для подготовки и содержания таких переводчиков и служб перевода. Тем более, Казахстан, Киргизия и Беларусь, где два государственных языка, являются государствами - участниками ЕАЭС, куда Узбекистан одобрил свое участие в качестве страны - наблюдателя". "Этот законопроект поведет нас назад, а не вперед". (Ikrom Zakhidovich)



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"Какой удручающий и беспросветный закон. Я гражданин Узбекистана, и я против. Мои предки еще до революции приехали в Узбекистан из Белоруссии осваивать безжизненную Голодную степь. Они всю жизнь там прожили в сложных экономических условиях. Я родился в Узбекистане. Всю жизнь соседи у нас были узбеки, я с ними разговаривал на русском, они со мной на узбекском, мы прекрасно понимали друг - друга и НИ РАЗУ плохого слова от них я не услышал по поводу моего языкового "недостатка" или что я их не уважаю. СПАСИБО вам господа чиновники, у вас отлично получается разжигать [межэтническую] рознь. Какие бы пояснения вы ни публиковали, понятно уже сейчас как в каком направлении истолкует большинство населения этот закон. В Госучреждениях уже давно на 99% вся документация и 95% все взаимоотношения происходят исключительно на узбекском языке. Что вы хотите этим спровоцировать? С экономикой же все в порядке, особенно после пандемии, только национализма не хватало до полного счастья". (VasssGreek)



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"Очень недальновидное решение. Оно однозначно воспримется как ущемление прав и свобод русскоязычного населения Узбекистана. Косвенное принуждение к эмиграции. А ведь сейчас не 90-е, с современным распространением интернета данная ситуация мгновенно разнесется по социальным сетям и негативно скажется на образе Узбекистана за рубежом. А если отреагирует Минюст России и примет [ли] акт, ужесточающий проживание трудовых мигрантов из Узбекистана? У Минюста есть в запасе 2 миллиона рабочих мест для тех, кто начнет возвращаться из России?" (Rinat Sayfulin)



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"Неужели вопрос внесения поправок в данный законопроект стал актуальным именно сейчас, в то время, когда весь мир и в частности Узбекистан борется с коронавирусом?



Данный законопроект ущемляет права всех русскоговорящих людей многонационального Узбекистана. И я делаю упор на русскоговорящих, поскольку я сам и большинство моих друзей, узбеков, также мыслят на русском языке. Если мы хотим пойти по пути развития и системного реформирования общественной жизни, нам нужно перенимать передовой опыт стран, достигших взрывного роста экономики во второй половине 20 века. Сингапур, Южная Корея, Тайвань и многие другие экономически развитые государства сделали упор не на один язык, а избрали внедрение языков ООН в управление государством, в частности английского языка". (Xalmatov Sardor)



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"И русский, и английские языки - это языки технологий, языки международного и межнационального общения. Самые передовые знания выходят на английском и русском языках. Мы не должны препятствовать их распространению в нашей стране, напротив, способствовать популяризации и массовому внедрению в школы, университеты, вести делопроизводство и т.д.". (Xalmatov Sardor)



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"Уважаемый Президент, неоднократно в своих посланиях делает упор на изучение иностранных языков, поскольку, если мы изолируемся от остального мира только с одним узбекским языком - мы не сможем раскрыть весь свой богатый человеческий потенциал и будем вечно в статусе догоняющих, а не лидеров. В нашей стране и так наблюдается отток русскоговорящих граждан, которые в свою очередь являются высококлассными специалистами, в общей массе своей образованными и культурными людьми. И повторюсь, я акцентирую свое внимание не на этносе, а на языке общения. Эти люди не претендуют на власть, не претендуют на какие- то особые полномочия и привилегии в обществе. Своим трудом они вносят свою лепту в развитие нашей Родины и укреплению экономической мощи. Если Вы перекроете им кислород, в виде возможности общаться, писать и думать на их родном языке, мы станем свидетелями крупнейшей массовой миграции и утечки мозгов со времен распада Советского Союза" (Xalmatov Sardor)



