Fox News: "Если они могут заставить вас смотреть, как они низвергают ваших героев, они победили"

01:26 25.06.2020 Протесты против произвола полиции в Великобритании



"Если они могут заставить вас смотреть, как они низвергают ваших героев, они победили", утверждает консервативный обозреватель "Фокс Ньюз" Такер Карлсон, на примере памятника Теодору Рузвельту иллюстрирующий погромы в США. Цель нового движения - торжество хаоса, уверен он.

Fox News (США): истинная причина того, что разъяренные толпы по всей стране сносят американские памятники

Как вам известно, это происходит по всей стране, и на то есть причина. В минувшие выходные, совсем недавно (несомненно, вы об этом слышали) городские власти объявили о том, что приняли решение демонтировать памятник Тедди Рузвельту (Teddy Roosevelt), распложенный в Нью-Йорке рядом с Музеем естественной истории. Бронзовая статуя стоит в ротонде Теодора Рузвельта напротив Центрального парка еще со времен, предшествовавших Второй мировой войне. Скоро ее уберут.



Вне всякого сомнения, у людей которые воздвигли этот памятник 80 лет назад, это вызвало бы недоумение. Они не считали Тедди Рузвельта сомнительной личностью. Более того, Рузвельт был самым популярным президентом в истории Америки. Он также был самым американским президентом. Тедди Рузвельт не мог бы появиться на свет ни в какой другой стране.



Добродетели Рузвельта отражали ценности Америки. Он был физически стойким и мужественным. Он был очень грамотным, в высшей степени дисциплинированным и невероятно энергичным. Будучи еще студентом колледжа, Рузвельт написал историю войны 1812 года в двух томах, которую издают до сих пор. Ее можно купить на Amazon.



Он был самым молодым президентом в нашей истории. Он спас нашу экономику от корпоративных монополий. И сделав это, он обеспечил условия для появления американского среднего класса. Он создал национальные парки. Он построил Панамский канал, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и на этом не остановился.



Список достижений Тедди Рузвельта заполняет целые полки биографических изданий. И это помимо 40 с лишним книг, которые он написал сам на различные темы - от Оливера Кромвеля (Oliver Cromwell) до скотоводства и социальной справедливости.



Что касается личности Рузвельта, он был очень порядочным человеком. В 1901 году он пригласил на обед своего друга Букера Вашингтона (Booker Washington). До этого ни один афроамериканец никогда не сидел за обеденным столом в Белом доме. Демократы взревели от ярости, услышав об этом приглашении. Они до конца своих дней подвергали Тедди Рузвельта и его жену нападкам за то, что те совершили "преступление", пообедав с чернокожим. Но Рузвельт никогда не покорялся. Он показал толпе "кукиш" и радостно продолжил идти своим путем.



Для миллионов американцев Тедди Рузвельт был героем. Он и сейчас герой. Именно поэтому они сносят его статую. Они знают, что если они могут заставить вас смотреть, как они низвергают ваших героев, они победили. Теперь для них нет ничего невозможного.

Они могут решать, как вам воспитывать своих детей, как вам голосовать, во что вам позволено верить. После того, как они унизили вас, они могут вами управлять, и именно поэтому по всей стране толпы разрушают американские памятники.



В городах Ричмонд и Сент-Пол, штат Миннесота, они снесли памятники Христофору Колумбу. То же самое они сделали и в Бостоне. И теперь мэр Бостона говорит, что пришло время убрать памятник Аврааму Линкольну, человеку, который освободил рабов. Он "расистский".



В Далласе они вынесли из аэропорта памятник техасскому рейнджеру, простоявший там более 50 лет. В Дирборне, штат Мичиган, они снесли памятник бывшему мэру. То же самое они проделали и в Филадельфии.



В Нашвилле они снесли статую бывшего сенатора США, и в Олбани тоже. В Орегоне снесли памятники Томасу Джефферсону и Джорджу Вашингтону. В Сан-Франциско разъяренная толпа обрушила статуи Улисса Гранта, Хуниперо Серры и Фрэнсиса Скотта Ки. На пьедестале памятнику Ки они написали краской из баллончика: "Убивай колонизаторов!" и "Убивай белых!" - на случай, если вы еще не поняли, что они имеют в виду.



У всех этих американцев, теперь уже "уничтоженных", есть одна общая черта: никто из них не сражался за Конфедерацию. Снос их памятников не имел никакого отношения к гражданской войне - во всяком случае, к первой гражданской войне, которая была 150 лет назад.



Демократы это очень хорошо понимают и все это поддерживают. В каждом городе, где толпы крушили принадлежащие государству памятники, это происходило при поддержке демократических лидеров. Но в то же время (и вы должны об этом знать) так же поступают и многие республиканцы.



