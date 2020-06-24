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Китай нащупал болевую точку Индии. Дели потерял поддержку соседей, - В.Скосырев
01:12 25.06.2020

Владимир Скосырев
24.06.2020

Индия потребовала, чтобы Пакистан уменьшил вдвое состав своего посольства, сославшись на то, что его сотрудники занимались шпионажем. Миссия Индии в Исламабаде тоже будет сокращена. Подоплекой дипломатического конфликта стали события в индийской части Кашмира, где действуют повстанцы, связанные с Пакистаном. В свете недавних вооруженных столкновений в Гималаях между Индией и Китаем Дели оказывается в незавидном положении. У него испортились отношения почти со всеми соседями в Южной Азии. И это на руку Пекину.

Пакистан отверг обвинение в шпионаже, заявив, что его посольство в Дели работает в соответствии с международным правом и дипломатическими нормами. Обмену нелицеприятными обвинениями между странами предшествовал инцидент с двумя индийскими дипломатами в Исламабаде.

Их арестовали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, причинении вреда пешеходу и даже использовании фальшивых банкнот. После освобождения из-под стражи дипломаты вернулись в Индию и рассказали, что в заключении их подвергали пыткам.

Поэтому, говорится в заявлении МИДа, правительство Индии решило сократить штат пакистанского представительства на 50%. В порядке взаимности оно уменьшит свое представительство в Исламабаде в той же пропорции. Пакистанская миссия располагается в привилегированном дипломатическом анклаве Нью-Дели в импозантном особняке, выстроенном в стиле архитектуры эпохи Великих Моголов. По сообщениям СМИ, штат посольства тем не менее невелик – примерно 80 человек.

Агентство AFP отмечает, что напряженность в индо-пакистанских отношениях резко возросла после того, как Индия ликвидировала полуавтономный статус штата Джамму и Кашмир, населенного в основном мусульманами, и разделила его на территории, находящиеся под прямым управлением Центра. Это вызвало недовольство и протесты, в которых участвовала молодежь. Проблема в том, что бунты инспирирует Пакистан, причем не только идеологически, но и готовя на своей территории боевиков.

Однако в последние дни в Гималаях, не столь далеко от линии соприкосновения индийских и пакистанских частей в Кашмире, возникла новая горячая точка. В схватке за контроль над стратегически важной долиной Галван сошлись индийские и китайские солдаты. Эхо этих кровавых стычек, во время которых, к счастью, обошлось без стрельбы, особенно громко прозвучало в Южной Азии. Каждый сосед Индии должен выстраивать свой курс в отношении двух азиатских гигантов. Позиция Пакистана очевидна. Его китайцы недаром именуют своим всепогодным союзником. Но что скажут такие страны, как Бангладеш, Непал, Шри-Ланка?

Американский журнал Foreign Policy призывает Дели признать, что вся его политика в регионе провалилась. А ведь после первой победы на выборах в 2014 году премьер-министр Нарендра Моди провозгласил курс "Соседи прежде всего". Его суть – улучшение отношений с соседями. Первой страной, куда только что избранный глава правительства нанес визит, был Бутан. Но череда конфликтов – религиозно-этнических, территориальных – не дала Дели возможности на практике воплотить эту политику. Вновь в окружающих Индию малых и среднего размера государствах оживились подозрения, что Дели смотрит на них как большой брат на малых братьев, которых нужно опекать.

Осложнились отношения с Непалом, опубликовавшим карту, на которой часть земли, которую Индия считает своей, обозначена как принадлежащая Непалу. Индия сыграла роль повивальной бабки в момент рождения независимой Республики Бангладеш. Но и с этой страной отношения напряжены из-за проникновения большого числа мигрантов-мусульман в Индию. Из орбиты индийского влияния уходит и островное государство Шри-Ланка.

Все эти осложнения не просто на руку Китаю; они открывают перед ним прекрасную возможность заполнить нишу, которую оставила свободной Индия. Не случайно соседи Индии охотно приняли участие в программе "Один пояс – один путь", которую проводит в жизнь КНР.

В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил: "Действительно, Индия в какой-то мере ведет себя с соседними государствами как большой брат. Примерно так же, как Россия по отношению к странам СНГ. Индия не воспринимала соседние государства как полноценных партнеров. И она по сей день занимает доминирующее положение в регионе. Правда, сказать, что у Индии плохие отношения со всеми странами Южной Азии, было бы преувеличением. Например, в Бангладеш у власти находится партия "Авами лиг", которую считают проиндийской. Но и с этой страной возникли споры".

Естественно, малые и средние по размеру страны Южной Азии ищут альтернативные Индии источники инвестиций и экономической помощи. Для России, как и для США, в Южной Азии главное государство – Индия. Пекин этим пользуется. Китай стал главным или одним из главных торговых партнеров этих стран. Китай поставляет им и оружие – прежде всего Пакистану и Бангладеш, пояснил эксперт. Индийцы говорят, что Китай создает в пакистанском порту Гвадар на Аравийском море базу ВМС. Действительно, там находились долго два китайских военных корабля. Но когда западная пресса подняла по этому поводу шум, китайцы передали корабли Пакистану, и они вошли в состав пакистанских ВМС, заключил Лунев.

Экспансия Китая в Южной Азии – неоспоримый факт. Но, как говорит Чжан Цзядун, директор Центра южно-азиатских исследований в университете в Шанхае, масштабы китайского проникновения не стоит преувеличивать. Пекин концентрирует свои силы на противостоянии США.

Источник - ng.ru
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