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"Нам не нужен украинский, латвийский или таджикский сценарии развития общества. Ситуация с коронавирусом показала, кто нам друг. И большая часть наших трудовых мигрантов живут и работают в России, в стране, где проживает наибольшее количество русскоговорящих граждан в мире, вне зависимости от национальности. Нам нужно развивать стратегическое сотрудничество и партнерство со всеми странами СНГ, строить мосты, а не возводить стены. Если Вы примите поправки в этот закон - Вы создадите прецедент и наглым образом попрете верховный закон государства, конституцию, где указано, что всем людям предоставляются равные права и возможности и в частности абзац 2 статьи 4 Конституции РУз". (Xalmatov Sardor)



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"Вместо того, чтобы предлагать штрафы за использование других языков, лучше бы создали условия и инфраструктуру для изучения государственного языка на должном уровне. Когда я обучался в школе, нас плохо учили государственному языку, рисовали оценки и не хотели обучать, поскольку сами педагоги не владели узбекским в совершенстве". (…) А разве у нас есть курсы, подготовлена инфраструктура для обучения государственному языку? И это я пишу сейчас о столице, не говоря уже о регионах, где русскоговорящим гражданам приходится сложнее всего. Многие мои русскоговорящие друзья хотели бы овладеть государственным языком, но у них нет такой возможности. И что, из-за этого, они не могут трудиться во благо Родины и их нужно за это штрафовать? И к тому же изучение языка это не сродни изучению таблицы умножения, для того, чтобы научиться писать и грамотно излагать свои мысли потребуется не один год". (Xalmatov Sardor)



***



"В заключение я отмечу, что кадры решают все. Нужно стимулировать изучение и внедрение иностранных языков, мы живем в третьем тысячелетии, в условиях глобализации, а не доисторическом коконе, изолирующем Узбекистан от всего остального мира. Советую изучить опыт Сингапура, где отец нации Ли Куан Ю, сделав английский язык государственным, способствовал достижению небывалых высот в экономической и общественно-политической сфере в кратчайшие по меркам истории сроки.



Людям, предложившим внести поправки в данный законопроект, должно стать стыдно. В такое непростое для всей страны время, время пандемии, природных бедствий и катаклизмов, когда весь народ Узбекистана сплотился и стал как никогда единым целым, подобными националистическими законопроектами, Вы хотите разобщить нацию и посеять раскол и смуту в рядах наших граждан". (Xalmatov Sardor)



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"Здравствуйте!



Я против такой поправки в данный момент.



Я не узбек по национальности. Обучался на русском языке. И пока не могу также вменяемо изложить свое мнение и свои мысли на узбекском языке, тем более на латинице. Прошу не судить за это строго. Но я сын Узбекистана и люблю свою родную землю.



Однако вижу в предложенном проекте поправки ущемление наших прав для себя, своей семьи, всех граждан Узбекистана, не обучавшихся на узбекском языке и не говорящих дома, в быту на узбекском языке. По данным из открытых официальных источников в Узбекистане на 2017/2018 г.г. в 903 [русскоязычных] школах обучается 10% школьников, в том числе и очень много школьников из узбекских семей. Кроме этих школьников минимум треть населения использует русский язык для обращений в государственные учреждения и в быту.



Страна, народ и правительство во главе с Президентом, в едином порыве достойно ведут тяжелую борьбу со стихиями. Пандемия, наводнения и борьба с всемирным экономическим кризисом. Именно поэтому, не самое лучшее время ввергать страну и народ в волнение, дискуссии и споры.



В первую очередь, добиться полной победы над короновирусом, снятия всех ограничений, восстановления экономического положения до приемлемого уровня. Довести экономику, бизнес и благосостояние народа до какого-то более благоприятного состояния.



