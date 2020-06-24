Подвел авторитет. За что "сел" 4-й президент Киргизии, - "Известия"

20:35 24.06.2020

Подвел авторитет: экс-президент Киргизии приговорен к 11 годам тюрьмы

Алмазбек Атамбаев признан виновным в деле о незаконном освобождении криминального аторитета



Елена Мотренко



Во вторник, 23 июня, суд Первомайского района Бишкека приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам заключения с конфискацией имущества. Суд признал экс-главу государства виновным в "организации коррупции в интересах организованной преступной группы" - речь идет о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, Атамбаев лишен государственных званий и наград (в том числе орденов "Данакер", "Манас" II степени, медали "Данк"), а также именных президентских часов. Подробности громкого дела - в материале "Известий".



Хотели большего



Приговор был оглашен в отсутствии бывшего главы государства - Алмазбек Атамбаев отказался от участия в слушаниях и последнего слова, поскольку считает обвинения абсурдом. Разбирательство по существу началось еще в ноябре прошлого года, и сторона обвинения просила для бывшего главы государства больше - 15 лет тюрьмы.



В итоге - 11 лет и 2 месяца заключения с конфискацией имущества, с лишением государственных званий и наград. Известно, что в список конфискованного имущества вошли пять автомобилей, земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях (всего 10 объектов), бывшие в собственности Алмазбека Атамбаева компании "Медиа форум", "Форум", "Автомаш", телеканал "Апрель", счета и ценные бумаги в нескольких киргизских банках.



Алмазбек Атамбаев, который возглавлял республику в 2011–2017 годах, был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш в Чуйской области. Спецоперация длилась почти сутки - сторонники бывшего президента оказали серьезное сопротивление. За медицинской помощью тогда обратились более ста человек, в больнице скончался замкомандира спецотряда "Альфа" Усенбек Ниязбеков.



Позже Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) объявил о причастности Алмазбека Атамбаева и его телохранителя к гибели спецназовца и покушению на убийство других потерпевших. Как сообщал ТАСС со ссылкой на ведомство, экспертиза доказала, что смертельный "выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СДВ (винтовка), принадлежащей Атамбаеву".



Дело об освобождении Батукаева - первое, которое дошло до суда. Экс-президента также подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, в организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, захвате заложников, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш и Иссык-Кульской области.



Алмаз в клетке: в Киргизии судят бывшего президента Атамбаева

Экс-главу республики обвиняют в коррупции и организации беспорядков



Мнимый больной



Кроме бывшего президента фигурантами по делу о коррупции при незаконном освобождении Азиза Батукаева проходили еще несколько человек из числа врачей и бывших чиновников.



Имя криминального авторитета Азиза Батукаева (кличка "Азиз") зазвучало еще в 1990-х: он возглавлял крупнейшую бандитскую группировку, которая "славилась" на всю Чуйскую долину рэкетом, наркоторговлей и заказными убийствами. В 1995 году Батукаева вместе с братом попытались осудить по обвинению в бандитизме, но в итоге криминальный авторитет отсидел пять лет за вымогательство и в очень комфортных условиях: с телевизором, коврами и персональной охраной.



В начале 2000-х Батукаев снова оказывается за решеткой - на этот раз за незаконное хранение оружия. И снова условия содержания преступника были, как в санатории. Позже в Генпрокуратуре рассказывали, что жил "Азиз" в отдельном двухэтажном здании с женой и снохой, мучился от язвы желудка (по этой причине для него специально держали кобыл и коз), а еще разводил собак бойцовских пород.



Спокойная жизнь закончилась в 2005 году, когда в колонию, где сидел Батукаев, приехала парламентская комиссия - ознакомиться с условиями "курортной жизни" заключенных. Начался бунт, в ходе которого были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник Главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2006 году Азиз Батукаев был осужден почти на 17 лет за организацию массовых беспорядков, незаконное хранение оружия и наркотиков.



Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии

Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики



Так бы и сидел криминальный авторитет в тюрьме, если бы в 2013 году врачебная комиссия не обнаружила у него рак крови последней стадии. 9 апреля Батукаева освободили досрочно. Через несколько часов бывший арестант получил новый паспорт и на частном самолете улетел в Чечню.



