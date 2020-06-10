Западные СМИ задыхаются от цензуры и самоцензуры, - Чжан Иу

08:17 25.06.2020

Профессор Пекинского университета рассуждает о вызовах, с которыми столкнулись ведущие западные СМИ. Сейчас они испытывают давление сразу с двух сторон. Обострились старые проблемы, при этом возникли и новые. Все это, уверен автор, говорит нам о резких изменениях в западном обществе, и яркий тому пример – Америка.

Хуаньцю шибао (Китай): из-за чего западные СМИ испытывают давление с двух сторон?



Чжан Иу (张颐武)

Масштабные акции протеста в Соединенных Штатах из-за "гибели Джорджа Флойда" не утихают. В этот период многие наблюдатели за общественным мнением обнаружили, что ведущие западные СМИ подвергаются нападкам с двух сторон - как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. Здание штаб-квартиры CNN было заблокировано и разгромлено демонстрантами, а репортеры в прямом эфире перед камерами были арестованы полицейскими. Полиция Миннеаполиса обстреляла резиновыми пулями двух журналистов Reuters.



На Западе ведущие СМИ часто рассматриваются как так называемая "четвертая власть", а журналисты - это люди, которые работают на переднем крае событий, чтобы сообщать новости о реальной ситуации, и являются теми, за кого готовы побороться конфликтующие стороны. Несмотря на то, что в прошлом репортеры часто жаловались на несправедливое обращение, нынешняя ситуация, в которой обе стороны конфликта отвергают СМИ, действительно редкое явление.



Сенсационный инцидент произошел недавно в "главной газете Америки" The New York Times. В разделе "Мнения" газеты была опубликована статья сенатора-республиканца Тома Коттона, который выступил за использование федеральных войск для подавления нынешних "бунтов", выразив типичную точку зрения "правых" в США. Статья вызвала яростные споры и протесты внутри редакции газеты, и редактор отдела мнений Джеймс Беннетт подал в отставку. Это также вызвало в западной обществе вопросы о том, "что является объективным мнением", и каких ценностей придерживаются ведущие средства массовой информации.



Эти инциденты являются не только отражением новой ситуации, с которой сталкиваются основные западные СМИ из-за вызовов, которые им бросают социальные сети и другие медиа, но и реальным проявлением резких изменений в западном обществе.



Во-первых, влиянию лидирующих западных СМИ нанесли сильный удар новые медиа и социальные сети. Во время президентских выборов 2016 года в США почти все ведущие средства массовой информации поддерживали Хиллари Клинтон, и когда в результате победил Дональд Трамп, который в основном использовал поддержку социальных медиа, это создало огромную разницу между выбором основных СМИ и фактическими результатами. С момента, как Трамп вступил в должность президента, его отношение к ведущим СМИ всегда было резко отрицательным и бесцеремонным. Выражение "фейковые новости" стало его излюбленной присказкой в отношении некоторых ведущих СМИ, и его сторонники также с неприязнью относятся к этим изданиям. Во время инцидента с Флойдом отношения между основными средствами массовой информации и полицией были напряженными, и демонстранты со своей стороны также полагали, что ведущие издания не смогли объективно отразить их требования. Это заставило все конфликтующие стороны попытаться обойти основные средства массовой информации и напрямую общаться в социальных сетях, к тому же, путь социальных медиа значительно облегчает возможность сбора людей с одинаковыми мнениями и усиливает их приверженность одной точке зрения. Все это наносит сильный удар по авторитету лидирующих СМИ.



Во-вторых, многие люди полагаются на основные средства массовой информации, и их привычка самостоятельно находить подлинные новости или достоверный анализ не изменилась полностью, особенно это касается людей среднего класса. Это по-прежнему поддерживает существование остатков прежней мощи СМИ, так что все стороны конфликта не могут не обращать на них внимания. Продолжающаяся резкая критика Трампа ведущих СМИ также доказывает это. Поскольку основные средства массовой информации часто сознательно стоят на стороне западной либеральной идеологии, некоторые люди считают, что их взгляды не были полностью рассмотрены и выражены лидирующими СМИ, что вызывает у них сильное чувство разочарования.



В-третьих, идеология основных западных СМИ становится все более очевидной, их приверженность своим собственным ценностям чрезвычайно тверда, и их игнорирование взглядов, отличных от их, также прослеживается достаточно четко. Во время конфликтных ситуаций объективные в прошлом СМИ зачастую сами становятся представителями определенных интересов и тенденций. Например, позиция многих СМИ в отношении Китая очень предвзятая, и они часто используют методы прямого давления на читателя и публикации ложной информации. В условиях все более поляризованного общества основные средства массовой информации участвуют в конфликтах в качестве стороны с четкой позицией, журналисты-расследователи становятся репортерами-интервенционистами, и репортажи, где базисом служили объективные факты, теперь сложно назвать объективными, в критических обзорах не представляются все точки зрения по проблеме, а лишь выражаются требования, соответствующие собственным ценностям издания.



Эта тенденция в определенной степени связана с давлением с финансовой стороны на основные средства массовой информации в эпоху Интернета. В прошлом власть денег всегда играла ключевую роль для западных СМИ, однако текущий выбор тенденции в соответствии с позицией целевой аудитории и "поляризированная" форма, не допускающая других точек зрения, является ключом к поддержке существования основных средств массовой информации. Маска "фальшивой объективности и истинной склонности" просматривалась и в прошлом, поэтому многие люди негативно относятся к ведущим СМИ.



Если смотреть в целом, текущие проблемы, с которыми сталкиваются лидирующие западные СМИ, - это не только расширение и углубление их традиционных проблем, но и отражение нового статуса средств массовой информации в XXI веке из-за огромных перемен, и это заслуживает нашего внимания.



Чжан Иу (张颐武) - профессор Пекинского университета



Оригинал публикации: 张颐武：西方主流媒体为何两头受气Опубликовано 10/06/2020