 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.06.2020
23:31  Убили дуру... Компания Audi разорвала контракт с Собчак, обвинив ее в расизме
23:00  Христа сочли расистом: движение BLM призвало уничтожать изображения Иисуса
22:19  Кто организовывает оперативные "утечки" из Генштаба Турции?
20:35  Подвел авторитет. За что "сел" 4-й президент Киргизии, - "Известия"
20:33  Узбекистан. Идея государства для всех против идеи этнического господства
20:08  Партиарх РПЦ Кирилл молится за здоровье Елбасы
17:37  Москва. Парад Победы - 24/06/2020 (видео-трансляция)

16:49  Прилетевший в Москву глава Киргизии Жээнбеков не пошел на Парад из-за подозрений на КОВИД
16:06  Д.Ашимбаев: Клановость и трайбализм – часть культурного кода казахов
16:05  Приговор Атамбаеву – "судилище" или "торжество справедливости"? - С.Масаулов
16:00  Украина вновь рискует остаться без транзита российского газа, - "СП"
15:58  Церковный вопрос: в Черногории реализуют украинский сценарий раскола, - К.Логинова
15:56  Иран назвал условия возобновления диалога с США, - "РГ"
15:54  Покрылись пленкой: на Украине снова cлили беседы Порошенко и Байдена, - И.Кармазин
15:50  Казахстан. Сомнительный член НСОД: судебная тяжба одного политолога
13:30  Google как Министерство правды нового мирового порядка, - Вл.Прохватилов
10:21  Война памятникам - мир дворцам? - А.Анпилогов
09:29  Проведение Парада Победы - правильное и необходимое решение России, - Сю Янь
09:23  Россия и Иран спорят о господстве в Дамаске, - Кристиан Вайсфлог
09:21  США и Россия проводят переговоры по вооружениям - в отсутствие Китая, - Wall Street Journal
09:08  Редкий мигрант долетит до Бишкека, - "ВБ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Убили дуру... Компания Audi разорвала контракт с Собчак, обвинив ее в расизме
23:31 24.06.2020

Компания Audi разорвала контракт с Собчак, обвинив ее в расизмефото: Кадр из видео
Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с телеведущей Ксенией Собчак, обвинив ее в расизме и дискриминации, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя компании. Инциденты с участием Собчак являются неприемлемыми, подчеркнул сотрудник Audi Вернер Нойхольд.

Собчак сотрудничала с брендом в течение 8 лет, являясь его лицом в России. Но 7 июня Собчак выложила в Instagram видео, в котором на фоне черного экрана звучала песня "Убили негра". Позднее Собчак удалила данный пост, рассказав, что она участвовала в шоу Comment Out.

Ранее Собчак заявляла, что она решительно выступает против любых форм расизма и дискриминации, но не оправдывает погромов и беспорядков в США, которые учинили представители движения Black Lives Matter. 20 июня Собчак оставила следующую запись в Telegram: "Я за равенство и братство. Против расизма и дискриминации. Но вот это, это как? Какое отношение вандализм имеет к правам человека?" Далее она выложила видео, на котором демонстранты валят статую американскому государственному деятелю.

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593030660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр А. Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте РК
- Мажилис в I чтении одобрил поправки по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата
- "Каждый отчетный месяц люди останутся без зарплаты"
- Д.Ашимбаев: Каждый второй высокопоставленный из Старшего жуза, каждый десятый – шапрашты
- Роман Скляр провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- Кадровые перестановки
- Комитетом Сената обсуждены кандидатуры для избрания на должности судей Верховного Суда
- Дорогая техника в построенной BI Group у курганов "инфекционке" вышла из строя в Алматы
- "Самрук-Қазына" направил в Нацфонд 50 млрд. тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  