На прошлой неделе толпа в центре Вашингтона решила снести статую человека по имени Альберт Пайк. Пайк прославился как журналист и поэт, а позднее - как видный масон.



Меньше года, с конца ноября 1861 года до середины июля 1862 года, Пайк служил в армии Конфедерации. Позже Пайка арестовали за измену Конфедерации, и за это ему грозила смертная казнь. Но, в конечном счете, это не спасло его от толпы. Они подожгли поверженную наземь статую Пайка.



Как минимум один известный консерватор написал твит, в котором одобрил эти действия. Конгрессмены-республиканцы вообще ничего не сказали, хотя могли бы. Памятник Пайку, теперь уже разрушенный, принадлежит Службе национальных парков, это федеральная собственность. Снос его был преступлением, нарушением федерального законодательства. Но никто в Вашингтоне даже не подумал защитить закон.



Главный республиканец в Палате представителей Кевин Маккарти из штата Калифорния был не состоянии толком что-нибудь сказать. Маккарти одобрил снос памятников, которые левые назвали расистскими. На прошлой неделе, когда разъяренные толпы бродили по городам страны, уничтожая общественную собственность, Кевин Маккарти отказался признать это на своей официальной странице в "Твиттере". Ведь смог же МакКарти в среду опубликовать очень эмоциональный твит, категорично призывая ввести санкции против Сирии и "привлечь режим Асада к ответственности за его зверства".



Избранные республиканцы, почти все они, не спешат пресекать беспорядки. Похоже, они считают, что то, что мы наблюдаем, является чем-то вроде беспорядков, спровоцированных арестом Родни Кинга в 1992 году. Люди увидели в интернете видео, которое вывело их из равновесия, взбудоражило, они разгневаны, и это понятно. Но они скоро успокоятся, и мы сможем вернуться к вопросу сокращения налогов на прибыль с капитала и введения санкций против Башара Асада. Именно так они все это видят.



Но они ошибаются. Это не спонтанные общественные беспорядки. Это серьезное и высокоорганизованное политическое движение. Оно не является поверхностным. Это движение широкое и основательное. Им движут огромные амбиции. Оно опасно, и оно будет расти. Его цель - покончить с либеральной демократией и бросить вызов самой западной цивилизации.



Это идеологическое движение. Идеи, которые его подпитывают, десятилетиями вынашивались в университетских кампусах. Кстати, все это оплачивали мы. Остальные из нас были в таком восторге от того, что наши дети попали в Университет Дьюка, что мы решили не обращать внимания на то, чему на самом деле их там учат, и продолжали высылать солидные чеки. Это было ошибкой. Это была одна из самых больших наших ошибок.



В то время мы не понимали, что поставлено под удар, и в результате мы легко поддались на их ложь. Даже сейчас многие из нас продолжают делать вид, что речь идет о жестокости полиции, о смерти в Миннеаполисе человека по имени Джордж Флойд.



Мы по-прежнему думаем, что можем исправить это, установив правила в отношении удушающих захватов или выделяя дополнительные средства на подготовку к деэскалации. Мы воспринимаем все слишком буквально. Мы слишком добросердечны, чтобы понять, что происходит на самом деле. Главным оружием толпы против нас является наша порядочность. Мы понятия не имеем, с кем имеем дело.



Для большинства людей главная радость в жизни - это акт созидания, совершение чего-то хорошего и полезного, будь то ужин для своей семьи, веранда на заднем дворе вашего дома или целый день, проведенный в работе. Самый серьезный акт созидания - это, конечно же, рождение детей, сама новая жизнь.



Здоровые общества ценят все это по достоинству. Они понимают, что под воздействием импульса к созиданию строятся цивилизации. Но они также признают, что есть силы, направленные против созидания, и они проявляют бдительность, чтобы защититься от них.



В каждом обществе есть те, кто стремится к разрушению. Они действуют деструктивно по той же причине, по которой одолеваемые психологическими проблемами мальчишки мучают собак или стреляют в домашних кошек. Причиняя боль, они чувствуют себя сильными.

Мы привыкли называть таких людей представителями антисоциальных сил. Они по-прежнему существуют. Мы лишь делаем вид, что их нет, или, что еще хуже, оправдываем их поведение. Мы нянчимся с ними. Мы их финансируем. Уолл-Стрит отправляет им деньги в надежде, что их уничтожат в последнюю очередь. Остальные просто наблюдают в замешательстве. Мы действительно не знаем, что происходит, но разрушители знают. Они-то точно знают, что происходит.