А вот тогда уже, можно вместе задуматься и красиво исполнить следующее:



1. Сделать обязательным три языка для делопроизводства, оборота документов и обращений, во всех госучреждениях без исключения:



а) Узбекский - как государственный;



б) Английский - как международный язык;



в) Русский - как язык межнационального общения;



2. Ныне действующие должностные лица ОБЯЗАНЫ будут владеть всеми тремя языками. Для этого ввести срок для обязательного овладения языками на приемлемом уровне и за счет самого должностного лица. Ввести ощутимые поощрительные меры для владеющих этими тремя и больше языками (норма для всех передовых компаний мира).



3. В течение срока, отведенного для овладения всеми должностными лицами языками, провести перевод всей нормативной базы, специальной и технической литературы на три языка (будут учтены интересы [представителей] народа всех национальностей, иностранных инвесторов, высококлассных специалистов и филологического сообщества).



4. Сделать приоритетным в дошкольной подготовке, школе, лицеях и колледжа изучение узбекского, английского и русского (опять же это уже норма для многих успешных учреждений МНО и родителей) независимо от языка обучения.



5. Сделать обязательным обучение изучение всех 3 языков в лицеях, колледжа, бакалавриате и выше (это естественно для любого современного, уважающего себя студента). Усилить контроль за уровнем преподавания и, особенно, за аттестацией полученных знаний.



6. По истечении срока, отведенного для переобучения действующих должностных лиц, ввести обсуждаемую в проекте поправку в КоАО РУз. Возможно, даже в более строгом варианте в части санкций, и применить ее не только для государственных учреждений, но и для всех хозяйствующих субъектов. Ибо было дано время на обучение языкам всем, введены поощрительные меры.



7. Соответствующим структурам правительства, узбекской филологии, литературному сообществу, музыкантам и всем людям искусства совместно создать единую программу продвижения узбекского языка и культуры Узбекистана за пределами нашей Отчизны по всему миру (также используя зарубежные диаспоры и трудовых мигрантов - наших соотечественников за рубежом). Этим занимаются практически все развитые и не только страны. Частично это уже начали делать кинематографисты и министерство туризма, согласно программам привлечения туристов по заданию Президента.



Узбекистан всегда был силен силой единства, силой равноправие и силой справедливости.



В этот Священный месяц Рамазан надо оставить споры, распри, разделение, ущемление чьих-то прав и сплотиться вокруг Президента, правительства и Парламента в борьбе с болезнью, пандемией, социальными и экономическими последствиями других стихийных бедствий.



Спасибо всем, кто так или иначе выразил свою позицию по обсуждаемому проекту!" (Djunayd Burkhanov)



***



"Я против. Представьте себе, сколько русскоязычного населения окажется без средств существования. Сколько людей, родившихся здесь, но, к сожалению, не осиливших узбекский язык вынуждены будут покинуть свою Родину". (Андрей Лигай).



***



"Во время кадрового голода на профессиональных специалистов подобное предложение [Минюста] считаю неуместным". (Rahim Turobov) (Перевод с узбекского.)



***



"Прежде чем вносить такие предложения, проанализированы ли документы, написанные на узбекском языке? Читая некоторые документы, вы найдете 50-60 слов внутри одного предложения, даже невозможно понять, что с чем связано. В первую очередь, необходимо повышать грамотность государственных служащих, ввести какие-то стандарты при написании документов, предложения в документах должны быть краткими, понятными.



А проанализировано ли, в том числе, сколько людей в государственных учреждениях могут готовить документы на узбекском языке, читать их и понимать? Отдавать команды сверху, мол, выполняйте, - это легко, а вот как это обязательство исполнить на местах? Как быть с теми, кто, хорошо зная свои задачи как специалисты, не знают языка? Опять же, наш язык должен быть обогащен новыми словами, некоторые термины не имеют четкого смысла. Стоит [нерешенным] также вопрос введения латинского алфавита, несмотря на то, что вы представляете [целое] министерство, по сей день сами продолжаете писать на кириллице...



Короче говоря, такое принуждение не решит проблему, а станет проблемой в проблеме". (Rahim Turobov) (Перевод с узбекского.)



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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