Спустя несколько дней в Киргизии заподозрили неладное - депутатская комиссии инициировала расследование обстоятельств освобождения Батукаева: местные СМИ писали, что "неизлечимый больной" оказался совсем не при смерти, а установленный диагноз - фальшивка.



Как сговорились



"Без предварительного сговора Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Государственной службы исполнения наказаний, Генеральной прокуратуры, Государственной регистрационной службы, омбудсмена было бы невозможным столь быстрое освобождение судом от дальнейшего отбывания наказания Батукаева и его дальнейший вылет за пределы Киргизии", - отмечали члены депутатской комиссии в 2013 году.



Спустя шесть лет дело сдвинулось с мертвой точки. В списке фигурантов дела почти 20 человек: онколог и лаборант, которые участвовали в постановке диагноза, бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший руководитель Национального центра гематологии Абдухалим Раимжанов, бывший советник председателя службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев, экс-генеральный прокурор Индира Джолдубаева и другие. В августе в МВД Киргизии заявили о причастности к делу Батукаева бывшего президента Киргизии.



"Согласно материалам уголовного дела, Батукаев был освобожден по прямому указанию Атамбаева, путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни было организовано незаконное освобождение криминального авторитета", - говорилось в сообщении МВД.



Официально озвучено не было, но местные СМИ писали, что за свое освобождение Азиз Батукаев заплатил $2 млн.



Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж

Оказав сопротивление при задержании, экс-президент грубо нарушил Конституцию, считают власти



Символом стать не суждено



По мнению политолога Александра Князева, приговор едва ли существенно повлияет на политическую обстановку в стране: Алмазбек Атамбаев еще в годы своего президентства потерял значительную общественную поддержку.



"Общество будет достаточно безразличным к вынесенному ему приговору, поэтому он не должен стать каким-то серьезным дестабилизатором, - говорит в беседе с "Известиями" эксперт. - Как политический лидер, на мой взгляд, Атамбаев закончил свою карьеру, когда ушел с президентской должности".



Эксперт отмечает, что у Атамбаева, а точнее, у его бывших премьеров, которые тоже проходят по многим уголовным делам, есть определенная группа поддержки. Но неким символом, знаменем и тем более лидером какого-то нового движения бывший президент стать не способен.



"Проходит время, появляются другие лидеры. Вообще в Средней Азии (и в Киргизии в частности) очень важную роль играет то, в чьем распоряжении находится административный ресурс. Сегодня он в руках Сооронбая Жээнбекова. После прошлогодних событий, когда был арестован Атамбаев, Жээнбеков относительно укрепил свою власть. Я думаю, что Атамбаев будет не самой важной проблемой Жээнбекова и на предстоящих выборах, и в целом", - отмечает Александр Князев.



Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов в беседе с "Известиями" отмечает, что приговор Атамбаеву - это приговор не только бывшему президенту, но и всей политической системе Киргизии.



Трудности переводов: выживет ли Центральная Азия без денег мигрантов

В регионе приготовились к голоду и выступлениям исламистов



"Киргизию всегда называли "островом невезения", "несостоявшимся" государством на постсоветском пространстве. Мы видим, что ее политическая элита деградировала чуть ли не до уличных кланов. Власть равно собственность. Люди приходят во власть только для того, чтобы заработать, получить контроль над рынком, контрабандными потоками. Они даже не могут договориться о том, чтобы сохранить свою собственность после ухода. Это уже третий президент, имущество которого конфискуют", - замечает эксперт.



Решение суда может и попытаются подать как целенаправленную борьбу с коррупцией в стране, но, по словам эксперта, сами жители воспринимают ситуацию как банальное сведение счетов.



"Когда население видит, что бывшие руководители представляют собой коррупционных лидеров, то возникает большое социальное напряжение. И здесь может сыграть исламистский фактор: мы знаем, что есть идеи исламской справедливости, солидарности… Другой конструктивной идеи нет: нет проектов развития Киргизии, нет проекта выхода страны из тупика. Задача власти проста - усидеть на стуле: как можно больше получить и постараться остаться в живых, - говорит "Известиям" Юрий Солозобов. - Это может привести к расколу внутри уже такого неоднородного киргизского общества".