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Христа сочли расистом: движение BLM призвало уничтожать изображения Иисуса
23:00 24.06.2020

Америка взяла пример с революционной России

Произошло ровно то, что должно было произойти - движение Black Lives Matter вышло на путь богоборчества. Активист BLM, бывший пастор Шон Кинг, призвал сносить статуи Христа, уничтожать фрески, витражи и иконы, поскольку там Иисус "белый" и его изображения, якобы - знак превосходства над черными.

Христа сочли расистом: движение BLM призвало уничтожать изображения Иисусафото: AP
Шон Кинг аргументирует это тем, что, дескать белые считают Христа "белым европейцем" (откуда эта мысль взялась в его голове, спросите у него). А ведь в Библии, пишет он, "когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет!". Поэтому изображения Христа надо уничтожать, как расистскую пропаганду. Бред. Но и куда более шизофренические аргументы, как мы помним, становились весомыми для погромов.

В начале 20 века мир с ужасом наблюдал, как в России падают статуи царей и князей, полководцев и мыслителей - "пособников царизма". "Угнетателей", то есть. Затем настал черед храмов. Но вот спираль истории сделала виток. Теперь уже мы наблюдаем, как в США и Европе крушат памятники отцам-основателям, великим людям, вытирают ноги о собственную историю. Ну, что же, добро пожаловать в клуб.

Чернокожие американцы считают, что борются за справедливость. Но получается сплошной "гангста парадайз": грабежи и насилие. А еще - унижение белых. Черный расизм. Четкий сигнал о превосходстве черной расы: на колени! Целуйте ботинки! Мойте нам ноги! Это не покаяние белых, это, еще раз повторю, бессмысленное унижение. Которое никак не приведет к равноправию. Но в интересах революции этого мало. Давайте теперь уничтожим белого бога. В которого, впрочем, верит масса афроамериканцев.

Идея Кинга, конечно, понравилась, мягко говоря, не всем. В сети появились критические отзывы. Впрочем, грабежи тоже не все одобряли, но это мало кого остановило. Дженна Эллис, старший юрисконсульт Трампа, написала: "Если они попытаются отменить христианство, если они попытаются заставить меня извиниться или отречься от моей веры, я не согнусь, я не дрогну, я не сломаюсь".

Куда дальше она собирается не ломаться, если черные ботинки уже вылизаны до блеска? Реднеки начнут петь "Чижа и Ко": "Спаса со стены под рубаху снял, хату подпалил, да обрез достал"? Менее чем за месяц, с 27 мая, по данным "Вашингтон пост", шесть мертвых чернокожих были найдены в США на деревьях (Калифорния, Джорджия, Нью-Йорк, Орегон и, конечно, Техас). Полиция говорит - они сами. Семьи подозревают линчевание. Предчувствие гражданской войны?

Не хотелось бы кровавой каши даже за океаном. Тем более, что в глобальном смысле, в перспективе ближайшего века, среднестатистическая "Дженна Эллис" уже обречена. Против закона природы "выживает сильнейший" (не телом сильнейший, если брать человеческую популяцию, а духом) не попрешь. Римская империя рухнула, когда начали трещать ее духовные скрепы, воинский дух был забит липким запахом разврата. Тоже самое происходит с "белой" цивилизацией, где нормой становятся 26 или сколько там полов, нет больше таких понятий, как мама и папа и так далее. На смену ей приходят живущие едва ли не по "Домострою" "варвары" ("варвары" - с точки зрения просвещенного и изнеженного белого человека со стаканчиком кофе навынос в руке). Приходят те, у кого есть жесткие, а то и жестокие моральные принципы, есть мужчины и женщины и куча детей.

BLM - малая часть этого глобального процесса. И их богоборчество - неизбежный перекос. Нам ли, с нашей историей, этому удивляться.

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Дмитрий Попов

Источник - mk.ru
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