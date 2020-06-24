Расовые беспорядки в США - дело рук элиты, - разоблачает Йинь Ма

00:07 25.06.2020

Расовые беспорядки в США - дело рук элиты: Washington Examiner



Корни расовых бунтов, которые бушуют сейчас по США, не в твитах Трампа, а в американских университетах, полагает американский политкомменатор Йинь Ма. Автор книги "Китаянка в гетто" объясняет свое утверждение в издании Washington Examiner.



ИГОРЬ ЮДКЕВИЧ, 24 июня 2020, 14:50 - REGNUM Протестующие, будь то мирные или жестокие, оправдывают свои действия осуждением системного расизма в правоохранительных органах и стране в целом. Причина их массового недовольства заключается в тезисе, что "Америка - расистская страна". В разгар этого хаоса руководители Института Клермонта (калифорнийского аналитического центра) задали важный вопрос: "Почему так много наших граждан считают, что Америка является расистской по своей сути?" На самом деле, ответ довольно прост, объяснили они: "Потому что эта ложь проповедовалась нашими университетами и средствами массовой информации, как Евангелие, в течение целого поколения. Оттуда она распространилась по всему обществу, особенно среди элиты. Даже большинство правых лидеров не желают опровергать эту разрушительную ложь, хотя тем самым они способствуют лжи, беспорядкам, которые она породила, и в конечном счете разрушению Америки. Это значит, что беспорядки - дело рук элиты".



Действительно, именно университеты, особенно элитные, посеяли семена нынешних конвульсий, десятилетиями распространяя миф о том, что эта страна является расистской. Эти университеты были не единственными учреждениями, которые делали это, но они несут чрезвычайную ответственность. Можно было бы подумать, что высшее образование должно быть связано с приобретением знаний, но элитные университеты давным-давно ясно дали понять, что самым желанным призом является разнообразие, практикуемое через политику идентичности.



Студенты, появляющиеся в вузе, быстро узнают, что отсутствие традиционно желательных качеств, таких как мужество, верность, честь или добродетель, не имеет большого значения. Однако быть названным расистом равносильно социальному - и потенциально карьерному - самоубийству. Поскольку человека можно легко назвать расистом, даже если он на самом деле им не является, белокожие студенты обычно притворяются безопасности ради, выражая сожаление или раскаяние за свой привилегированный статус, предоставляемый тем, что им говорят, будто это расистская страна.



Расизм, практикуемый самими университетами, также вопиюще очевиден. Иск, поданный некоммерческой организацией "Студенты за справедливый прием" против Гарвардского университета, выявил грязную и сложную схему расовой дискриминации, направлявшуюся этим вузом против азиатских абитуриентов в течение десятилетий. Тем не менее Гарвард бесстыдно оправдывает свой расизм, настаивая на том, что он имеет полное право создавать "разнообразный" студенческий корпус. Наличие слишком большого количества квалифицированных студентов азиато-американцев помешало бы достижению этой цели. В этой парадигме расовые меньшинства вносят свой вклад в разнообразие, привнося различные расовые перспективы.



Этим грешен не только Гарвард, уточняет автор, ссылаясь на другую свою статью, в которой рассказывается, как в 2018 году некоммерческая научно-образовательная организация "Центр равных возможностей" опубликовала отчет, в котором подробно описан именно этот тип расизма. В докладе, написанном доктором Алтеей Нагаи и озаглавленном "Слишком много американцев азиатского происхождения: позитивная дискриминация при приеме в элитные колледжи", показано, что два элитных университета, Массачусетский Технологический институт и Гарвард, имеют эффективный "потолок" по числу американских абитуриентов азиатского происхождения, которых можно принять. Оба университета рассматривают расовую принадлежность при приеме студентов. В Массачусетском технологическом институте доля американских студентов азиатского происхождения с 1990-х годов оставалась стабильной на уровне около 26%. В отличие от этого, Калифорнийский технологический институт (Caltech), который не использует расу в качестве фактора приема, имеет 43% студентов из Азии и Америки. Массачусетский технологический институт и Гарвард едва ли единственные, практикующие расовую дискриминацию. Нагаи напоминает читателям, что в то время как для афроамериканцев, латиноамериканцев и белокожих уровень приема составлял 31, 27 и 26 процентов соответственно, американцы азиатского происхождения принимались на 18 процентов. Конечно, вся эта позитивная дискриминация осуществляется во имя разнообразия, чтобы убедиться, что американцы азиатского происхождения не "перепредставлены" относительно их численности в национальном населении.



В этой парадигме очевидны и другие вещи. Заступиться за Америку? Не напрягайтесь. Возражаете против абсурдности политики идентичности? Слишком рискованно. Говорить вслух, что раса или этническая принадлежность - это не судьба? Не стоит усилий. Гарвард далеко не одинок в том, чтобы практиковать расизм и ставить политику идентичности превыше всего. Многие университеты по всей стране, в том числе конкуренты Гарварда, делают то же самое.



Со временем многие студенты, получившие такое образование, приходят к убеждению, что Америка на самом деле является расистской страной и что все в повседневной или политической жизни в конечном счете должно рассматриваться через призму расизма. После окончания университета многие из них работают в средствах массовой информации, на Уолл-Стрит или в крупных технологических гигантах. Многие из них протестовали в последние недели, поскольку опросы показывают, что белокожие люди, участвующие в протестах, в подавляющем большинстве молоды и хорошо образованны. Они гордятся тем, что поддерживают Black Lives Matter, активистов, возглавляющих протесты, но их причудливое образование сделало их неспособными защитить абсолютную абсурдность нынешней мантры движения: "Распустить полицию".



Между тем, поскольку привилегированным белокожим людям на протяжении многих поколений неоднократно говорили, что они по своей сути неинтересны, многие теперь пытаются сделать себя более интересными, устраивая беспорядки. Яростная борьба за права афроамериканцев - это их путь к расовому искуплению. По иронии судьбы мирные чернокожие активисты возмущаются разрушительным воздействием таких действий на их движение.



Пока политики сейчас справедливо обсуждают разумную структурную реформу полиции, катастрофические результаты того, как университеты обучают молодежь, взрываются (иногда буквально) в городах, поселках и общинах по всей стране. Для тех, кто не считает Америку расистской, нынешний кризис ясно показал, что структурные реформы высшего образования в этой стране крайне необходимы.



24 июня 2020

Игорь Юдкевич