За всю историю Америки они никогда не действовали так смело, как сейчас. Как раз в этот понедельник, примерно в обеденное время, активист по имени Шон Кинг опубликовал в "Твиттере" следующее требование: "Все фрески и витражи с изображением белого Иисуса, его европейской матери и их белых друзей также должны быть сняты. Это грубая форма проявления превосходства белых, созданная в качестве средства угнетения, расистской пропаганды. Все они должны быть разрушены".



Прежде чем вы отвергнете эту идею, назвав ее абсурдным разглагольствованием какого-то чудака в социальных сетях, имейте в виду, что Шон Кинг - самый известный в стране лидер движения "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter). Движение "Жизни черных имеют значение" сейчас более популярно, чем любая из крупных политических партий. Так что не удивляйтесь, когда они придут громить вашу церковь. А почему бы и нет? Ведь их никто не останавливает.



У деструктивных сил грандиозные замыслы. Дело не только в памятнике Тедди Рузвельту. Они собираются править этой страной. Что произойдет, если так и будет?



Что ж, вы можете себе представить, что самооборона - это защита от хаоса. В этой стране вы считаете, что всегда сможете защитить себя и свою семью. Это одна из основ нашей цивилизации, всех западных цивилизаций.



Одна женщина тоже так считала. В среду она ехала по Луисвиллу, штат Кентукки. По данным местной полиции, женщина оказалась в окружении протестующих, которые перекрыли дорогу. Они стояли перед ее машиной с мегафоном. Она начала возмущаться, требуя, чтобы они пропустили ее. Один из них достал пистолет. Женщина попыталась убежать.



Когда через квартал женщина остановилась на красный свет, другой протестующий направил на нее пистолет. Она снова нажала на газ и добралась до дома живой.



В воскресенье радиостанция "Эн-Пи-Ар" ("Национальное общественное радио"/NPR) опубликовала статью об этом инциденте. Заголовок этой статьи звучит так: "Число нападений на автомобили растет из-за того, что экстремисты набрасываются на протестующих". Другими словами, за попытку спастись от убийства "Эн-Пи-Ар" (NPR) назвала эту женщину экстремисткой, которая "набросилась на протестующих".



Подумайте об этом, и вы начнете понимать, почему так мало граждан, которые пытаются остановить эти толпы, грабящие нашу страну. Памятники в парках вашего города не являются собственностью движения "антифа", ваш город ему не принадлежит. Все это ваше, это все принадлежит вам. Все это содержится и на ваши деньги. Но что произойдет, если вы попытаетесь защитить общественную собственность или даже если вы попытаетесь защитить собственность, принадлежащую лично вам?



Ответ вам известен. Вокруг вас появятся толпы федеральных агентов, с вами поступят как с Роджером Стоуном, и этому будут помогать и участвовать "Си-Эн-Эн" (CNN), "Эн-Пи-Ар" и многие другие СМИ. Вы будете преступником. В этом нет никаких сомнений. Вы уже видели, как это бывает.



Федеральные правоохранительные органы сегодня в значительной степени руководствуются политическими императивами. Список их приоритетов возглавляют некоторые виды так называемых преступлений на почве ненависти. Они привлекут ФБР быстрее, чем вы сможете вызвать домой местную полицию в случае незаконного проникновения в ваше жилище, даже если окажется, что это ложная тревога, как это часто бывает.



Между тем, на реальные преступления на почве ненависти - жестокие преступления, при которых американцы получают серьезные телесные повреждения и ранения - никакого внимания не обращают. Они происходят на наших улицах с шокирующей регулярностью. В средствах массовой информации о них не пишут. И совершившие их преступники зачастую остаются абсолютно безнаказанными.



Это не домыслы. В интернете есть довольно много видеоматериалов об этом, причем, некоторые из них совсем свежие. Мы не собираемся показывать вам эти видеоролики. Если вам интересно, зайдите в ленту "Твиттера" и найдите блог Мэтта Уолша, пока "Твиттер" не убрал его подальше. Вы поймете, в чем суть.



Но вы и так уже знаете. В Америке законы применяются неодинаково. Некоторые жертвы считаются более достойными, чем другие, несмотря на то, что мы все являемся гражданами. Фемида не беспристрастна и не слепа. Сейчас это соответствует действительности, как никогда раньше, и вполне вероятно, что ситуация станет еще хуже. Вот цель этого движения, этих бунтов - свести на нет значение, принцип равенства перед законом.



После ноября эта тенденция может резко ускориться. И кстати, мы должны перестать делать вид, что это выборы между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Нет никакого Джо Байдена. Того Джо Байдена, которого вы помните, больше не существует.



