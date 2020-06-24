Убили дуру... Компания Audi разорвала контракт с Собчак, обвинив ее в расизме

23:31 24.06.2020

Компания Audi разорвала контракт с Собчак, обвинив ее в расизмефото: Кадр из видео

Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с телеведущей Ксенией Собчак, обвинив ее в расизме и дискриминации, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя компании. Инциденты с участием Собчак являются неприемлемыми, подчеркнул сотрудник Audi Вернер Нойхольд.



Собчак сотрудничала с брендом в течение 8 лет, являясь его лицом в России. Но 7 июня Собчак выложила в Instagram видео, в котором на фоне черного экрана звучала песня "Убили негра". Позднее Собчак удалила данный пост, рассказав, что она участвовала в шоу Comment Out.



Ранее Собчак заявляла, что она решительно выступает против любых форм расизма и дискриминации, но не оправдывает погромов и беспорядков в США, которые учинили представители движения Black Lives Matter. 20 июня Собчак оставила следующую запись в Telegram: "Я за равенство и братство. Против расизма и дискриминации. Но вот это, это как? Какое отношение вандализм имеет к правам человека?" Далее она выложила видео, на котором демонстранты валят статую американскому государственному деятелю.