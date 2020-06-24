Китай и Россия по-разному готовятся к иранскому сценарию блокады, - А.Башкатова

00:09 25.06.2020

Угроза отключения РФ от SWIFT актуальна, как и шесть лет назад



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

24.06.2020



Конгресс США возвращает в повестку дня

вопрос о финансовой блокаде Москвы.



Иранский сценарий финансовой блокады – отключения от системы межбанковский платежей SWIFT – не такой уж и фантастический для крупнейших экономик мира, находящихся в конфронтации с Вашингтоном. Китайские чиновники объявили, что Пекину надо готовиться к этому "по-настоящему, а не только психологически". Минфин РФ демонстрирует оптимизм и напоминает, что в течение шести санкционных лет страна развивала финансовую систему. Судя по всему, Москва пока не верит в такой исход.

Китаю надо подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы в случае санкций Вашингтона, объявил зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.



В частности, имеются в виду долларовые расчеты при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.



"Мы должны подготовиться к отключению заранее, по-настоящему, а не только психологически", – приводит слова китайского чиновника гонконгское издание South China Morning Post. Зависимость от систем в долларовых расчетах делает КНР уязвимой для потенциальных санкций Вашингтона, добавил он.



Также Фан Синхай указал на риски возможного обесценения доллара. КНР располагает примерно 2 трлн долл. в виде нефинансовых инвестиций за рубежом. Кроме того, Китай – один из крупнейших держателей американского госдолга, вложения КНР в ценные бумаги США сейчас составляют почти 1,1 трлн долл. "Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений", – пояснил он.



Похоже, российские чиновники, несмотря на новые угрозы американских конгрессменов-республиканцев отключить Россию от SWIFT, настроены оптимистичнее.



Когда такая угроза прозвучала в 2014 году, в правительстве сообщили, что Минфин и Центробанк активно работают над защитой внутрироссийских расчетов от возможного отключения от SWIFT. При этом замминистра финансов Алексей Моисеев уточнял, что эта угроза все же теоретическая, ведь отключение России от SWIFT усложнит жизнь не только Москве, но и всем торговым партнерам РФ.



За прошедшие шесть лет санкций определенные меры были приняты. Во-первых, Центробанком была учреждена национальная система платежных карт, на базе которой были созданы карты "Мир" и Система быстрых платежей. Во-вторых, происходило укрепление международного сотрудничества и активное освоение международного рынка, сообщает в своем исследовании, посвященном угрозам финансовых санкций против России, доцент Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.



В-третьих, условия деятельности международных эмитентов карт в России были приведены в соответствие с российской Национальной системой платежных карт, власти создали единый российский операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем.



Кроме того, была создана отечественная система обмена финансовой информацией, правда она используется в основном на территории России. "Для продвижения системы на международном уровне Россия развивает взаимодействие с Китаем, Турцией, Ираном и другими странами", – пояснил Сюй Вэньхун.



Исследователь напоминал о существовании иностранных альтернатив системе SWIFT: о китайской Трансграничной межбанковской платежной системе (CIPS) и об Инструменте поддержки торговых обменов (INSTEX) Евросоюза. Также он упомянул о Банке развития БРИКС.



Во вторник, выступая на конференции инвесторов "Ренессанс Капитала", Алексей Моисеев напомнил о шоке, с которым страна столкнулась в 2014 году из-за санкций. Россия, как он уверил, готова к различным сценариям развития событий. По его словам, Минфином вместе с Центробанком разрабатывались независимые системы для обеспечения расчетов в национальной валюте, предпринимались меры для финансовой независимости. "Потому что нам говорили в 2014 году, что нас отключат от SWIFT, от других международных платежных систем. Поэтому мы будем продолжать работать в том же духе, в котором работали последние шесть лет. И будем готовиться к любым сценариям", – сообщил он.



Но, похоже, до сих пор эта угроза воспринимается российскими финансовыми властями скорее как гипотетическая. Хотя Вашингтон в очередной раз вернул в повестку дня вопрос об отключении России от SWIFT – в рамках "самых жестких" санкций против РФ, которые предложили в июне республиканцы. Такое отключение, как пояснили конгрессмены, крайне усложнило бы российским нефтяным компаниям долларовые расчеты. Республиканский исследовательский комитет призвал Конгресс США добиться отключения России от системы SWIFT, в том числе посредством угрозы санкций для самой этой компании, если она пойдет, как это было в 2014 году, на попятную (тогда компания заявила, что она не намерена из-за политического давления отключать Россию от своих сервисов).



Многие эксперты тоже скептически воспринимают такой сценарий. "В самой SWIFT категорически против таких санкций, так как платежная система может потерять огромное количество клиентов, ведь договор о подключении к SWIFT заключается не со страной, а с каждым отдельным банком, – пояснила "НГ" замруководителя центра "Альпари" Наталья Мильчакова. – Это грозит США разрывом отношений с ЕС, или тогда США сами должны вводить свои санкции против SWIFT и угрожать отключением американских банков". Иран проводит расчеты и платежи через банки других стран, но там не такой большой банковский сектор, как в РФ или Китае, добавила эксперт.



"По количеству пользователей системы SWIFT Россия находится на втором месте в мире после США", – замечает главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Главный экспортный товар РФ – углеводороды, в этом как уязвимость российской экономики, так и определенная сила: российский рынок слишком важен для западных стран, чтобы идти на такие меры, считает член президиума "Опоры России" Ирина Капитанова.



Правда, эксперты так и не решились оценить достаточность уже принятых властями мер и сегодняшнюю готовность финансовой системы РФ к ситуации, если вдруг угрозы Вашингтона будут успешно реализованы. Однако надежду на то, что западные страны все-таки не решатся отрезать Россию от международной платежной системы, трудно назвать достаточным основанием для оптимизма.