У той бормочущей оболочки, которую вы видите, возможно, то же самое имя и та же самая внешность, но за маской нет ничего, кроме беспорядочного набора тезисов из начала 1970-х: "Включите свои проигрыватели", "Никакой „лапши на уши" ("No malarkey″).



У этого кандидата нет собственных независимых мыслей. У него нет основополагающих убеждений. Внутри у него - пустота. Он - идеальный "троянский конь". По мнению людей, захвативших власть в Демократической партии, он идеальный кандидат.



Они рассчитывают привести его к власти. Оказавшись у власти, человек жесткий, расчетливый и целеустремленный - возможно, Камала Харрис - изменит страну. Как? Ну, они показали нам, как это делается.



На протяжении трех лет нам говорили, что власть в правительстве США захватили тайные русские агенты. Так или иначе, ни одного доказательства того, что это правда, предъявлено не было. Это была фальшивка. Но она сработала. С этой ложью они навязывали стране свою волю, и это был их "пробный прогон", генеральная репетиция.



Можно ли внушить миллионом людей что-то совершенно абсурдное? Да, можно. Этому они научились. Это нам урок. Они сделают это снова.



На этот раз русские у них будут сторонниками Конфедерации или нацистами, или сторонниками идеи превосходства белых, или кем-ьл еще в зависимости от того, как там они назовут своих политических противников. Это почти не имеет значения. Но как только они выберут какое-нибудь название, они будут разжигать массовую истерию, потому что как раз это у них хорошо получается. Средства массовой информации будут во всем с ними сотрудничать, потому что это их работа. И мы устроим еще одну охоту на ведьм, и опять - при полной поддержке федеральных правоохранительных органов и спецслужб. И кто знает, может, и при поддержке армии, потому что угроза настолько велика.



Несколько глупцов попытаются указать на очевидное, на то, что является правдой. Конечно, в стране, как и везде, есть расисты. Но в целом это наименее расистская страна в мировой истории. К нам в страну хотят переехать миллионы африканцев а. Многие уже переехали. Наш предыдущий президент был чернокожим. О чем вообще речь?



Этих людей заставят замолчать. Молчать заставят любого, кто будет идти вразрез с идеологической концепцией. К этому времени категория ненавистнических высказываний будет расширена, и к ней будут относить все, чего они не хотят слышать. Она будет криминализирована, как федеральное преступление. Вот увидите. Если они могут снести памятник Линкольну, потому что он "расистский", они смогут и запретить Первую поправку. Вы же не хотите жить в такой стране.



Кто может спасти нас от этого? Сейчас нас могут спасти только республиканцы. Не потому, что они по своей природе добродетельны, не потому, что они хотят нас спасти (они этого не хотят), а потому, что они оппозиционная партия - в той мере, в какой она все еще находится в оппозиции к чему-либо. У нас нет выбора, кроме как просить их о помощи. Республиканская партия является единственным из оставшихся в стране центров власти, который есть у несогласных.



Неважно, за кого вы голосовали в прошлый раз. Это не является свидетельством поддержки чьей-либо политики. Это признание того, кто обладает властью, а кто нет, и Республиканская партия - единственный центр власти.



В пятницу главный редактор информационного сайта "Дейли Коллер" (The Daily Caller) Винс Кольянезе (Vince Coglianese) взял интервью у Дональда Трампа в Белом доме. Кольянезе спросил президента, почему тот не послал федеральные войска, чтобы остановить хаос в таких городах, как Сиэтл. И вот что ответил президент: "Сейчас я думаю, как хорошо сидеть сложа руки и наблюдать за этой катастрофой".



Мы понимаем, что он имел в виду. Это либеральные города, и они сами себя разрушают. Их политика неэффективна. Это то, что вы получаете, когда голосуете за либералов.



Но это все равно неверный ответ. Президент несет ответственность за всех американцев, независимо от того, где они живут, за саму страну. Представьте себе, что вы поссорились с одним из ваших детей. Ребенок убегает из дома, дает волю своему гневу, действует безрассудно, становится наркоманом, "подсев" на героин, и живет на улице. Но вы его не ищете. Вы не пытаетесь его спасти.



Вместо этого вы бравируете, заявляя, что его наркомания является доказательством того, что вы изначально были правы. "Сейчас я думаю, как хорошо сидеть сложа руки и наблюдать за этой катастрофой". Вы бы так не сказали. Никто из хороших родителей так не сказал бы. И никакому президенту не следует так говорить.



Такер Карлсон (Tucker Carlson)

Fox News, США



Оригинал публикации: Tucker Carlson: The real reason mobs across the country are tearing down American monumentsОпубликовано 23/06/2020

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593037560

