Бердымухамедов борется не с вирусом, а с американцами, - В.Панфилова

00:15 25.06.2020

Ашхабад обвинил посольство США в целенаправленной дезинформации



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

24.06.2020



Гурбангулы Бердымухамедов на последнем заседании правительства отчитал министров за недостаточно активную подготовку к празднованию 25-летия Дня нейтралитета, который будет отмечаться 12 декабря. Фото с сайта www.turkmenistan.gov.tm

МИД Туркменистана назвал заявление посольства США в Ашхабаде о наличии в стране коронавируса фейком. Причиной раздражения туркменских властей стало опубликованное на сайте дипломатического ведомства предупреждение гражданам США, находящимся в этой стране, соблюдать меры безопасности во избежание заражения коронавирусом. А чуть раньше в туркменских городах Мары, Туркменабат и Дашогуз были закрыты "Ашхабадский Американский Центр" и "Американские уголки".



Туркменские власти на самом высоком уровне продолжают отрицать наличие в стране COVID-19, ссылаясь на "эффективность принятых мер по недопущению проникновения коронавирусной инфекции".



Между тем в самом Туркменистане уже сложно скрыть распространение коронавируса. Инфекционная больница в Чоганлы, пригороде Ашхабада, переполнена. Ее пациентами стали врачи. Двое из них скончались на прошлой неделе. Об этом рассказывают оппозиционные СМИ. Врачи на условиях анонимности сообщили Радио "Свобода" о вспышке коронавируса и о том, что ситуация выходит из-под контроля. Однако власти никаких мер не предпринимают. Как сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков, власти не только вообще не проводят никаких мер профилактики, кроме сомнительного использования "народного опыта", но и препятствуют им. Ношение защитных масок строго запрещено во избежание паники, социальное дистанциирование не только не введено в норму, наоборот, власти организуют и проводят принудительные массовые мероприятия (с участием госслужащих, студентов, военных), такие как празднование Всемирного дня велосипеда (3 июня), Праздник туркменского ковра (последнее воскресенье мая), военного парада (9 мая), Праздник туркменского скакуна (последнее воскресенье апреля), День Ашхабада (25 мая), Всемирный день здоровья (7 апреля), День Конституции и государственного флага Туркменистана (18 мая), а также массовые субботники по посадке деревьев.



Сейчас страна готовится к празднованию дня рождения президента Гурбангулы Бердымухамедова – 29 июля. Как сказал сам Бердымухамедов, он вступает в возраст пророка – 63 года. Чтобы отметить день рождения, он отказался от приглашения президента РФ Владимира Путина принять участие в Параде Победы, так как по возвращении ему пришлось бы провести 14 дней в карантине.



Учитывая сложившуюся ситуацию, Айтаков предполагает, что, возможно, после 1 июля власти признают единичные случаи заболевания коронавирусом, но не более. Страна готовится к очередным праздникам – Дню работников культуры и искусства, поэзии Махтумкули Фраги, 25-летию Дня нейтралитета, который будет отмечаться 12 декабря. Накануне Бердымухамедов провел видеосовещание и приказал чиновникам ускорить подготовительные работы, сообщило агентство TDH.



В посольстве США обеспокоены ситуацией с коронавирусом. На своем сайте дипведомство предупредило американских граждан, находящихся в Туркменистане: "... получены сообщения о том, что местные граждане с симптомами, соответствующими этому заболеванию, проходят тестирование и помещаются в карантин в инфекционных больницах на срок до 14 дней". В той же информации рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, использовать медицинские маски, а при возможности перейти на удаленную работу.



Туркменские власти оскорбились высказанным недоверием и назвали заявление дипкорпуса США фейком. "Сообщение содержит искаженные сведения... В частности, утверждается, что граждане с симптомами заболеваний... проходят тестирование и могут быть отправлены на принудительный карантин", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте туркменского МИДа. Внешнеполитическое ведомство отметило несостоятельность таких фейков. "Представители Министерства неоднократно уведомляли посла США о недопустимости распространения тенденциозной и не подтвержденной фактами информации", – говорится в заявлении. В документе отмечается, что для дипкорпуса и иностранных журналистов проводятся регулярные встречи-брифинги о мерах, предпринимаемых Туркменистаном по предупреждению инфекционных заболеваний: "Американская сторона, несмотря на приглашения, участия в таких встречах не принимает". Тем временем на одном из брифингов глава МИДа Рашид Мередов сообщил, что Ашхабад готов принять в начале июля миссию ВОЗ. Эксперты организации пытаются попасть в Туркменистан уже более двух месяцев.



Главный научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Андрей Казанцев сказал "НГ", что Туркменистан остается чуть ли не единственной страной в мире, которая отрицает наличие коронавируса на своей территории. "Во многом это связано с президентом Бердымухамедовым, который позиционирует себя как крупный специалист в области медицины. Он действительно доктор медицинских наук и был хорошим врачом-стоматологом. Считается, что при его правлении создана очень хорошая система медицины. Поэтому признание любого кризиса в здравоохранении автоматически наносит ущерб Туркменистану и репутации Бердымухамедова. Так, видимо, полагает руководство страны. На деле же происходит обратное – сейчас в мире сложилось негативное отношение к тем странам и лидерам, которые относятся к эпидемии недостаточно серьезно", – считает эксперт. При этом Ашхабад не боится, обвиняя США в распространении дезинформации, испортить отношения, понимая, что терять особенно нечего. "США при президенте Дональде Трампе дистанцируется из-за внутреннего кризиса, связанного с волнениями и экономикой. Кроме того, они снижают интерес к Центральной Азии. Поэтому заявление туркменского МИДа, если и будет обсуждаться, то на уровне одного из подразделений Госдепартамента, и вряд ли более", – полагает Казанцев. По его мнению, удар может прийтись лишь по проекту Транскаспийского газопровода, к которому США сохраняют политический интерес, как к проекту в обход РФ. Хотя вопрос строительства и без коронакризиса, считает он, в ближайшее время решен не будет.